Xperia Ray, Almanya'da ön satışa sunuldu

Haber Editörü
Geçtiğimiz ay tanıtılan ve hala satışa sunulacağı tarihle ilgili belirsizliğin sürdüğü Android'li Xperia Ray, İngiltere'den sonra Almanya'da da ön satışa sunuldu.
Amazon Almanya tarafından listelere giren Xperia Ray'in fiyatı 369 Avro olarak belirlenirken; satışa sunulacağı tarihle ilgili hiçbir bilgiye, yine, yer verilmemiş. Benzer belirsizliğin sürdüğü İngiltere'de ise Xperia Ray'in ön satış fiyatı 349 Sterlin olarak belirlenmişti.
Xperia Ray ile ilgili olarak Sony Ericsson'un hazırladığı 2 dakikalık tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir; ayrıca, Xperia Ray ve Xperia Active hakkında hazırlanan detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
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Onun dışında kredi kartı tek çekim veya peşin fiyatı 1.004.06 ile 1.049.00 arası değişiyor fiyatı ...
Ben hizlial.comda hesaba havale 955 TL ye siparişi verdim bugün..Fiyatı normal ne ucuz ne pahalı..
Almanya Fiyatı 319 Euro Neonun. Ve Türkiye^ye gelmesini düşündüğümüz fiyat 1000-1100 Lira. Yani siz 900 için hayal kurmayın bence bu alete.