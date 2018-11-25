Xiaomi’den yeni bir AirPods rakibi daha: Mi True Wireless Earphones

Xiaomi geçtiğimiz hafta Apple AirPods’a rakip olacak uygun fiyatlı modeli AirDots’u tanıtmıştı. Bu modelin tanıtımı yeni yapılmışken, Xiaomi bir kablosuz kulaklık modeli ile daha gündeme geldi. AirDots isimli eski model daha kompakt ve ucuz bir çözümdü. Bu yeni model ise hem tasarım noktasında hem de özellikleri ile AirPods’un gerçek rakibi olacak gibi.

FCC sertifikasına yapılan başvuru sebebiyle resimlerini gördüğümüz Xiaomi kulaklığı, şu an için Mi True Wireless Earphones ismi ile anılsa da yakın zamanda farklı ve basit isimle değiştirilme ihtimali yüksek.

Mi Earphones Kutu İçeriği

Sızan resimler sayesinde kutu içeriği net bir şekilde görülen Mi True Wireless Earphones’un, kulaklıklar, şarj kutusu, kutuyu şarj etmek amaçlı Type C kablo ve üç çift yedek kulaklık silikonu ile geleceği gözüküyor. Kulaklıkları şarj etmeniz için gerekli kutuda dahil olmak üzere tüm parçalara beyaz bir renk hakim.

Mi Earphones Özellikleri

Mi True Wireless Earphones üzerinden dokunmatik kontroller yardımıyla çağrıları cevaplamak, müziği durdurmak gibi işlemleri yapabileceksiniz. Tek şarj ile 3 saat kullanım süresi sunması beklenen kulaklıkları kutusuna tekrar yerleştirerek ek 10 saat pil ömrü için şarj edebileceksiniz. Bağlantı noktasında ise Bluetooth 4.2 versiyonu sizlere yardımcı olacak. Ana mikrofon kulaklığın altında bulunurken, gürültü engelleyici ikinci mikrofon ise kapsül kısmının sonuna konumlandırılmış. Ek olarak kutuya koyduğunuzda şarj olabilmesi için gerekli pinlerde kulaklığın en alt kısımında bulunuyor. Şarj kutusu üzerine ise Type C USB girişi ve bir buton konumlandırılmış.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi'den AirPods'a ekonomik rakip: Mi AirDots Youth Edition"

Geçen hafta tanıtılan Mi AirDots Youth Edition, AirPods rakibi olarak çıkmasına rağmen tasarım noktasında tamamıyla ayrışıyordu. Ancak görünen o ki Xiaomi, yeni Mi True Wireless Earphones ile AirPods’a tam anlamıyla rakip olacak bir kulaklık geliştirilmiş. 8 Aralık tarihinde ABD’de tanıtılması beklenen cihazın fiyat bilgisi şimdilik bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2018/11/24/fcc-images-show-xiaomis-mi-true-wireless-earphones-is-a-rip-off-of-the-airpods/