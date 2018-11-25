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Xiaomi’den yeni bir AirPods rakibi daha: Mi True Wireless Earphones

Xiaomi, Apple’ın Airpods kulaklığına rakip çıkarmaya kararlı. Geçtiğimiz hafta tanıtılan AirDots Youth Edition’dan sonra yeni bir Mi kablosuz kulaklık modeli daha FCC üzerinde görüldü.
5 ay
22,1b
1
22
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi’den yeni bir AirPods rakibi daha: Mi True Wireless Earphones
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Xiaomi geçtiğimiz hafta Apple AirPods’a rakip olacak uygun fiyatlı modeli AirDots’u tanıtmıştı. Bu modelin tanıtımı yeni yapılmışken, Xiaomi bir kablosuz kulaklık modeli ile daha gündeme geldi. AirDots isimli eski model daha kompakt ve ucuz bir çözümdü. Bu yeni model ise hem tasarım noktasında hem de özellikleri ile AirPods’un gerçek rakibi olacak gibi.

FCC sertifikasına yapılan başvuru sebebiyle resimlerini gördüğümüz Xiaomi kulaklığı, şu an için Mi True Wireless Earphones ismi ile anılsa da yakın zamanda farklı ve basit isimle değiştirilme ihtimali yüksek.

Mi Earphones Kutu İçeriği

Sızan resimler sayesinde kutu içeriği net bir şekilde görülen Mi True Wireless Earphones’un, kulaklıklar, şarj kutusu, kutuyu şarj etmek amaçlı Type C kablo ve üç çift yedek kulaklık silikonu ile geleceği gözüküyor. Kulaklıkları şarj etmeniz için gerekli kutuda dahil olmak üzere tüm parçalara beyaz bir renk hakim.

Xiaomi’den yeni bir AirPods rakibi daha: Mi True Wireless Earphones
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Mi Earphones Özellikleri

Mi True Wireless Earphones üzerinden dokunmatik kontroller yardımıyla çağrıları cevaplamak, müziği durdurmak gibi işlemleri yapabileceksiniz. Tek şarj ile 3 saat kullanım süresi sunması beklenen kulaklıkları kutusuna tekrar yerleştirerek ek 10 saat pil ömrü için şarj edebileceksiniz. Bağlantı noktasında ise Bluetooth 4.2 versiyonu sizlere yardımcı olacak. Ana mikrofon kulaklığın altında bulunurken, gürültü engelleyici ikinci mikrofon ise kapsül kısmının sonuna konumlandırılmış. Ek olarak kutuya koyduğunuzda şarj olabilmesi için gerekli pinlerde kulaklığın en alt kısımında bulunuyor. Şarj kutusu üzerine ise Type C USB girişi ve bir buton konumlandırılmış.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den AirPods'a ekonomik rakip: Mi AirDots Youth Edition"

Geçen hafta tanıtılan Mi AirDots Youth Edition, AirPods rakibi olarak çıkmasına rağmen tasarım noktasında tamamıyla ayrışıyordu. Ancak görünen o ki Xiaomi, yeni Mi True Wireless Earphones ile AirPods’a tam anlamıyla rakip olacak bir kulaklık geliştirilmiş. 8 Aralık tarihinde ABD’de tanıtılması beklenen cihazın fiyat bilgisi şimdilik bulunmuyor.


https://www.gizmochina.com/2018/11/24/fcc-images-show-xiaomis-mi-true-wireless-earphones-is-a-rip-off-of-the-airpods/ Yorum Yaz
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sericik 5 ay en beğenilen
Her kablosuz kulaklık tanıtımını AirPods la yok rakip yok katili diye kıyaslayarak
AirPods un kablosuz kulaklık konusunda zirvede olduğunu tescilliyorsunuz
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Physicist_Emre 5 ay
Çinlilerden adam olmaz. Niyeyse hep tasarımları apple çıkardıktan sonra akıllarına geliyor.
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Hicks 5 ay
BT 5.0 olmalıydı...
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dencedenceo 5 ay
Tasarımı çöp bence daha iyisi olabilirdi
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crazywinner3 5 ay
b*k gibi olmuş
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surfer 5 ay
Tasarımı oldukça kötü bence. Çok kaba duruyor.
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ataince 5 ay
Xiaomi mi piston kulaklık aldım, bozuldu. Aldığım yer sıfırını yolladı, o da bozuldu. 2 adet kulaklığın ömrü toplasan 6 ay etmedi. Xiaomi mi? Çok güvenirdim önceden ama artık zor.
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kymelria 5 ay
3d yazıcı da basılmış gibi duruyor. Azıcık yuvarlak hatlı yapsaydınız
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Y-ZiyA 5 ay
Bir Oral-B klonu daha
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Lord Melkor 5 ay
Apple ınkiler çirkin. Bunlar ondan daha çirkin
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fuckulteli 5 ay
3 saat az olmuş, 5 saat kadar olmalıydı..
30 doların altında satılır umarım. Mi sport u 16 dolara almıştım.
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serdaroviç 5 ay
Xiaominin yenilikçi olduğunu düşünmüyorum.her ürünü neredeyse taklit olan bir firma.derhal çakmacılıktan vazgeçmesi gerekiyor.sırf bu yüzden çoğu ürününden uzak duruyorum.biraz özgün ol xiaomi :)
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Hicks 5 ay
BT 5.0 olmalıydı...
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