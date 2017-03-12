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Google'ın akıllı ceketininin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Levi’s ve Google’ın yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştıkları akıllı ceket, 350$ fiyat etiketine sahip olacak. Ceketin çıkış tarihi ise bu yılın sonbaharı olarak gösteriliyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google'ın akıllı ceketininin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı
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Giyilebilir teknolojiye yönelik önemli yatırım hamleleri yapan Google, akıllı gözlükle istediği başarıya ulaşamasa da bu sektörden çıkmaya niyetli gibi görünmüyor. Geçtiğimiz hafta akıllı şapka tasarımının patentini alan şirket, akıllı ceketi de kısa zamanda piyasaya sürmenin peşinde. Ünlü Amerikan giyim markası Levi’s ile birlikte geliştirilen ve ilk olarak geçtiğimiz yıl mayıs ayında tanıtılan ceketin bu yıl sonbaharda 350$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla bağlantı kurarak bilek bölümündeki hareketi algılayan özel bölüm ile ceket; çağrı cevaplama, müzik değiştirme, yol tarifi alma gibi pek çok imkanı kullanıcılara sunuyor. Her ne kadar iki şirket, daha önceki açıklamalarında bu yılın bahar aylarında ceketin satışa sunulacağını söylemiş ancak daha sonra bu çıkış tarihini ertelemiş olsa da bu sefer ceketin tamamen hazır olduğu ve kesin olarak sonbaharda kullanıma sunulacağı söyleniyor.

Özellikle şehir içinde bisiklet kullanan kişilerin, bisiklet sürerken akıllı telefonlarını kullanmak zorunda kalmamaları için tasarlanan ceket şık ve kullanışlı olsa da pahalı olarak nitelendirebileceğimiz 350$’lık müşterilerin yeterince ilgisini çekip çekemeyeceği ise merak konusu.

Akıllı ceketin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:


http://www.theverge.com/2017/3/11/14894088/google-atap-levis-project-jacquard-jacket-price-release-date Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl
Hem eşofman hem takım elbise olsun düğmeye basınca veya konuşunca üşeniyor insan be.
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crashris 2 yıl
bunun yerine apple airpods aracılığı ile siri ye sesleniyorsun o herşeyi sana söylüyor eskiyen bi cekete 350 dolar vermek yerine 170dolara bi tane ondan alırım tabi bi de iphone lazım :d
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XavierPedro 2 yıl crashris
crashris

bunun yerine apple airpods aracılığı ile siri ye sesleniyorsun o herşeyi sana söylüyor eskiyen bi cekete 350 dolar vermek yerine 170dolara bi tane ondan alırım tabi bi de iphone lazım :d

Bana bu kafadan verin, mürit toplarım.


Ayrıca iyi bir ceket 250 300 lira gibi bir para veriyorsun. Bu mantıklı ayakkabıya 40 liradan fazla para vermeyelim mahmutpaşa pazarından alıp. Tey alaam.
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kadirirdem 2 yıl
Böyle giderse Her şey akıllanacak...
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Captain_Ivy 2 yıl
Bisiklet sürenler için tasarlanmış bu.
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hector_1990 2 yıl
akıllı telefonlar bilgisayarlar akıllı ev eşyaları akıllı elbiseler vs ama insanlar akılsız
teknolojinin gelişimi çok güzel bize faydası çok oluyor ama insanlarımız da akıllanmıyorlar malesef insan olma bilici yerine nasıl daha çakal oluruz ve bu marifetmiş gibi böbürlenirler
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3arbar 2 yıl
bundan sonraki aşama akıllı banyo ve akıllı tuvalet olur herhalde.
insanlar akılsızlaştıkça cihazlar akıllanıyor.umarım birgün bu iş tersine döner.insanlar akıllanır ve cihazlar akılsız olur tarihin bir döneminde olduğu gibi
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3arbar 2 yıl
artık sadece banyoda takip edilmeyeceksin demek istiyor şair burda
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Lath.Crusader 2 yıl
Tabi önce Apple'ın iCeket ürününü görmeliyiz...
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12 Angry Men 2 yıl
Çocukluktan beri bisiklet hayalım var ama istanbul da sürecek yol yok diye almadım. İşle ev arası 10km civarı otobüs yerine bisikletle gidip gelmeyi çok isterdim, hem spor olurdu hemde otobüsler çok kalabalık oluyor hele yazın hiç çekilmiyorlar.
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Redunay 2 yıl
Akıllı olmayan bir don kaldı onuda yapsınlar tamamlansın.
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Linns Judy 2 yıl Redunay
Ghostrain

Akıllı olmayan bir don kaldı onuda yapsınlar tamamlansın.


Neden olmasın... Gaz çıkartırken bluetooth üzerinden gönderilen bir sinyalle telefonun zil sesinin en yüksek düzeyde çalması.
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