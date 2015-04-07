Xperia Z4 sızıntıları hız kesmiyor

Sony'nin yeni amiral gemisi olacak Xperia Z4 ile ilgili hemen hemen her gün yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Hatta sızıntılar öyle bir boyuta ulaştı ki neredeyse cihazın merak edilecek bir yanı kalmadı. Son olarak çalışır vaziyette görüntülenen cihazın bu kez daha fazla fotoğrafı paylaşıldı.

Farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar da cihazın tam anlamıyla tasarımını gösteriyor. Ayrıca fotoğraflar daha önceki sızıntıları da destekler nitelikte. Fotoğraf sızıntılarının yanında cihazın FHD ve 2K çözünürlüklü iki varyasyona sahip olacağı iddiaları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bunun dışında son sızıntılar cihazın 5.2 inç ekran boyutuna sahip olacağı yönünde, daha önce ise 5.1 inç ekrandan bahsediliyordu. Diğer yandan beklenen teknik özellikleri bir kez daha hatırlatmak gerekirse Snapdragon 810, 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı, 20.7 MP arka ve 5 MP özçekim kamerası ve 3400 mAh batarya şeklinde.

Sızdırılan fotoğrafların tümüne aşağıdaki galeriden bakabilirsiniz.