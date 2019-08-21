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Güneş enerjisi panelleri alev alan Walmart, Tesla'yı dava etti

ABD'li perakende devi Walmart, yedi mağazasının güneş enerjisi panellerinde çıkan yangınlar gerekçesiyle Tesla'yı mahkemeye verdi. Şirket zararının karşılanmasını istiyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Walmart ve Tesla yıllar boyunca temiz enerji girişimlerinde ortak çalışan iki şirket olarak biliniyor. Ancak gelen yeni haberlere göre ABD'li iki dev şirket mahkemelik oluyor. Nedeni ise Tesla'nın Walmart için kurduğu güneş enerjisi panellerinin alev alması.

Walmart'a göre Tesla kusurlu

Tesla, ABD'nin önde gelen perakende zincirlerinden Walmart'ın 240 mağazasına güneş enerjisi panelleri kurmuştu. Walmart'ın açtığı davaya göre, şirketin yedi mağazasındaki güneş panellerinde yangın çıktı ve bu yangınlardan da birinci derecede Tesla şirketi suçlanıyor. Walmart, Tesla'nın ağır ihmaller yaptığını ve endüstri standartlarına uymadığını iddia ederek tüm zararın Tesla tarafından karşılanması talebinde.
Olayın medyaya sızmasının ardından ise Tesla'nın hisselerinde yüzde 1'lik bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bunun yanında Walmart, Tesla şirketinden 240 mağazasında bulunan güneş enerjisi panellerini sökmesini istiyor. Geçtiğimiz dönemde Walmart, Tesla'dan 45 adet elektrikli kamyon sipariş etmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında bu anlaşmanın nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik merak konusu.


https://www.engadget.com/2019/08/20/walmart-sues-tesla-over-solar-panel-fires/ Yorum Yaz
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JuliusStrasser 27 dk.
tesla hiçbirşeyi doğru yapmıyor tüm problemleri komplo diyerek geçiştiremezsiniz..
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basartenk 32 dk.
Ulan benim arabanın da contası yandı, Renault'u dava edeceğim. Varmı böyle birşey?
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gently weeps 5 dk. basartenk
Olaya araba diye bakma olaya televizyon diye bak televizyonun yansa suçlu kim olcak sen mi
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gently weeps 4 dk. basartenk
Olaya araba diye bakma olaya televizyon diye bak televizyonun yansa suçlu kim olcak sen mi
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Güney Mestan 1 sa.
Burnuma komplo kokusu geliyor.
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l4her0 2 sa.
Bu walmartın arkasında kim var çok merak ediyorum :D
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