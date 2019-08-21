Güneş enerjisi panelleri alev alan Walmart, Tesla'yı dava etti

Walmart ve Tesla yıllar boyunca temiz enerji girişimlerinde ortak çalışan iki şirket olarak biliniyor. Ancak gelen yeni haberlere göre ABD'li iki dev şirket mahkemelik oluyor. Nedeni ise Tesla'nın Walmart için kurduğu güneş enerjisi panellerinin alev alması.

Walmart'a göre Tesla kusurlu

Tesla, ABD'nin önde gelen perakende zincirlerinden Walmart'ın 240 mağazasına güneş enerjisi panelleri kurmuştu. Walmart'ın açtığı davaya göre, şirketin yedi mağazasındaki güneş panellerinde yangın çıktı ve bu yangınlardan da birinci derecede Tesla şirketi suçlanıyor. Walmart, Tesla'nın ağır ihmaller yaptığını ve endüstri standartlarına uymadığını iddia ederek tüm zararın Tesla tarafından karşılanması talebinde.

https://www.engadget.com/2019/08/20/walmart-sues-tesla-over-solar-panel-fires/

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Olayın medyaya sızmasının ardından ise Tesla'nın hisselerinde'lik bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bunun yanında Walmart, Tesla şirketinden 240 mağazasında bulunan güneş enerjisi panelleriniistiyor. Geçtiğimiz dönemde Walmart, Tesla'dansipariş etmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında bu anlaşmanın nasılise şimdilik merak konusu.