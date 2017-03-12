Xiaomi ve Intel’den akıllı ayakkabı

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Giyilebilir teknoloji pazarında rakibi Apple ve Fitbit ile büyük bir mücadelenin içinde olan Xiaomi, daha öncesinde tanıttığı akıllı bilekliklerle büyük bir başarı yakalamıştı. Dünyanın en önemli telefon üreticilerinden olan Çinli şirket geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı ayakkabıyla giyilebilir teknoloji ürünlerine yeni bir soluk getirmek istiyor. ’’90 Minutes Ultra Smart Sportswear’’ isimli akıllı ayakkabı gücünü Intel’in düşük şarj tüketen giyilebilir teknoloji ürünleri için tasarladığı Curie modülünden alıyor.

Gün içinde atılan adım sayısı ve yakılan kalori miktarı ile mesafe ve ortalama hız verilerini kullanıcılarla paylaşan bu akıllı ayakkabı ayrıca kullanıcıların yaptığı aktiviteleri otomatik olarak algılayabiliyor. Yürüyüş, koşu ve hatta tırmanma etkinlikleriyle ilgili verilere de akıllı telefonlardaki uygulaması üzerinden kapsamlı bir rapor halinde ulaşma olanağı da sunan ayakkabı, Xiaomi’nin açıklamasına göre 60 günlük pil ömrüne sahip.

Antibakteriyel değiştirilebilen tabanlık, darbeleri azaltıcı hava yastığı ve kaymayı önleyici tabanıyla özellikle sporcular için hem işlevsel hem de kullanımı rahat bir ayakkabı olma amacıyla üretilen ’’90 Minutes Ultra Smart Sportswear, mavi-siyah ve pembe-siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Nisan ayında ilk etapta Çin’de satışa sunulacak ayakkabının 44$’lık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/xiaomi_unveils_smart_shoes_powered_by_intel-blog-23874.php