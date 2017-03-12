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Xiaomi ve Intel’den akıllı ayakkabı

Giyilebilir teknoloji ürünleri pazarında Mi Band serisi akıllı bileklikleriyle önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan Xiaomi, Intel’le birlikte akıllı ayakkabı geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Xiaomi ve Intel’den akıllı ayakkabı
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Giyilebilir teknoloji pazarında rakibi Apple ve Fitbit ile büyük bir mücadelenin içinde olan Xiaomi, daha öncesinde tanıttığı akıllı bilekliklerle büyük bir başarı yakalamıştı. Dünyanın en önemli telefon üreticilerinden olan Çinli şirket geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı ayakkabıyla giyilebilir teknoloji ürünlerine yeni bir soluk getirmek istiyor. ’’90 Minutes Ultra Smart Sportswear’’ isimli akıllı ayakkabı gücünü Intel’in düşük şarj tüketen giyilebilir teknoloji ürünleri için tasarladığı Curie modülünden alıyor.

Gün içinde atılan adım sayısı ve yakılan kalori miktarı ile mesafe ve ortalama hız verilerini kullanıcılarla paylaşan bu akıllı ayakkabı ayrıca kullanıcıların yaptığı aktiviteleri otomatik olarak algılayabiliyor. Yürüyüş, koşu ve hatta tırmanma etkinlikleriyle ilgili verilere de akıllı telefonlardaki uygulaması üzerinden kapsamlı bir rapor halinde ulaşma olanağı da sunan ayakkabı, Xiaomi’nin açıklamasına göre 60 günlük pil ömrüne sahip.

Antibakteriyel değiştirilebilen tabanlık, darbeleri azaltıcı hava yastığı ve kaymayı önleyici tabanıyla özellikle sporcular için hem işlevsel hem de kullanımı rahat bir ayakkabı olma amacıyla üretilen ’’90 Minutes Ultra Smart Sportswear, mavi-siyah ve pembe-siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Nisan ayında ilk etapta Çin’de satışa sunulacak ayakkabının 44$’lık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.


http://www.gsmarena.com/xiaomi_unveils_smart_shoes_powered_by_intel-blog-23874.php Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen Captain_Ivy
60 gün sonra intelin soket değiştirdiği gibi bizde ayakkabıyı değiştiricez
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megaron85 2 yıl 3arbar
3arbar

misal 5 yıl sonra bu tırnak içinde akıllı şeylerin zararları net olarak çıktığında gene aynı şirketler bu kez bakın bunlar akıllı değil akılsız sağlıklı şey deyip gene pazarlama yapacaklar.

önce hormonlu meyveleri sebzeleri dayadılar müşteriye.sonra bakın bunlar hormonsuz deyip gene dayadılar.

oysa en başından zaten hormonsuz idi.

Nasıl bir madde kullandın da bu hale geldin?
3arbarmisal 5 yıl sonra bu tırnak içinde akıllı şeylerin zararları net olarak çıktığında gene aynı şirketler bu kez bakın bunlar akıllı ...
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Yanıtla +8
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3arbar 2 yıl
misal 5 yıl sonra bu tırnak içinde akıllı şeylerin zararları net olarak çıktığında gene aynı şirketler bu kez bakın bunlar akıllı değil akılsız sağlıklı şey deyip gene pazarlama yapacaklar.
önce hormonlu meyveleri sebzeleri dayadılar müşteriye.sonra bakın bunlar hormonsuz deyip gene dayadılar.
oysa en başından zaten hormonsuz idi.
misal 5 yıl sonra bu tırnak içinde akıllı şeylerin zararları net olarak çıktığında gene aynı şirketler bu kez bakın bunlar akıllı değil akılsız sağlıklı şey d...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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dr_divx 2 yıl
gençler, şaka bir yana da yerli ayakkabı almaya bakın ! bir sürü vatandaşınız bu üretimden evine ekmek götürmeye çalışıyor , yabancı bir ayakkabı alıyorsanız bir tane de yerli alın,piyasa şartları malum,tamam onların ürünleri hoş gözüküyor olabilir.bizler onlara para kazandırıyoruz ama bize kim kazandıracak! yerli ayakkabı alınız! kolay gelsin.
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axaxa 2 yıl
Sporcular için iyi.
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ahmetkep 2 yıl
şu geleceğe dönüş filmindeki teknolojileri bi yapamadılar.
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sis651 2 yıl
Genelde bana ayakkabılar pek dayanmadığı için ucuz ayakkabılarla koşarım. BİM, A101 ayakkabıları da 250 KM'den sonra oradan buradan sorunlar çıkarmaya başlar ama 600 kM'ye kadar giyerim yine. Bu ayakkabıların dayanıklılığı nasıl acaba? Pil 60 gün dayanıyor tamam, şarj falan ederiz bir şeyi vardır. Peki ayakkabı ölünce ne olacak? Ömrü ne kadar. Çoğu akıllı cihaz ufak da ayakkabıya bari daha büyükçe bir mekanizma konabilir, hareketten ya da basınçla kendisini şarj eden bir sistem olabilirdi mesela.
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kadirirdem 2 yıl
kaç km gidildiğini sayabilir şarjı bitince yürütmez ise bizi :) :D
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0MG90 2 yıl
SDN'den 3 gün sonra paylaştınız. Şu haberi yazmak çok mu zor acaba?
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interwap 2 yıl
Xiaomi akıllı koşu ayakkabısı vardı. Şimdi de yürüyüş ayakkabısı.
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Captain_Ivy 2 yıl
60 günün sonunda ne oluyor? Ayakkabıyı şarj mı edicez?
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redoracle 2 yıl Captain_Ivy
60 gün sonra intelin soket değiştirdiği gibi bizde ayakkabıyı değiştiricez
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3arbar 2 yıl
misal 5 yıl sonra bu tırnak içinde akıllı şeylerin zararları net olarak çıktığında gene aynı şirketler bu kez bakın bunlar akıllı değil akılsız sağlıklı şey deyip gene pazarlama yapacaklar.
önce hormonlu meyveleri sebzeleri dayadılar müşteriye.sonra bakın bunlar hormonsuz deyip gene dayadılar.
oysa en başından zaten hormonsuz idi.
2 Yanıt Yanıtla +7
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megaron85 2 yıl 3arbar
3arbar

misal 5 yıl sonra bu tırnak içinde akıllı şeylerin zararları net olarak çıktığında gene aynı şirketler bu kez bakın bunlar akıllı değil akılsız sağlıklı şey deyip gene pazarlama yapacaklar.

önce hormonlu meyveleri sebzeleri dayadılar müşteriye.sonra bakın bunlar hormonsuz deyip gene dayadılar.

oysa en başından zaten hormonsuz idi.

Nasıl bir madde kullandın da bu hale geldin?
Yanıtla +8
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Nemrut17 2 yıl 3arbar
3arbar
misal 5 yıl sonra bu tırnak içinde akıllı şeylerin zararları net olarak çıktığında gene aynı şirketler bu kez bakın bunlar akıllı değil akılsız sağlıklı şey deyip gene pazarlama yapacaklar.
önce hormonlu meyveleri sebzeleri dayadılar müşteriye.sonra bakın bunlar hormonsuz deyip gene dayadılar.
oysa en başından zaten hormonsuz idi.

Haklısınız, %100 katılıyorum size.
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Kefelon 2 yıl
Fiyatı çoğu normal spor ayakkabıdan bile ucuz. Gerçekten ilgi çekici bir ürün. Kesinlikle yurt dışından bir adet sipariş ederim...
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