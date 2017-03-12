Xiaomi ve Intel’den akıllı ayakkabı

Gün içinde atılan adım sayısı ve yakılan kalori miktarı ile mesafe ve ortalama hız verilerini kullanıcılarla paylaşan bu akıllı ayakkabı ayrıca kullanıcıların yaptığı aktiviteleri otomatik olarak algılayabiliyor. Yürüyüş, koşu ve hatta tırmanma etkinlikleriyle ilgili verilere de akıllı telefonlardaki uygulaması üzerinden kapsamlı bir rapor halinde ulaşma olanağı da sunan ayakkabı, Xiaomi’nin açıklamasına göre 60 günlük pil ömrüne sahip.
Antibakteriyel değiştirilebilen tabanlık, darbeleri azaltıcı hava yastığı ve kaymayı önleyici tabanıyla özellikle sporcular için hem işlevsel hem de kullanımı rahat bir ayakkabı olma amacıyla üretilen ’’90 Minutes Ultra Smart Sportswear, mavi-siyah ve pembe-siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Nisan ayında ilk etapta Çin’de satışa sunulacak ayakkabının 44$’lık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
http://www.gsmarena.com/xiaomi_unveils_smart_shoes_powered_by_intel-blog-23874.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nasıl bir madde kullandın da bu hale geldin?
önce hormonlu meyveleri sebzeleri dayadılar müşteriye.sonra bakın bunlar hormonsuz deyip gene dayadılar.
oysa en başından zaten hormonsuz idi.