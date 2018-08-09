Xiaomi’den dolaylı olarak yeni bir fitness bilekliği daha

Mi Band 3 fitness bilekliğini satışa sunan ve bir milyondan fazla satış yapan Xiaomi, dolaylı yoldan yeni bir ürün daha piyasaya sunuyor. Xiaomi iştiraki olan Mijia, yeni Hey+ Smartband adındaki bilekliğini duyurdu.

Mijia Hey+ Smartband özellikleri ve fiyatı

Mijia Hey+ Smartband fitness bilekliği tasarım anlamında Mi Band 3 ile benzer çizgiler taşıyor. Kapsül tasarım ve değiştirilebilir kauçuk kayışlar aynı. Sadece güç bağlantı girişi biraz farklı. Donanım tarafı biraz daha iyi diyebiliriz.

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Bileklikte 0.95 inçlik 240x120 piksel çözünürlüğünde renkli AMOLED ekran yer alıyor. Mi Band 3 modeline göre hem daha büyük hem de renkli ekran 18 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Batarya kapasitesi de yine 120mAh.

Fitness değerlerini takip eden cihaz gelen çağrıları ve mesajları geniş ekranında gösteriyor. NFC teknolojisi sayesinde temassız ödemelere de açık. Model 34$ fiyat etiketiyle 20 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek.