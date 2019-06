Xigmatek'ten üç yeni güç kaynağı: Vector S, Vector G ve Vector P

Donanım tutkunları için bilgisayar kasası, güç kaynağı ve soğutma çözümleri hazırlayan Xigmatek, Vector serisi üç yeni güç kaynağı duyurarak ürün gamını genişletiyor: Vector S, Vector G ve Vector P.

Intel ATX 12V 2.3 / SSI EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan ve yarı modüler tasarımlarıyla ön plana çıkan yeni güç kaynaklarından 1050 watt kapasiteli Vector S, 80+ Silver sertifikası, 850 watt kapasiteli Vector G, 80+ Gold sertifikası, 700 watt kapasiteli Vector P, 80+ Platinum sertifikası almış. Bu da Vector S'in enerji verimliliğinin %89'a kadar, Vector G'nin enerji verimliliğinin %92'ye kadar, Vector P'nin enerji verimliliğinin ise %94'e kadar çıkabildiği anlamına geliyor. Enerji verimliliğinin yüksek olması, uzun vadede elektrik faturanıza olumlu yönde yansıyor.

Yüksek kaliteli, Japon üretimi kapasitörleri bünyesinde barındıran ve düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre, aşırı yük, yüksek ısı korumaları sunan güç kaynaklarından Vector S ile Vector G'de 4 adet +12V rail kanalı bulunurken; Vector P'de +12V rail kanal sayısı 2 adet. Vector S'te her bir kanaldan 38A'lik çıkış (toplam: 1.044 watt), Vector G'de her bir kanaldan 34A'lik çıkış (toplam: 840 watt), Vector P'de ise her bir kanaldan 38A'lik çıkış (toplam: 696 watt) sağlanabiliyor.



Çalışma ömürleri minimum 120.000 saat olarak açıklanan güç kaynakları, 135 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletiliyor. Maksimum 1800 devir / dakika hızında (+ / - %10) çalışan, 96.52 CFM performansında hava üfleyebilen ve maksimum 29 dBA seviyesinde ses çıkaran fanın dikkat çeken yönü ''Reverse Trust'' teknolojisi. Sistemin açılışı esnasında, fan, tam hızda 30 saniye boyunca ters yönde çalışarak güç kaynağının ızgaralarında biriken tozları dışarıya doğru atıyor. Toz probleminin önüne geçilmesiyle, güç kaynağı hem daha serin hem de daha uzun ömürlü çalışabiliyor. Gördüğümüz kadarıyla ''Reverse Trust'' teknolojisi sunmayan Vector S'in fanı diğerlerinden farklı olarak beyaz LED'li ve 3 dBA daha sessiz çalışıyor.

Vector serisinin kablo sayıları şu şekilde;



Vector S:





1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü

1 x 4+4-pin 12V güç konnektörü

1 x 8-pin 12V güç konnektörü



6 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü

4 x 4-pin molex güç konnektörü

1 x 4-pin Floppy güç konnektörü

8 x SATA güç konnektörü



Vector G:

1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü

1 x 4+4-pin 12V güç konnektörü

1 x 8-pin 12V güç konnektörü

6 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü

4 x 4-pin molex güç konnektörü

1 x 4-pin Floppy güç konnektörü

9 x SATA güç konnektörü



Vector P:

1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü

1 x 4+4-pin 12V güç konnektörü

1 x 8-pin 12V güç konnektörü

4 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü

4 x 4-pin molex güç konnektörü

1 x 4-pin Floppy güç konnektörü

9 x SATA güç konnektörü



http://www.xigmatek.com/product.php?productid=195&type=overview