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Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor

Uzun süredir kendi işlemcisini tasarlamak için çalışmalar yürüttüğü bilinen Çinli Xiaomi’nin, bu yıl içerisinde ilk cihazları piyasaya süreceği tahmin ediliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor

Geçtiğimiz yıllarda Çinli yonga tasarımcısı Leadcore’a önemli bir yatırım yapan Xiaomi’nin, kendi işlemcisini geliştirmek istediği gündeme gelmişti. Leadcore’nin bir iki işlemcisini cihazlarında kullanan Xiaomi’den bir daha ses çıkmadı. Bilgiler, bu yıl hareketlilik olduğunu gösteriyor.

İlk iddialar, firmanın 64-bitlik özelleştirilmiş çekirdekler üzerinde çalıştığı yönündeydi. Yeni bilgilere göre ise, maliyeti her zaman ön planda tutan Xiaomi, alt seviye telefonlara yönelik bir işlemci üzerinde çalışıyor. Standart ARM çekirdekleri kullanacak olan yonga, Rifle serisi altında piyasaya sürülecek. Benzerleri gibi yonga setinin, Cortex-A53 çekirdekleri ve Mali-T8xx grafik birimine güveneceği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Band 2 göründü"

Son dönemde üst seviye akıllı telefon satışlarında bariz düşüşlerin olduğu gözlerden kaçmıyor. Tüketiciler artık biraz daha orta seviyede tatmin edici özellikler sunan cihazlara yöneliyor. Bu bakımdan, üreticiler için de alt seviye segment önemli hale gelmiş durumda.

Xiaomi’nin tasarladığı işlemcileri kendi cihazlarında kullanacağına şüphe yok. İşlemciler Redmi gibi serilerde mi kullanılacak yoksa Rifle işlemcisi için ayrı bir fiyat-performans serisi mi başlatacak, bu net değil. Yılın ikinci yarısında firmanın ilk cihazlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-to-introduce-Rifle-mobile-application-processor-in-May_id80488 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MegaWolt38 3 yıl
Adamlar akıllı, bağımlı kalmak istemiyorlar. Huawei'den sonra Xiaomi de kendi işlemcisini yapıyor helal olsun. Bence kendi işletim sistemlerini de yapsalar büyük firmalar, hepsi birer Apple olabilir. Android çöplüğüne bağlı kalmak yanlış.
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kadirirdem 3 yıl
samsungun yaptıgı gibi yapacak hazır arm tasarımını kullanacak anlaşılan...Rekabet iyidir çıkartsın bakalım...
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darkexecuter 3 yıl
Pulstar
Kendi işlemcisini kullanan Android cihaza ne kadar yoğurt dökerseniz dökün bi cacık olmaz. Exynos, Intel, Kirin, MediaTek fark etmez... Google farklı bir karar almadıkça Android = Qualcomm

Intel için dediğin doğru olabilir. Arada adaptasyon katmanı kullanılıyor. ama diğerleri için yanılıyorsun. Hepside arm mimarisini kullanıyor. Adam gibi özelleştirmeler ile iyi işler çıkarabilirler. Zira geçen seneki exynos 7420 / sd810 yi hatırlayın.
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KalemKolik 3 yıl
İşlemci geliştiriyorlarda gpu ne olacak. Mali çöpü ile nereye kadar.
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Macella 3 yıl
RUFFLES
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Pulstar 3 yıl
Kendi işlemcisini kullanan Android cihaza ne kadar yoğurt dökerseniz dökün bi' cacık olmaz.

Exynos, Intel, Kirin, MediaTek fark etmez...

Google farklı bir karar almadıkça Android = Qualcomm
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koyunsavar 3 yıl
rifle pantalon markasi degilmiydi?
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trooe199 3 yıl
Bu Xiaomi'nin hissesi felan varmı acaba. Bir kaç yüz lot alıp koysak bir kenera
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umut_baris 3 yıl trooe199
trooe199

Bu Xiaomi'nin hissesi felan varmı acaba. Bir kaç yüz lot alıp koysak bir kenera

Hissesi vardır ama almak için yüklü bir mebla ödemen gerekir. Şirket artık büyüdü, ünlendi.

İlk kurulduğu zaman kelepir fiyata alsaydın şimdi ekmeğini yerdin.
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V4LKyR 3 yıl
Eh, herkes kendi işlemcisini geliştirmeye başladı... Ben de kendi işlemcim OSMAN'ı geliştireyim bari.
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arel.gr 3 yıl
heh, intel gel de işçi çıkarma.
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