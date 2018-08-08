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Çin’den 5G teknolojilerine rekor yatırım

2015 yılından bu yana 5G altyapıları için yoğun bir çalışma içerisine giren Çin, devasa bir ağ kurmuş durumda. Diğer ülkelerin buna yetişmesi için yıllar gerekiyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Beşinci nesil iletişim teknolojilerini ifade eden 5G standardı artık bir adım ötemizde. Devletler ve üreticiler herkesten daha önce 5G altyapısına geçebilmek için var gücüyle çalışıyor. Paralel olarak yatırımlar da artıyor.

Bayrak Çin’de

Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre 2015 yılından bu yana 5G teknolojilerine en fazla yatırım yapan ülke Çin oldu. Ülke toplamda 24 milyar dolar harcarken bu alanda ABD’yi de geride bıraktı.

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Yapılan yatırımlarla ülkede 350 bin civarında yeni baz istasyonu inşa edilerek muazzam bir kablosuz ağ kapasitesi elde edildi. ABD’nin ise şimdilik 30 bin civarında 5G uyumlu baz istasyonu olduğu ifade ediliyor. ABD’nin bu alanda rakibi Çin’i yakalaması için 2.67 kat daha fazla yatırım yapması gerektiği dile getiriliyor.

Otoriteler yıllardır yaptıkları devasa yatırımlarla büyük adımlar atan Çin gibi ülkelerin 5G döneminde bir tsunami etkisi yapacaklarını ve diğer ülkelerin çok çok geride kalacaklarını belirtiyor.

5G rekabeti teknolojilere hâkim olarak dışa bağımlı olmama mücadelesinin yanında oluşacak devasa pastadan da pay alabilme mücadelesini kapsıyor. Sanal gerçeklikten otomotiv bilgi sistemlerine, akıllı şehirlere, Nesnelerin İnternetine kadar sayısız sektör 5G teknolojilerinden faydalanacak. Analizler 2035 yılında 5G teknolojilerine 12.3 trilyon dolar harcama yapılacağını ön görüyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/08/07/study-shows-chinas-5g-technology-spending-since-2015-surpassed-that-of-the-us-by-24-billion/ Yorum Yaz
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General. 9 ay en beğenilen
Çin gümbür gümbür geliyor.
Buradan anlıyoruz ki bu işler nara atmakla olmuyor, icraatla oluyor.
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DigitalKral 9 ay
Her teknoloji haberinin altına hükumeti eleştiren bir ..... çıkmasa olmaz.
Noktaları siz doldurun.
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izmirliyim_89 9 ay
Biz daha yarı 3G ye devam
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General. 9 ay en beğenilen
Çin gümbür gümbür geliyor.
Buradan anlıyoruz ki bu işler nara atmakla olmuyor, icraatla oluyor.
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