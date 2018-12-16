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YouTube sahte takipçileri temizledi, abone sayıları düştü

Geneli üçüncü taraf sağlayıcılardan satın alınanlar olmak üzere YouTube üzerinde sahte olarak değerlendirilen tüm takipçiler silindi. Bazı kanallar yarı yarıya takipçi düşüşü yaşadı.
5 ay
13,7b
1
16
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde Twitter veya Instagram gibi sosyal ağlarda gördüğümüz takipçi temizliği YouTube’a da sıçradı. Kuralları ihlal eden yaklaşık 58 milyon adet videoyu kaldıran YouTube ayrıca sahte olarak tanımladığı takipçileri de temizledi.

Büyük temizlik

13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen takipçi temizliği iki grubu kapsıyor. Bir tanesi üçüncü taraf hizmet satın alarak elde edilen aboneler, diğeri ise bir şekilde YouTube tarafından kapatılmış olan hesaplar.

Ayrıca Bkz. "Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi"

Henüz kaç tane hesap temizlendi açıklanmadı ancak pek çok kanal yöneticisi neredeyse yarı yarıya takipçi sayısında azalma olduğunu belirtiyor. Ayrıca popüler YouTuber’ların bir iki milyon civarında takipçi kaybettiği de gelen bilgiler arasında.

YouTube bundan sonra da sahte takipçilerin temizliğine devam edeceğini duyururken üçüncü taraf şahıslardan takipçi hizmeti satın alanları da kural ihlali yaptıkları konusunda uyarıyor.

 

https://support.google.com/youtube/answer/6051134?p=subscription_spam&visit_id=636804986988396699-2529211394&rd=1 Yorum Yaz
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Ohol Oula 5 ay en beğenilen nefendim
Kanalına baktım zaten abonen yok neyin havası bu?
1 Yanıt Yanıtla +13
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ONIONBUD 5 ay
Birileri de çıkıp meşhur utuberların takipçi sayılarındaki düşüşü rakamlarla paylaşır diye boşuna bakındım.
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Spider_hip 5 ay
Takipçi satın alanların hesapları da kapatılsa aslında çok daha iyi olurdu bence. Müşterilere imrendikleri insanların aslında bot takipçilere, bot beğenilere sahip olduğunu anlatana kadar göbeğim çatlıyor. Millet hayal dünyasında egosunu tatmin etmek için takipçi kasıyor, beğeni kasıyor.
Takipçi satın alanların hesapları da kapatılsa aslında çok daha iyi olurdu bence. Müşterilere imrendikleri insanların aslında bot takipçilere, bot beğenilere sa...
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ali.kose 4 ay
Sadece sizde oldu sanırım
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darkdiva 5 ay
Hiç azalma olmadı. Bizde her şey gerçeeeek :p
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absamet 5 ay
100 abonem gitmiş :)
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trn 5 ay
Bende de pek eksilme yok sadece 2 abone gitmiş o da normal aylık durumda. 500 ü geçemedik bir türlü :)
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renega 5 ay
enes ağlıyordur
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ONIONBUD 5 ay
Birileri de çıkıp meşhur utuberların takipçi sayılarındaki düşüşü rakamlarla paylaşır diye boşuna bakındım.
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supernatural07 5 ay
Arkadaşlar yeni kanal actım beğenip,izleyip abone olabilir misiniz lütfen şimdiden teşekkürler
youtube.com/...
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Seyrim 5 ay
:) İlk defa duydum twit ve face de duymuştum ama.. Vay çakallar vay..
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teramit 5 ay
Youtuberlar ağlıyordu gözleri yaşlı...
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Spider_hip 5 ay
Takipçi satın alanların hesapları da kapatılsa aslında çok daha iyi olurdu bence. Müşterilere imrendikleri insanların aslında bot takipçilere, bot beğenilere sahip olduğunu anlatana kadar göbeğim çatlıyor. Millet hayal dünyasında egosunu tatmin etmek için takipçi kasıyor, beğeni kasıyor.
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