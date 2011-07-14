Xperia Ray, Almanya'da ön satışa sunuldu

Geçtiğimiz ay tanıtılan ve hala satışa sunulacağı tarihle ilgili belirsizliğin sürdüğü Android'li Xperia Ray, İngiltere'den sonra Almanya'da da ön satışa sunuldu.

Amazon Almanya tarafından listelere giren Xperia Ray'in fiyatı 369 Avro olarak belirlenirken; satışa sunulacağı tarihle ilgili hiçbir bilgiye, yine, yer verilmemiş. Benzer belirsizliğin sürdüğü İngiltere'de ise Xperia Ray'in ön satış fiyatı 349 Sterlin olarak belirlenmişti.

Xperia Ray ile ilgili olarak Sony Ericsson'un hazırladığı 2 dakikalık tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir; ayrıca, Xperia Ray ve Xperia Active hakkında hazırlanan detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.