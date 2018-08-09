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Xiaomi’den dolaylı olarak yeni bir fitness bilekliği daha

Xiaomi’nin alt markası konumundaki Mijia, yine fiyat-performans olarak iddialı olacak Hey+ Smartband fitness bilekliğini duyurdu. Mijia Hey+ Smartband özellikleri ve fiyatı haberimizde.
9 ay
8,1b
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mi Band 3 fitness bilekliğini satışa sunan ve bir milyondan fazla satış yapan Xiaomi, dolaylı yoldan yeni bir ürün daha piyasaya sunuyor. Xiaomi iştiraki olan Mijia, yeni Hey+ Smartband adındaki bilekliğini duyurdu.

Mijia Hey+ Smartband özellikleri ve fiyatı

Mijia Hey+ Smartband fitness bilekliği tasarım anlamında Mi Band 3 ile benzer çizgiler taşıyor. Kapsül tasarım ve değiştirilebilir kauçuk kayışlar aynı. Sadece güç bağlantı girişi biraz farklı. Donanım tarafı biraz daha iyi diyebiliriz.

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Bileklikte 0.95 inçlik 240x120 piksel çözünürlüğünde renkli AMOLED ekran yer alıyor. Mi Band 3 modeline göre hem daha büyük hem de renkli ekran 18 güne kadar kullanım süresi sunuyor.  Batarya kapasitesi de yine 120mAh.

Fitness değerlerini takip eden cihaz gelen çağrıları ve mesajları geniş ekranında gösteriyor. NFC teknolojisi sayesinde temassız ödemelere de açık. Model 34$ fiyat etiketiyle 20 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek.

 

https://www.gizmochina.com/2018/08/08/mijia-launches-hey-smartband-with-amoled-display-for-%C2%A5229-34/ Yorum Yaz
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Guhong01 9 ay en beğenilen

Like a Sir
xioami'nin ürün gamını sadeleştirmesi lazım 20 tane powerbank 20 tane bluetooth hoparlör 10 tane kulaklığı var ben içinde kayboluyorum.

20 tane powerbank yok, 3-4 tane var boyut boyut, eski modelleri ürün gamından saymayın. 20 tane Bluetooth hoparlörü de yok. 10 tane kulaklığı da yok. Eski ürünleri çöpe atacak değiller. Şuanda da güncel 3 saati var, 30-50-130 dolar seviyelerinde 3 farklı bütçeye ait saatleri var
Like a Sirxioami'nin ürün gamını sadeleştirmesi lazım 20 tane powerbank 20 tane bluetooth hoparlör 10 tane kulaklığı var ben içinde kaybolu...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Moving On 9 ay
Xiaomi'nin bilekliklerini hiç denemedim fakat bir gün spora başlarsam ilk iş bunlardan alacağım.
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0MG90 9 ay
Yazılımı Mi Band 3'ten güzel duruyor
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V4LKyR 9 ay
Apple gibi tek model olmasından iyidir. Ben Xiaomi'nin bu çoklu model yaklaşımını seviyorum, demek ki benim gibi düşünen milyonlarca kullanıcı da var.
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Bandogge 9 ay
Like a Sir arkadasa genel anlamda katilmamak elde degil. urun gamlari cok genis ve her urunun bir cok varyanti ve pazara gore degisen ismi var bu cok yorucu ve kafa karistirici.
mesela; redmi 5, redmi 5 plus, redmi note 5, redmi note 5 pro, redmi note 5 ai
tamam isimler tamamen ayni degil, evet donanimsal ozeliklerde ayni degil ancak cihazlarin onden gorunusuyle dogru durust ayirt etmek imkansiz, model isimleri de bu kadar benzer kavramlar icerince bazilari icin mide bulandirici olabiliyor.
ben bir modelde karakteristik bir goruntu ve model ismi olsun isterim sahsen.
bu benzerlik sadece telefonlarinda degil her urunlerinde var, sahsim adina bu tur seyler beni bir markadan sogutabiliyor. Bir telefon aliyorsun xxx5 diye sen alirken bir varyantta xx5a var iki ay geciyor xxx5b xxx5bc vs. cikiyor, modelin tepesini aldin sanirken bir bakiyorsun ayni modelin daha ust versiyonlari var, ve daha fazla cikacak mi sonu nedir belli degil.
birisi garantisini verebilir mi redmi note 5 ultra diye bir modelin cikmayacagindan, sanmiyorum.
not:xiaomi kullaniyorum
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PieCeSs 9 ay Bandogge

Aynen katılıyorum, artık takip edemiyorum. O kadar para verip Mi8 alıyosun aynı tasarımda orta segment cihazları var mesela, ne anlamı kaldı o zaman.
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Like a Sir 9 ay
xioami'nin ürün gamını sadeleştirmesi lazım 20 tane powerbank 20 tane bluetooth hoparlör 10 tane kulaklığı var ben içinde kayboluyorum.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Guhong01 9 ay

Like a Sir
xioami'nin ürün gamını sadeleştirmesi lazım 20 tane powerbank 20 tane bluetooth hoparlör 10 tane kulaklığı var ben içinde kayboluyorum.

20 tane powerbank yok, 3-4 tane var boyut boyut, eski modelleri ürün gamından saymayın. 20 tane Bluetooth hoparlörü de yok. 10 tane kulaklığı da yok. Eski ürünleri çöpe atacak değiller. Şuanda da güncel 3 saati var, 30-50-130 dolar seviyelerinde 3 farklı bütçeye ait saatleri var
1 Yanıt Yanıtla +7
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imhotep_of_grudge 9 ay Like a Sir
uçmayalım ürün gamını geliştirmesi gerek... 20 az bile...
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