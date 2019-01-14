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Xiaomi Yi Home Camera 3 güvenlik kamerası duyuruldu

Yi Home Camera 3 kadraja giren her nesneyi algılarken tehlike arz etmeyenleri tespit ederek kullanıcısını uyarıya boğmaktan kaçınıyor. Yi Home Camera 3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
7,1b
2
6
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarında Xiaomi’nin görücüye çıkardığı ürünlerden birisi Yi Home Camera 3 güvenlik kamerası oldu. Akıllı özelliklerle donatılan kameranın üçüncü nesli yapay zekâ ile farklılaşıyor.

Yi Home Camera 3 özellikleri ve fiyatı

Yi Home Camera 3 modeli Full HD kayıt yapabilen bir sensöre sahip. Kadraja giren nesneleri ve sesleri tespit edebilen kamera verileri bulut depolama sunucusunda saklıyor. Önceki nesiller gibi her hareketi kullanıcısına bildirmek yerine yapay zekâ ile uçan böcekler veya evcil hayvanlar gibi tehlikesiz olduğunu tespit ettiği hareketleri eliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi yapay zekâ ve akıllı cihazlara 1.5 milyar dolar yatırım yapıyor"

Uygun fiyata tatmin edici özellikler sunan bir güvenlik kamerası arayanlar için Yi Home Camera 3 modeli iyi bir alternatif olacaktır. 40$ olan fiyatın içerisine 6 aylık bulut depolama aboneliği de dahil. Sonrasında bulut hizmetini ücretli olarak almak gerekiyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/yi-home-camera-3-announced/ Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Tasarımı yanlış. Adı üzerinde güvenlik kamerası. Yani odanın güvenlik sorunu var ise bunu çektiği görüntüler ile kanıtlamak için kullanılır. Ama güvenlik sorununda bu kameranın görevi de işini gizlice yapmaktır. Masarın ortasında böyle saksı çiçeği gibi duran bir güvenlik kamerası ile hangi hırsızı, veya kötü niyetli bakıcıyı veya art niyetli birini yukalayabilirsin ki, en direkt bu cihazı etkisiz hale getirip işlerini göreceklerdir. Bu tür güvenlik kameralırının olablidiğince gizlenmesi kolay ve anlaşılması zor tasarıma ihtiyacı olacaktır. Kayıt yapabilmesi için de elektrik kesilse bile en az üç saat çalışabilme özelliği olması gerek ki hırsız sigortaları indirip rahat rahat çalışamasın.
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korayakbiyik 4 ay
Arkadaşlar ürün şu anda Türkiye de satışta mı ?
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Tendürek 4 ay
Sadece kendi bulut depolama servisini mi destekliyor önemli olan kısım orası.
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muratai 4 ay
Buluttan geciriyorlar sakin boyle kamera almayin.
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neo01470 4 ay muratai
muratai
Buluttan geciriyorlar sakin boyle kamera almayin.

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