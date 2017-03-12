Google'ın akıllı ceketininin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Giyilebilir teknolojiye yönelik önemli yatırım hamleleri yapan Google, akıllı gözlükle istediği başarıya ulaşamasa da bu sektörden çıkmaya niyetli gibi görünmüyor. Geçtiğimiz hafta akıllı şapka tasarımının patentini alan şirket, akıllı ceketi de kısa zamanda piyasaya sürmenin peşinde. Ünlü Amerikan giyim markası Levi’s ile birlikte geliştirilen ve ilk olarak geçtiğimiz yıl mayıs ayında tanıtılan ceketin bu yıl sonbaharda 350$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla bağlantı kurarak bilek bölümündeki hareketi algılayan özel bölüm ile ceket; çağrı cevaplama, müzik değiştirme, yol tarifi alma gibi pek çok imkanı kullanıcılara sunuyor. Her ne kadar iki şirket, daha önceki açıklamalarında bu yılın bahar aylarında ceketin satışa sunulacağını söylemiş ancak daha sonra bu çıkış tarihini ertelemiş olsa da bu sefer ceketin tamamen hazır olduğu ve kesin olarak sonbaharda kullanıma sunulacağı söyleniyor.

Özellikle şehir içinde bisiklet kullanan kişilerin, bisiklet sürerken akıllı telefonlarını kullanmak zorunda kalmamaları için tasarlanan ceket şık ve kullanışlı olsa da pahalı olarak nitelendirebileceğimiz 350$’lık müşterilerin yeterince ilgisini çekip çekemeyeceği ise merak konusu.

Akıllı ceketin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

http://www.theverge.com/2017/3/11/14894088/google-atap-levis-project-jacquard-jacket-price-release-date