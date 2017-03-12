Google'ın akıllı ceketininin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla bağlantı kurarak bilek bölümündeki hareketi algılayan özel bölüm ile ceket; çağrı cevaplama, müzik değiştirme, yol tarifi alma gibi pek çok imkanı kullanıcılara sunuyor. Her ne kadar iki şirket, daha önceki açıklamalarında bu yılın bahar aylarında ceketin satışa sunulacağını söylemiş ancak daha sonra bu çıkış tarihini ertelemiş olsa da bu sefer ceketin tamamen hazır olduğu ve kesin olarak sonbaharda kullanıma sunulacağı söyleniyor.
Özellikle şehir içinde bisiklet kullanan kişilerin, bisiklet sürerken akıllı telefonlarını kullanmak zorunda kalmamaları için tasarlanan ceket şık ve kullanışlı olsa da pahalı olarak nitelendirebileceğimiz 350$’lık müşterilerin yeterince ilgisini çekip çekemeyeceği ise merak konusu.
Akıllı ceketin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
http://www.theverge.com/2017/3/11/14894088/google-atap-levis-project-jacquard-jacket-price-release-date Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bana bu kafadan verin, mürit toplarım.
Ayrıca iyi bir ceket 250 300 lira gibi bir para veriyorsun. Bu mantıklı ayakkabıya 40 liradan fazla para vermeyelim mahmutpaşa pazarından alıp. Tey alaam.
teknolojinin gelişimi çok güzel bize faydası çok oluyor ama insanlarımız da akıllanmıyorlar malesef insan olma bilici yerine nasıl daha çakal oluruz ve bu marifetmiş gibi böbürlenirler
insanlar akılsızlaştıkça cihazlar akıllanıyor.umarım birgün bu iş tersine döner.insanlar akıllanır ve cihazlar akılsız olur tarihin bir döneminde olduğu gibi
Neden olmasın... Gaz çıkartırken bluetooth üzerinden gönderilen bir sinyalle telefonun zil sesinin en yüksek düzeyde çalması.