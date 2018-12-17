Xiaomi destekli nReal Light karma gerçeklik gözlüğü yakında satışa sunulacak

Sanal gerçeklik konsepti ile başlayan ve zengin gerçeklik konsepti ile devam eden sektörde şimdi ikisinin birleşimi olan karma gerçeklik ürünlerini görüyoruz. Microsoft’un öncü olduğu karma gerçeklik teknolojisinde ilginç tasarımlar ortaya çıkıyor.

nReal Light özellikleri ve fiyatı

Genelde karma gerçeklik gözlükleri kask tarzında tasarlanıyor ve donanım gücünü harici kaynaktan alıyor. nReal Light adıyla geliştirilen karma gerçeklik gözlüğü ise standart gözlük tasarımı ile rakiplerinden ayrılıyor.

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Oldukça şık bir tasarıma sahip olan gözlük içerisinde 6DoF takip sensörü yer alıyor. Böylece başın yöneldiği istikamet yanında ortamdaki ileri-geri-aşağı-yukarı yönleri de takip ediliyor. Ekranın görüş alanı ise 52 derece. Biraz dar olsa da Full HD çözünürlük ile bunu karşılıyor.

Gözlüğün ağırlığı 85gr civarında. USB Tip-C üzerinden donanım gücünü alan gözlük dijital asistanlar üzerinden de kontrol edilebiliyor. Gözlük için karma gerçeklik içeriklerini ise Xiaomi geliştirecek.

Şimdilik gözlük nasıl çalışacak ve ne tür tecrübeler sunacak bilinmiyor. Yaz aylarında 1000$ fiyat etiketi ile satışa çıktığında gözlüğün potansiyelini de görmüş olacağız.