Xiaomi Yi Home Camera 3 güvenlik kamerası duyuruldu

CES 2019 fuarında Xiaomi’nin görücüye çıkardığı ürünlerden birisi Yi Home Camera 3 güvenlik kamerası oldu. Akıllı özelliklerle donatılan kameranın üçüncü nesli yapay zekâ ile farklılaşıyor.

Yi Home Camera 3 özellikleri ve fiyatı

Yi Home Camera 3 modeli Full HD kayıt yapabilen bir sensöre sahip. Kadraja giren nesneleri ve sesleri tespit edebilen kamera verileri bulut depolama sunucusunda saklıyor. Önceki nesiller gibi her hareketi kullanıcısına bildirmek yerine yapay zekâ ile uçan böcekler veya evcil hayvanlar gibi tehlikesiz olduğunu tespit ettiği hareketleri eliyor.

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Uygun fiyata tatmin edici özellikler sunan bir güvenlik kamerası arayanlar için Yi Home Camera 3 modeli iyi bir alternatif olacaktır. 40$ olan fiyatın içerisine 6 aylık bulut depolama aboneliği de dahil. Sonrasında bulut hizmetini ücretli olarak almak gerekiyor.