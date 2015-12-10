Xiaomi’nin 12.5 inçlik dizüstü modeli Nisan ayında





Teknoloji dünyasında adını mobil cihaz ve arayüz geliştirme faaliyetleri ile adını duyuran Xiaomi, daha sonra hızlı bir şekilde genişledi ve hava temizleyiciden su arıtma cihazına, televizyonlara kadar pek çok alana giriş yaptı. Firmanın sonraki hedefinde ise dizüstü pazarı bulunuyor.





Daha önce firmanın bir dizüstü modeli üzerinde çalıştığına dair açıklamalar gündeme gelmişti. Gelecek yıl için planlanan dizüstü modeli, kaynaklara göre Nisan ayında piyasada olacak. Modelin üretimini ise Inventec ve Compal firmaları üstleniyor. Inventec aynı zamanda Xiaomi'nin akıllı telefonlarının da üretimini yapıyor. Bu bakımdan firmaya yabancı değil.





Xiaomi ilk etapta 12.5 inçlik dizüstü modeli ile macerasına başlayacak ve sonrasında 13.3 inçlik yeni bir model daha gelecek. Xiaomi bir süre pazarın nabzını tutmak istiyor. Eğer işler istediği gibi giderse daha fazla model ile piyasada pay aramaya başlayacak. Firmanın en önemli silahı yine fiyat-performans dengesini iyi tutturması olacak. 12.5 inçlik modelin tasarım olarak MacBook Air çizgilerini benimseyeceği ve 470$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı ifade ediliyor.





Akıllı telefon pazarında Xiaomi son iki yıldır önemli işler başarıyor ve kısa sürede en büyük 5 üretici listesine girmeyi başardı ancak pazarda önümüzdeki yıllarda durgunluk yaşanacağı tahmin ediliyor. Xiaomi de bu durgunluktan muhakkak etkilenecektir. Bununla birlikte ülkesindeki ününü iyi kullanarak diğer sektörlerde de başarılı olabilir ve en azından gelirlerini belirli bir seviyede tutabilir. Bu anlamda gelecek yıl, Xiaomi için büyük önem taşıyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/report-xiaomis-12-5-notebook-will-be-available-in-april.html