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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xigmatek'ten üç yeni güç kaynağı: Vector S, Vector G ve Vector P

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Xigmatek'ten üç yeni güç kaynağı: Vector S, Vector G ve Vector P
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Donanım tutkunları için bilgisayar kasası, güç kaynağı ve soğutma çözümleri hazırlayan Xigmatek, Vector serisi üç yeni güç kaynağı duyurarak ürün gamını genişletiyor: Vector S, Vector G ve Vector P.
Intel ATX 12V 2.3 / SSI EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan ve yarı modüler tasarımlarıyla ön plana çıkan yeni güç kaynaklarından 1050 watt kapasiteli Vector S, 80+ Silver sertifikası, 850 watt kapasiteli Vector G, 80+ Gold sertifikası, 700 watt kapasiteli Vector P, 80+ Platinum sertifikası almış. Bu da Vector S'in enerji verimliliğinin %89'a kadar, Vector G'nin enerji verimliliğinin %92'ye kadar, Vector P'nin enerji verimliliğinin ise %94'e kadar çıkabildiği anlamına geliyor. Enerji verimliliğinin yüksek olması, uzun vadede elektrik faturanıza olumlu yönde yansıyor.
Yüksek kaliteli, Japon üretimi kapasitörleri bünyesinde barındıran ve düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre, aşırı yük, yüksek ısı korumaları sunan güç kaynaklarından Vector S ile Vector G'de 4 adet +12V rail kanalı bulunurken; Vector P'de +12V rail kanal sayısı 2 adet. Vector S'te her bir kanaldan 38A'lik çıkış (toplam: 1.044 watt), Vector G'de her bir kanaldan 34A'lik çıkış (toplam: 840 watt), Vector P'de ise her bir kanaldan 38A'lik çıkış (toplam: 696 watt) sağlanabiliyor.
Çalışma ömürleri minimum 120.000 saat olarak açıklanan güç kaynakları, 135 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletiliyor. Maksimum 1800 devir / dakika hızında (+ / - %10) çalışan, 96.52 CFM performansında hava üfleyebilen ve maksimum 29 dBA seviyesinde ses çıkaran fanın dikkat çeken yönü ''Reverse Trust'' teknolojisi. Sistemin açılışı esnasında, fan, tam hızda 30 saniye boyunca ters yönde çalışarak güç kaynağının ızgaralarında biriken tozları dışarıya doğru atıyor. Toz probleminin önüne geçilmesiyle, güç kaynağı hem daha serin hem de daha uzun ömürlü çalışabiliyor. Gördüğümüz kadarıyla ''Reverse Trust'' teknolojisi sunmayan Vector S'in fanı diğerlerinden farklı olarak beyaz LED'li ve 3 dBA daha sessiz çalışıyor.
Vector serisinin kablo sayıları şu şekilde;
Vector S: 

  • 1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü
  • 1 x 4+4-pin 12V güç konnektörü
  • 1 x 8-pin 12V güç konnektörü
  • 6 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü
  • 4 x 4-pin molex güç konnektörü
  • 1 x 4-pin Floppy güç konnektörü
  • 8 x SATA güç konnektörü

Vector G:
  • 1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü
  • 1 x 4+4-pin 12V güç konnektörü
  • 1 x 8-pin 12V güç konnektörü
  • 6 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü
  • 4 x 4-pin molex güç konnektörü
  • 1 x 4-pin Floppy güç konnektörü
  • 9 x SATA güç konnektörü

Vector P:
  • 1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü
  • 1 x 4+4-pin 12V güç konnektörü
  • 1 x 8-pin 12V güç konnektörü
  • 4 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü
  • 4 x 4-pin molex güç konnektörü
  • 1 x 4-pin Floppy güç konnektörü
  • 9 x SATA güç konnektörü 
Xigmatek'ten üç yeni güç kaynağı: Vector S, Vector G ve Vector P
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http://www.xigmatek.com/product.php?productid=195&type=overview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Tasarımı gayet güzel olmuş ama asıl can alıcı nokta toz temizleme özelliği olmuş. Bunu iyi düşünmüşler. Tabi ne derece verimli olacak incelemek lazım. Uzun zamanda belli olur.
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vefalimesut 6 yıl
Bu PSUlar üst düzey bilgisayarlar için oldukça güzel olabilir de neden 450-500 W gibi modelleri yok.
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fbkaya 6 yıl
tasarımı çok güzel yapmışlar
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OmC43 6 yıl
Vector p platinum mus butceyi asacak anlasilan
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jakops. 6 yıl
Fiyatları ne kadar olur acaba ?
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Tunyukuk 6 yıl
İç yapısı da dışı kadar janjanlımı ki
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gmfaruk 6 yıl
bu markaya bi türlü ısınamıyorum
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