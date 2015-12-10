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Xiaomi’nin 12.5 inçlik dizüstü modeli Nisan ayında

Mobil cihaz pazarının yükselen yıldızı Çinli Xiaomi, gelecek yıl dizüstü pazarında da kendisine yer açmaya çalışacak. Firmanın yol haritasında 12.5 inçlik bir model yer alıyor.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin 12.5 inçlik dizüstü modeli Nisan ayında


Teknoloji dünyasında adını mobil cihaz ve arayüz geliştirme faaliyetleri ile adını duyuran Xiaomi, daha sonra hızlı bir şekilde genişledi ve hava temizleyiciden su arıtma cihazına, televizyonlara kadar pek çok alana giriş yaptı. Firmanın sonraki hedefinde ise dizüstü pazarı bulunuyor. 

Daha önce firmanın bir dizüstü modeli üzerinde çalıştığına dair açıklamalar gündeme gelmişti. Gelecek yıl için planlanan dizüstü modeli, kaynaklara göre Nisan ayında piyasada olacak. Modelin üretimini ise Inventec ve Compal firmaları üstleniyor.  Inventec aynı zamanda Xiaomi'nin akıllı telefonlarının da üretimini yapıyor. Bu bakımdan firmaya yabancı değil. 

Xiaomi ilk etapta 12.5 inçlik dizüstü modeli ile macerasına başlayacak ve sonrasında 13.3 inçlik yeni bir model daha gelecek. Xiaomi bir süre pazarın nabzını tutmak istiyor. Eğer işler istediği gibi giderse daha fazla model ile piyasada pay aramaya başlayacak. Firmanın en önemli silahı yine fiyat-performans dengesini iyi tutturması olacak. 12.5 inçlik modelin tasarım olarak MacBook Air çizgilerini benimseyeceği ve 470$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı ifade ediliyor. 

Akıllı telefon pazarında Xiaomi son iki yıldır önemli işler başarıyor ve kısa sürede en büyük 5 üretici listesine girmeyi başardı ancak pazarda önümüzdeki yıllarda durgunluk yaşanacağı tahmin ediliyor. Xiaomi de bu durgunluktan muhakkak etkilenecektir. Bununla birlikte ülkesindeki ününü iyi kullanarak diğer sektörlerde de başarılı olabilir ve en azından gelirlerini belirli bir seviyede tutabilir. Bu anlamda gelecek yıl, Xiaomi için büyük önem taşıyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/report-xiaomis-12-5-notebook-will-be-available-in-april.html Yorum Yaz
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ankasr13e 3 yıl en beğenilen
Su haberde bir ekran boyutu, bir de fiyat var. Yahu bari ver gec haberi, neden bu kadar uzun uzadiya yaziyorsunuz?
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kadirirdem 3 yıl
@ankasr13e çok haklı madem ekran boyutu ve fiyat vereceksin niye bu kadar uzun yazıyorsun be Ekrem.
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Patren 3 yıl
içinde gtx 940m mi var niye bukadar pahalı
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DH Misafiri 3 yıl
istedikleri kadar olsun sonucta TR ye girmicek olan bir ürün bu yüzden heyecanlanmadım.
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1BilimAdamı 3 yıl
470 dolara güncel i7 işlemci ve nvidanın 2gb 128 bit iyi ekran kartlı ve 8gb ram artı ssdli donanımla beraber iyi malzeme ve iyi tasarımla pazarda fırtınalar estirebilir.
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krokodil06 3 yıl
470 dolar satamaz
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wolf silver 3 yıl
XAOMİ REDMİ NOTE 2 KULLANICISI OLARAK(600 TL YE ALDIM) SONRAKİ TELEFONUMDA KESİNLİKLE XAOMİ OLACAK. KESİNLİKLE MÜKEMMEL BİR TELEFON. FİYATINI KAT KAT HAK EDEN BİR TELEFON..
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ankasr13e 3 yıl en beğenilen
Su haberde bir ekran boyutu, bir de fiyat var. Yahu bari ver gec haberi, neden bu kadar uzun uzadiya yaziyorsunuz?
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Uacellat_62 3 yıl
470$



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Kefelon 3 yıl Uacellat_62
Uacellat_62

470$





Hocam Xiaomi o 470 doları istiyorsa o paranın kat kat üstüne bile almaya değecek bir model için istiyordur. Xiaomi'nin yeni çıkan her modeli F/P kralı olur.
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