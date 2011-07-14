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Xperia Ray, Almanya'da ön satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,5b
1
10
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay tanıtılan ve hala satışa sunulacağı tarihle ilgili belirsizliğin sürdüğü Android'li Xperia Ray, İngiltere'den sonra Almanya'da da ön satışa sunuldu.

Amazon Almanya tarafından listelere giren Xperia Ray'in fiyatı 369 Avro olarak belirlenirken; satışa sunulacağı tarihle ilgili hiçbir bilgiye, yine, yer verilmemiş. Benzer belirsizliğin sürdüğü İngiltere'de ise Xperia Ray'in ön satış fiyatı 349 Sterlin olarak belirlenmişti.

Xperia Ray ile ilgili olarak Sony Ericsson'un hazırladığı 2 dakikalık tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir; ayrıca, Xperia Ray ve Xperia Active hakkında hazırlanan detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.




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KMLSNY 8 yıl
Satışa sunuldu 13 Ekimde ilk hepsiburada.comda Hesaba havale 963 TL(kargo bedava ve sonyericsson türkiye garantili)..Hizlial.comda ise hesaba havale 953TL+2 TLde kargo 955 TL..
Onun dışında kredi kartı tek çekim veya peşin fiyatı 1.004.06 ile 1.049.00 arası değişiyor fiyatı ...
Ben hizlial.comda hesaba havale 955 TL ye siparişi verdim bugün..Fiyatı normal ne ucuz ne pahalı..
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DH Misafiri 8 yıl
İphone 3g den bıkmıştım. ios 4 de acayip kulustur. Bunu alabilrisem çok iyi olcak.
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SaatliBomba 8 yıl
Ã¶zelliklerinden bi tek 2.3 olmasÄ± bide 512 mb ramÄ± b
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vynym 8 yıl
bi dakka ya, bu telefon 1000lira mı olacak burada, 700 en fazla 800 olur diye bekliyorum yee yarın gidip bu gidişle x10 mini pro alcem
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korayalttantire 8 yıl
şurada incelemesi var: cepsilon.com/...
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hattoriy 8 yıl
900 gibi bir fiyatla gelirse alınabilir, donanım açısından tatmin edici olmakla beraber büyük telefonlardan hoşlamayanların ilk tercihi olabilir.Bir arkadaş neodan pahalı demiş ama pahalı değil,neo biraz daha pahalı bir telefon.Bunlarla beraber telefonda xloud özelliği var,
1 Yanıt Yanıtla
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Kissed by Fire 8 yıl hattoriy
hattoriy

900 gibi bir fiyatla gelirse alınabilir, donanım açısından tatmin edici olmakla beraber büyük telefonlardan hoşlamayanların ilk tercihi olabilir.Bir arkadaş neodan pahalı demiş ama pahalı değil,neo biraz daha pahalı bir telefon.Bunlarla beraber telefonda xloud özelliği var,


Almanya Fiyatı 319 Euro Neonun. Ve Türkiye^ye gelmesini düşündüğümüz fiyat 1000-1100 Lira. Yani siz 900 için hayal kurmayın bence bu alete.
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waspsich 8 yıl
861 liraya denk geliyo şuan :) ön sipariş olduğunu ve fiyatın düşeceğini varsayarsak tahmini Türkiye fiyatı 950 1050 arası olur diye düşünüyorum... 900 civarı bi fiyata gelirse almak istiyorum :)
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Kissed by Fire 8 yıl
Neo'dan pahalı. Gereksiz.
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