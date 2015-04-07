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Xperia Z4 sızıntıları hız kesmiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
1
80
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Xperia Z4 sızıntıları hız kesmiyor
Sony'nin yeni amiral gemisi olacak Xperia Z4 ile ilgili hemen hemen her gün yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Hatta sızıntılar öyle bir boyuta ulaştı ki neredeyse cihazın merak edilecek bir yanı kalmadı. Son olarak çalışır vaziyette görüntülenen cihazın bu kez daha fazla fotoğrafı paylaşıldı.
Farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar da cihazın tam anlamıyla tasarımını gösteriyor. Ayrıca fotoğraflar daha önceki sızıntıları da destekler nitelikte. Fotoğraf sızıntılarının yanında cihazın FHD ve 2K çözünürlüklü iki varyasyona sahip olacağı iddiaları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Bunun dışında son sızıntılar cihazın 5.2 inç ekran boyutuna sahip olacağı yönünde, daha önce ise 5.1 inç ekrandan bahsediliyordu. Diğer yandan beklenen teknik özellikleri bir kez daha hatırlatmak gerekirse Snapdragon 810, 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı,  20.7 MP arka ve 5 MP özçekim kamerası ve 3400 mAh batarya şeklinde.  
Sızdırılan fotoğrafların tümüne aşağıdaki galeriden bakabilirsiniz.

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matmuhendisi 4 yıl
Şu çerçeve gitsin Sony e geçerim..
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ElPoderoso 4 yıl Das Boot
Lincolnn

Üst ve alt taraftaki boşluklar nedir öyle. İnşallah faketir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ne olacaktı? O boşluklar olmayınc yatayda nasıl kullanacaksın telefonu? Sadece görsellik yüzünden telefon mu alınır? Ya kullanışlılığı ne olacak? Ben bütün Z serilerinden memnunum, umarım inceltme gibi saçmalığa girişmezler.
LincolnnÜst ve alt taraftaki boşluklar nedir öyle. İnşallah faketir.Ne ola...
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ElPoderoso 4 yıl CorelDraw04
assault79

Bence sony telefon çıkarmasın artık, zaten tuturamadı bu z4 ü gitti.

Neden çıkarmasın? Ne alaka? Bence sen Sony alma bundan sonra. Telefon mu kalmadı dışarıda, mecbur musun Sony almaya?
assault79Bence sony telefon çıkarmasın artık, zaten tuturamadı bu z4 ü gitti.Neden çıkarmasın? Ne alaka? Bence sen Sony...
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RuLinq 4 yıl
İlk defa android telefon aldım oda z3 bence tek kelime ile muhteşem şarjı süper kamerası çok iyi suya dayanıklı daha ne olsun
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Guest-41635B9FE 4 yıl
Çerçeveye biraz değinmek istiyorum.
Öncelikle bir "Xperia Z" kullanıcısıyım , bunu belirteyim.
Telefonun çerçevesi çok kalın diye itiraz ediliyor ( Xperia Z1'de katılıyorum ) fakat ben kullanımımdan yola çıkarak birkaç eleştiri yapacam.
Telefonu 1 Yıldır kullanıyorum , defalarca kez elimden düştü ekranı üstüne , Köşelerden tekerlek gibi defalarca kez yuvarlandı , yanlışlıkla asfalt zeminde üstünden botla geçtim..
Tüm bunlardan sonra , özellikle o botla üstüne basmamdan sonra ben telefonun parçalanmasını bekliyordum fakat elime aldığımda anladım ki , evet her ne kadar hoşumuza gitmese de o çerçeve işe yarıyormuş.
Tüm bu hor kullanıma rağmen , bir adet ezik ve birkaç çizik dışında herhangi bir zarar görmedi telefon.
Açıkçası bu da beni memnun etti.
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zingfth 4 yıl
z4 ün ultra olanı gelse türkiye ye yaa.Adamlar kasayı sıfırlamış.Çerçeve denen işey kalmamış.süper görünüyor görsellerde.Heyecanla bekliyorum
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savanam 4 yıl
Ah be arkadaşım. Vurunca öldürmeyi seviyorsunuz. Bak burada takılan insanlar teknolojiden hoşlanan insanlar. Yoksa alır telefonu işine bakar adam. Ne diye burada yazsın ki. Teknolojiyi seven insanlara böle ahlak dersi verilmesini sevmiyorum açıkçası. Sanki burada herkes savurgan.
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köfteciŞakir 4 yıl
Şu telefonlara harcanan parayı başka bir şeye harcasak yemin ediyorum ekran panelinden tut çipine kadar üretir millete istihdam sağlandığı gibi lafta değil gerçekte kaliteli telefon koyarız.Teknolojiden anlayan sonuna kadar kullanan arkadaşları anlarım.Ama kameraya dil çıkaran,yemek çeken,hayatı milleti dürtüp,Facebook tiwit whatsappta arabesk takılan çoğunluk için yeni modeller gereksiz.Elalemin conisi,finlisi,yakuzası birisi g serisinden birisi z serisinden öbürleri de ortaya karışık öpüyorlar.Gidin telefona vereceğiniz paraya iki fakir sevindirin bırakın z5i z8i
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BekirTemel 4 yıl
Ekran 5 inç ama kasada ki boşluklar da inçlik hani.
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aybey 4 yıl
Malum parti %50 vs. filan değil mevzu.
Seçim barajı nedeni ile yaklaşık 4-5 milyon oy, sözüm ona ''halk'' iradesine yansımıyor. Dolayı ise, malum partinin meclisteki sandalye dağılıma göre yaklaşık %50 sandalye sahip olması demek halk iradesinin %50'sinin temsil edildiği manasını taşımıyor.
söz konusu partinin cb seçimlerinde aldığı %51,79 ise, düzen partilerinin malum kişiye cumhurbaşkanlığını hediye etmesidir, sandığa gitmeyen (düzen partilerinin tercihleri ve sisteme payanda olması nedeni ile) %26,28'in iradesine bakıldığında (tıpış-tıpış) sandığa gitmeyenlerin de oyu hesaplandığında, malum parti + cb yapan kişinin aldığı oy gerçekte %38,38...
(Seçim sonrası sandığa gitmeyenlerin nerdeyse tamamı sözde muhalif ancak özde düzenin savunucu partilerin gösterdiği adayı, uyguladığı siyaseti beğenmediği için sandığa gitmemiş, keza bölücü teşkilatın dışında diğerlerinin oy oranlarının toplamı son seçimlerde aldıklarının fazlası ile aşağıda olması ile sonucun sağlaması yapılmış oldu)
Eğer Halk iradesinden bahsedeceksek eğer, Temsil edilemeyenlerin iradesini nereye koyacağız? Cb seçiminde alınan oy, düzenin ana savunucusu iktidar partisinin en fazla alabileceği oy oranı iken normal seçimlerde %47 safsatası söylenmektedir. Yukarıdaki seçime katılan-katılmayan, barajı geçen, geçemeyenlerin oyu ile hesaplandığında bahis olunan partinin oylarının %35'de altında olduğu çok rahat söylenebilir.
Diktatörleri de Halk seçer. En baba örnek Adolf Hitler'dir.Saparmurat Atayeviç Türkmenbaşı ise seçimle ebediyete kadar kendini BAŞKAN ilan ettirmişti. Hatta utanmasa kendini sandıkta peygamber ilan ettirecekmiş diye dalgası geçilir.
Kuzey Korenin ne kadar demokratik olduğundan bahsetmeye gerek yoktur herhalde... Başkan ölünce ağlamayanı içeri attılar, koca ülke güzelim devrimini sado/mazo bir ailenin heveslerine bıraktı yazık.
Gel gelelim ülkemize: Avrupa birliğinde olduğumuzu sananı mı anlatayım, toto da kıl biten teyzeyimi,hülooooğğğğ cu aplamızı mı? Hayır onu geçtim, askerin, vatan severin başına çuval geçirilip balyozla vurularak Ergenekon'a attıklarında (ki bu millet Ergenekon'dan dağı eriterek çıkmıştı) bu davanın savcısı olanlar, ağzında salya akıtarak kinini kusanlar şimdi bizi keklediler diye günah çıkarıyorlar. Hayrı emperyalistlerin bop eş başkanıyım diyeceksin sonra kanıtlamayan şerefsizdir diyeceksin, pkk ile görüşen şerefsizdir diyeceksin, devlet görüştü, benim talimatımla görüştü diyeceksin, sonra kalkıp kürt sorunu mu var diyeceksin.... Sonrada kalkıp bu halk aptal değil, oy veriyor diyeceksin. Bu olmayacak.
Bak ben kendi çevremden biliyorum, partiden fakirlik/yoksulluk sadakaları alarak(kömür gıda para veya çoluğa çocuğa iş vs...) torpiller alarak oy veriyorlar ve bu parti giderse düzenimiz -açıkça yazayım- arpalığımız elden gider diye oy veriyorlar.
Ben bir insan olarak utandım sızdırılan konuşmalardan. Ben kendi çocuğumla veya babamla bu konuşmaları yapıp -milletin kutsal atfettiği bir kişi olacağım birde- yerin dibine girer yakardım kendimi. Duyan görsem de inanma diyor, daha ne anlatayım?
Cemaat ile yıllarca halvet ol, kervana birlikte saldırın malı bölüşemeyince birbirinize girin. Yok öle yağma.
Ama ben ne yazsam yine anlamayacaksınız. Çünkü Allah Kuran da anlamayacağınız, gözlerinize, kulaklarınıza perde çekildiğini, ağırlıklar vurulduğunu, kalplerinizin katılaştırılacağını, boynuna yular geçirilmiş öküzler gibi burunlarınızın havada olacağını (bu Kuran'ın tabiridir benim değil), gerçekleri bilseniz de yolunuzdan dönmeyeceğinizi bildiriyor.
Hadi bekleyin, Bizde Allah ile birlikte bekleyenlerdeniz. Emperyalistlerle, bölücülerle, teröristlerle iş yaptınız. Bildiğiniz halde halinizi değiştirmediniz. Zalimlerle bir oldunuz, Maun suresine muhatap olduğunuz, hakkedildiğimiz şekilde yönetiliyoruz.-Çünkü Allah: Aklını işletmeyen Toplumların üzerine pisliği bırakır- Hep beraber, elimizde getirdiğimiz azabı çekiyoruz!
Ben önce Müslümanım, ki ben buna göre yaşarım kimseyi ilgilendirmez, ama halk ile olduğumda Atatürkçü'yüm. Önceliğim şu an için Türkçülük değil (ki benim Türkçülüğüm kafa tasçı değil, tamamen Dil bilimsel ve Kültürel bir Türkçülüktür ben Türk Uygarlığının Temellerinin en az 30 bin yıllık bir derinliğe sahip olduğunu hatta ilk Yazıyı, Sayıları da bildiğimiz uydurmaların aksine, Türkler Tarafından bulunduğunu düşünüyorum), çünkü Vatan Avcumuzdan kayıyor, Vatan olmadan ne Türkçülük, ne dincilik ne da başka bir şey yapabilirsin. Uyanmam geç oldu. ben de o iktidar partisi kurulduğunda seçime girmeden Mehmet Sekmenin ricası ile o partiye katıldım. Sonra Allah yardım etti ve beni karanlıktan kurtardı, kuranı okudum ama onu okumadan kuantum fiziğini, izafiyet teorisini, evrimi, biyolojiyi de incelecek merak verdi.
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bozkurt35 4 yıl aybey
hocam yeri değil ama çok güzel konuşmuşsun. ne bir eksik ne bir fazla. ama anlamazlar. sonra da bizle cahil diye dalga geçmeyin diye ağlarlar.

neyse konuya dönecek olursak eline sony telefon almamış kitle konuşuyor. androidde en stabil en güzel arayüzlerden biri sony'de adam gelmiş bunu eleştiriyor şaka gibi.
tasarım desek oldukça güzel bir tasarımı var sony'nin daha ne olsun. ingilizlerin bir atasözü vardır bozuk değilse kurcalama diye. adamlar zaten harika bir tasarım elde etmişler her seride de ufak tefek makyajlarla kusursuzlaştırıyorlar. ne diye apayrı tasarım yapacağız diye eldeki güzelim tasarımı bok etsinler.

neymiş parmak izi yokmuş. bak sen! telefonda ne kadar gerekli parmak izi ya bunu bi sorgulasak ya. inovasyon istiyorsan manyetik şarj oluyor bu telefon hangisin de var bu? nfc'yi en aktif kullanan sony ekosistemine en etkin biçimde sokan yine bu telefonlar. playstation kumandasıyla uyumu zaten harika remote özelliğinden bahsetmiyorum bile.

ama insan oğlu doyumsuz dünyadaki her söylenene kulak asıp telefon yapsa da beğenmeyip bok atacak güruh her zaman çıkacaktır.
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mail_er 4 yıl
Velev bu partinin oylarının bir kısmı sahte olsun. Bu yine insanları siyasi görüşünden dolayı 'bişeyden anlamaz' 'cahil' gibi düşüncelerle hor görme hakkı vermez kimseye.

Mesela sahte oy ithamınız. Bu da yukarıdaki düşüncenin ürünü. Kabullenememek oyların bir kısmının sahte olduğunu düşünmeye itiyor sizi. Başkalarını da malum partiye oy verenlerin aklını küçümsemeye itiyor.

Bırakın herkes istediği gibi düşünsün. Senin göremediğini o görüyordur belki. Onun göremediğini de sen görüyor olabilirsin. Farklılıklara tahammül etmek lazım. Dersen ki karşıdaki de farklılıklara tahammül edemiyor, o da tahammül etmeli tabi.

Kaldı ki sırf herkesin farklı düşünebileceğini, farklı tercihlerde bulunabileceğini kabullenemeyen bi zihniyet bi telefon markasının çok satmasından dolayı bile insanları cahil ilan edebiliyor. Haliyle konu neyken nereye geliyor
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matmuhendisi 4 yıl
ElPoderoso
Lincolnn Üst ve alt taraftaki boşluklar nedir öyle. İnşallah faketir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ne olacaktı? O boşluklar olmayınc yatayda nasıl kullanacaksın telefonu? Sadece görsellik yüzünden telefon mu alınır? Ya kullanışlılığı ne olacak? Ben bütün Z serilerinden memnunum, umarım inceltme gibi saçmalığa girişmezler.

hocam lg g2 var yatayda sorun çekmiyorum bilmiyorum denediniz mi ? Ama siz yatayda farklı kullanıyor olabilirsiniz ona bişey diyemem :)
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mail_er 4 yıl
Samsung galaxy s6 genişliği 70.5 mmm

Htc one m9 genişliği 69.7 mm

Sony Xperia Z3 genişliği 72 mm



Ekran boyutları sırasıyla 5.1, 5, 5.2 inç

Bu ekranların genişlikleri arasındaki fark yaklaşık 1.25 mm



Yani ekran genişlikleri

Z3 64.5 mm

s6 63.25 mm

m9 62 mm



Şimdi yanal çerçeve kalınlıklarına bakalım

Z3 (72-64.5):2= 3.75 mm

S6 (70.5-63.25):2= 3.625 mm

M9 (69.7-62):2= 3.85 mm

Yani Z3 s6'dan 0.125 mm kalın m9'dan 0.1 mm daha ince bi çerçeveye sahip

Bunun için mi yerin dibine sokuyorsunuz Sony'i?


Alt ve üst boşlukları da oturup hesaplayın. Sony'nin htc ile karşılaştırıldığında bu noktada da kötü olmadığını göreceksiniz. Alt üst boşluk noktasında s6 ile karşılaştırmıyorum. Çünkü stereo hoparlör m9 ve Z3'te fazla boşluğa sebep oluyor.

Bunun için mi Sony'e taş atıyorsunuz?

Aralarında en ince olan Z3 en yüksek pil kapasitesi ve 2 gün pil ömrü sunan yine Z3.

Bunun için mi Sony'i kötülüyorsunuz?

Bütün bunlara rağmen suya ve toza da dayanıklı telefonlar yapıyor Sony.

Bunca +sına rağmen niye bu kadar yükleniyorsunuz?

Ayrıca sony şimdiye kadar ekran/body oranında z'den z3'e kadar(z1 hariç) sürekli gelişim gösterdi. Z4'te de aynısını yapacağına eminim.

Eğer 3400 mah batarya iddiası doğru ise zaten Sony'i ayakta alkışlamak gerek.

Sony'nin omny balance tasarımı biraz yanlış algıya sebep oluyor sadece. Çerçevesi de inceliği de uzunluğu da başarılı aslında bence.

Tasarımını beğenmiyorum dense anlarım. Ama haksız eleştirilere maruz kalıyor. Sevmiyorum tipini de ama hakkını teslim et.

Samsung'u bugüne kadar hiç sevmiyordum. Ama s6'yı gerçekten merakla bekliyorum. Çünkü donanım seviyesinde ciddi işler yaptılar.

Htc, Android platformunun en stabil markası. Bu noktada htc'yi geçen olmadı şimdiye kadar. Telefonları pil ve ekranı göz önüne aldığımızda her ne kadar başarısız da olsa sırf kasa kalitesi ve stabil çalışması sebebiyle süper.

Bir şey daha;
Bana göre Androidde ekrana gömülü tuşlar kesinlikle çok güzel bi çözüm. Neye çözüm? Oyun oynarken, film izlerken yanlışlıkla dokunmatik tuşlara parmağın değmesine çözüm. Daha önce kullandığım telefonlarda bununla çok karşılaştım. Şu an Xperia z kullamıyorum. ve video izlerken oyun oynarken tuşların kaybolması bana göre bir nimet. Ayrıca telefonda ekran boyutu bana film ve videoda ya da ne bileyim fotoğraflarda dolaşırken falan lazım, oralarda da tuşlar zaten gizleniyo. Yani bana göre Sony bu konuda da doğrusunu yapıyo.
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GoldPunch 4 yıl mail_er
Kesinlikle katılıyorum.
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl mail_er
mail_er

Samsung galaxy s6 genişliği 70.5 mmm

Htc one m9 genişliği 69.7 mm

Sony Xperia Z3 genişliği 72 mm



Ekran boyutları sırasıyla 5.1, 5, 5.2 inç

Bu ekranların genişlikleri arasındaki fark yaklaşık 1.25 mm



Yani ekran genişlikleri

Z3 64.5 mm

s6 63.25 mm

m9 62 mm



Şimdi yanal çerçeve kalınlıklarına bakalım

Z3 (72-64.5):2= 3.75 mm

S6 (70.5-63.25):2= 3.625 mm

M9 (69.7-62):2= 3.85 mm

Yani Z3 s6'dan 0.125 mm kalın m9'dan 0.1 mm daha ince bi çerçeveye sahip

Bunun için mi yerin dibine sokuyorsunuz Sony'i?


Alt ve üst boşlukları da oturup hesaplayın. Sony'nin htc ile karşılaştırıldığında bu noktada da kötü olmadığını göreceksiniz. Alt üst boşluk noktasında s6 ile karşılaştırmıyorum. Çünkü stereo hoparlör m9 ve Z3'te fazla boşluğa sebep oluyor.

Bunun için mi Sony'e taş atıyorsunuz?

Aralarında en ince olan Z3 en yüksek pil kapasitesi ve 2 gün pil ömrü sunan yine Z3.

Bunun için mi Sony'i kötülüyorsunuz?

Bütün bunlara rağmen suya ve toza da dayanıklı telefonlar yapıyor Sony.

Bunca +sına rağmen niye bu kadar yükleniyorsunuz?

Ayrıca sony şimdiye kadar ekran/body oranında z'den z3'e kadar(z1 hariç) sürekli gelişim gösterdi. Z4'te de aynısını yapacağına eminim.

Eğer 3400 mah batarya iddiası doğru ise zaten Sony'i ayakta alkışlamak gerek.

Sony'nin omny balance tasarımı biraz yanlış algıya sebep oluyor sadece. Çerçevesi de inceliği de uzunluğu da başarılı aslında bence.

Tasarımını beğenmiyorum dense anlarım. Ama haksız eleştirilere maruz kalıyor. Sevmiyorum tipini de ama hakkını teslim et.

Samsung'u bugüne kadar hiç sevmiyordum. Ama s6'yı gerçekten merakla bekliyorum. Çünkü donanım seviyesinde ciddi işler yaptılar.

Htc, Android platformunun en stabil markası. Bu noktada htc'yi geçen olmadı şimdiye kadar. Telefonları pil ve ekranı göz önüne aldığımızda her ne kadar başarısız da olsa sırf kasa kalitesi ve stabil çalışması sebebiyle süper.

Bir şey daha;
Bana göre Androidde ekrana gömülü tuşlar kesinlikle çok güzel bi çözüm. Neye çözüm? Oyun oynarken, film izlerken yanlışlıkla dokunmatik tuşlara parmağın değmesine çözüm. Daha önce kullandığım telefonlarda bununla çok karşılaştım. Şu an Xperia z kullamıyorum. ve video izlerken oyun oynarken tuşların kaybolması bana göre bir nimet. Ayrıca telefonda ekran boyutu bana film ve videoda ya da ne bileyim fotoğraflarda dolaşırken falan lazım, oralarda da tuşlar zaten gizleniyo. Yani bana göre Sony bu konuda da doğrusunu yapıyo.


ne kadar uğraşıpta yazsanda bir sonra ki konuya çerçevenin telefonu var diye başlayacaklar.
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akmac 4 yıl
- Parmak okuyucu yok.
- Ekran çerçeveleri zamanın gerisinde.
- Yazılım arayüzü rakiplerine göre geride.
- Yerel kullanıcı desteği Türkiye'de sıfıra yakın.

Fotoğraf makinelerinde, televizyonlarda, oyun konsollarında harika işler çıkartan Sony akıllı telefon segmentinde ilerlemiyor.
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Engin.OK 4 yıl
Daha önceleri internetten değilde gider tekno marketlere telefon bakardık elemanların geneli Samsung öneriyor kendisi de kullandığını beyan ettimi tamamdır peki say özelliklerini ne var dediğinde abi bu cihaz çok satıyor gibi abes bi cümle kurdun mu müşterinin algısını sanki çok satan ÇOK iyiymiş gibi kafasını dağıtıyor bizzat şahit oldum bu durumlara.. yalnız şu da bi gerçek alanların ne kadar çoğu için önemli ki iç donanımı falan o yüzden çok satan çok iyidir hesabı çok iyi tuttu bizim ülkede :)

Z4 e gelince bende şöyle bi yenilik görmek isterdim sadece çerçeve olarak değil de tasarımda biraz daha bişeyler düşünülebilirdi bi arkadaşımız Z3 Compact'ın büyük versiyonunu yapsınlar çok iyi olur demiş ben de katılıyorum çok süper olur S den başlayığ Z serisini hepsini kullandım şuan da Z3 kullanıyorum ihtimal vermiyorum Z4 almaya hayırlısı ne diyelim Sony olmazsa muhakkak ilk ve tek tercihim HTC One M8 yada 9 olacaktır...
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Lova 4 yıl akmac
akmac

- Parmak okuyucu yok.
- Ekran çerçeveleri zamanın gerisinde.
- Yazılım arayüzü rakiplerine göre geride.
- Yerel kullanıcı desteği Türkiye'de sıfıra yakın.

Fotoğraf makinelerinde, televizyonlarda, oyun konsollarında harika işler çıkartan Sony akıllı telefon segmentinde ilerlemiyor.

- Parmak okuyucu kesinlikle gerekli birşey değil ve hatta ben telefonumda olmasını istemem. Artık parmak izlerimizi de telefonumuzda taşıyalım da tam olsun.
- Ekran çerçeveleri açıklamasını zaten hemen bir alttaki arkadaş yapmış. Daha fazla konuşmaya bile gerek yok o yorumun üstüne.
- Yazılım arayüzü neye göre rakiplerinin gerisinde? Hız olarak touchwize, lg nx'e ve benzeri arayüzlere fark atar. Tasarım olarak ise stock arayüze oldukça yakın ve benim android ekosistemindeki en hoşuma giden arayüz. Hatta bence çok övülen sense bile sırf dikey sayfalı uygulama menüsü yüzünden çirkin. Ayrıca bunların hepsi bir yana tasarım algısı, beğenisi kişiden kişiye değişir.
- Yerel kullanıcı desteği derken?
Yani bu sırf markayı kötülemek için bulunmaya çalışılmış eksiler. Parmak okuyucu diğer markalara göre eksi bile sayılamayacak saçma sapan bir özellik. Ekran çerçeveleri her zaman yapılan genel bir kötüleme çalışması. Yazılımına laf atmak da ayrı bir durum, ben yazılıma laf atanların bırak kullanmayı eline alıp yeterince incelediğini bile düşünmüyorum, buna sen de dahil. Yerel kullanıcı desteği sıfır demek de ne demek zaten hiç anlamadım. Sony Türkiye'den bahsediyorsan gayet de ilgili, garanti kısmında da bir sorun yaşamadım. Kullanıcı forumlarından bahsediyorsan heryerde var. Bu sitede de kullanıcı konuları var ve yeterince ilgililer. Kısaca oldukça cahilce ve boş bir yorum.
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