Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor

Geçtiğimiz yıllarda Çinli yonga tasarımcısı Leadcore’a önemli bir yatırım yapan Xiaomi’nin, kendi işlemcisini geliştirmek istediği gündeme gelmişti. Leadcore’nin bir iki işlemcisini cihazlarında kullanan Xiaomi’den bir daha ses çıkmadı. Bilgiler, bu yıl hareketlilik olduğunu gösteriyor.

İlk iddialar, firmanın 64-bitlik özelleştirilmiş çekirdekler üzerinde çalıştığı yönündeydi. Yeni bilgilere göre ise, maliyeti her zaman ön planda tutan Xiaomi, alt seviye telefonlara yönelik bir işlemci üzerinde çalışıyor. Standart ARM çekirdekleri kullanacak olan yonga, Rifle serisi altında piyasaya sürülecek. Benzerleri gibi yonga setinin, Cortex-A53 çekirdekleri ve Mali-T8xx grafik birimine güveneceği ifade ediliyor.

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Son dönemde üst seviye akıllı telefon satışlarında bariz düşüşlerin olduğu gözlerden kaçmıyor. Tüketiciler artık biraz daha orta seviyede tatmin edici özellikler sunan cihazlara yöneliyor. Bu bakımdan, üreticiler için de alt seviye segment önemli hale gelmiş durumda.

Xiaomi’nin tasarladığı işlemcileri kendi cihazlarında kullanacağına şüphe yok. İşlemciler Redmi gibi serilerde mi kullanılacak yoksa Rifle işlemcisi için ayrı bir fiyat-performans serisi mi başlatacak, bu net değil. Yılın ikinci yarısında firmanın ilk cihazlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.