Güneş enerjisi panelleri alev alan Walmart, Tesla'yı dava etti

Teknoloji Editörü
Walmart ve Tesla yıllar boyunca temiz enerji girişimlerinde ortak çalışan iki şirket olarak biliniyor. Ancak gelen yeni haberlere göre ABD'li iki dev şirket mahkemelik oluyor. Nedeni ise Tesla'nın Walmart için kurduğu güneş enerjisi panellerinin alev alması.
Walmart'a göre Tesla kusurlu
Tesla, ABD'nin önde gelen perakende zincirlerinden Walmart'ın 240 mağazasına güneş enerjisi panelleri kurmuştu. Walmart'ın açtığı davaya göre, şirketin yedi mağazasındaki güneş panellerinde yangın çıktı ve bu yangınlardan da birinci derecede Tesla şirketi suçlanıyor. Walmart, Tesla'nın ağır ihmaller yaptığını ve endüstri standartlarına uymadığını iddia ederek tüm zararın Tesla tarafından karşılanması talebinde.Olayın medyaya sızmasının ardından ise Tesla'nın hisselerinde yüzde 1'lik bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bunun yanında Walmart, Tesla şirketinden 240 mağazasında bulunan güneş enerjisi panellerini sökmesini istiyor. Geçtiğimiz dönemde Walmart, Tesla'dan 45 adet elektrikli kamyon sipariş etmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında bu anlaşmanın nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik merak konusu.
https://www.engadget.com/2019/08/20/walmart-sues-tesla-over-solar-panel-fires/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle