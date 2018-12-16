YouTube sahte takipçileri temizledi, abone sayıları düştü

Genelde Twitter veya Instagram gibi sosyal ağlarda gördüğümüz takipçi temizliği YouTube’a da sıçradı. Kuralları ihlal eden yaklaşık 58 milyon adet videoyu kaldıran YouTube ayrıca sahte olarak tanımladığı takipçileri de temizledi.

Büyük temizlik

13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen takipçi temizliği iki grubu kapsıyor. Bir tanesi üçüncü taraf hizmet satın alarak elde edilen aboneler, diğeri ise bir şekilde YouTube tarafından kapatılmış olan hesaplar.

Ayrıca Bkz.

"Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi"

Henüz kaç tane hesap temizlendi açıklanmadı ancak pek çok kanal yöneticisi neredeyse yarı yarıya takipçi sayısında azalma olduğunu belirtiyor. Ayrıca popüler YouTuber’ların bir iki milyon civarında takipçi kaybettiği de gelen bilgiler arasında.

YouTube bundan sonra da sahte takipçilerin temizliğine devam edeceğini duyururken üçüncü taraf şahıslardan takipçi hizmeti satın alanları da kural ihlali yaptıkları konusunda uyarıyor.