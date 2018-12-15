Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yaban arısı zehrinden geliştirilen antibiyotik umut verici

MIT'li bilim insanları, bir tür yaban arısı üzerinde çalıştı. Ekip arı zehri içindeki bir maddenin, insanlar için zehirli olmayan ancak bakterileri öldüren varyantlarını üretmeyi başardı.
5 ay
6,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kontrolsüz antibiyotik kullanımına bağlı olarak bakterilerin hızlı evrimi, antibiyotiklere olan direnci arttırıyor. Bu noktada standart antibiyotiklere alternatifler bulmak daha önemli bir hal alıyor. Bunu göz önünde bulunduran MITbilim insanları, bir tür yaban arısını incelediler ve zehrinde etkili bir antibiyotik buldular.
Arı ve arı zehrinin, bakterileri öldüren bazı maddeleri içerdiği zaten biliniyordu. Fakat bu maddeler ne yazık ki insanlar için zehirliydi. MIT'den bir ekip, Polybia paulista adlı yaban arısının zehrini inceledi. Zehrin içindeki bakteri öldürücü peptitlerden birinin, sadece 12 aminoasit uzunluğunda olduğunu keşfettiler. Bu da laboratuvarda peptite müdahele etmenin nispeten daha kolay olduğunu gösteriyor. 
Bilim insanları, yaban arısı zehri içindeki bakteri öldürücü maddenin çok sayıda çeşidini türetti. Bu çeşitlerin, laboratuvarda yetiştirilen embriyonik insan böbrek hücrelerine ne kadar zarar verebilecekleri test edildi. Böbrek hücreleri üzerinde zehirli etki göstermeyenler, Pseudomonas aeruginosa tür adına sahip bakteri üzerinde denendi. Bu bakteri genellikle solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Üretilen peptit çeşitlerinin çoğu enfeksiyonu azaltırken, bir tanesi (yüksek dozda verildiği takdirde) enfeksiyonu dört gün içinde tamamen ortadan kaldırdı.
Araştırmacıların sonraki hedefi, düşük dozlarda da etkili olabilecek, daha güvenli bir çeşit üretmek. Çalışmalarının yeni antibiyotikler geliştirmek için faydalı olacağını düşünüyorlar. Makale, geçtiğimiz hafta Nature Communications Biology dergisinde yayınlandı. 

https://newatlas.com/wasp-venom-antibiotic/57575/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir 5 ay Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir 5 ay Geç saatlerde başlayan dersler akademik başarıyı artırıyor 5 ay Google’un yeni materyal tasarımı mobil cihazlar için sunuldu 5 ay Kritik SQLite açığı milyonlarca uygulamayı etkiliyor 5 ay YouTube sahte takipçileri temizledi, abone sayıları düştü 5 ay Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın 5 ay Google Play Oyunlar yeni güncellemesiyle karanlık mod özelliği kazandı 5 ay Huawei P30 Pro modelinin su damlası çentik ile geleceği kesinleşiyor 5 ay Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor 5 ay Bluetooth ile kontrol edilen yutulabilir kapsül 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları bu kez de çağrı kalitesi sorunları yaşıyor 5 ay Bu karınca türü çenesini 324 km/h hızla kapatabiliyor 5 ay Samsung'un yeni çentik tasarımları ortaya çıktı 5 ay Üşüdüğünüzde sizi ısıtan elbise yaması geliştirildi 5 ay Shenzhen tüm toplu taşıma otobüsleri elektrikli olan dünyanın ilk şehri 5 ay Türkiye, 1954'te veremle nasıl mücadele etmişti? 5 ay Taylor Swift konserinde yüz tanıma teknolojisi kullanılması tartışma yarattı 5 ay Aston Martin Valkyrie: 11,100 rpm, 1,000 hp, 740 Nm 5 ay 2018'in en kötü şifre kombinasyonları açıklandı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Yaban arısı zehrinden geliştirilen antibiyotik umut verici Sonraki Lenovo Z5s devasa ekran ve 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay 2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları 5 ay Bir bedava oyun haberi de Epic Store’dan geldi 5 ay Discord, düşük komisyon oranlarıyla kendi oyun mağazasını genişletiyor 5 ay Mevlâna Haftası farklı sosyal platformlarda kutlanmaya devam ediyor 5 ay Futbol kulüplerinin kripto paralara ilgisi büyüyor 5 ay Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak 5 ay Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi 5 ay Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu 5 ay Tesla, dijital ürün müdürünü Google’a kaptırdı 5 ay Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması 5 ay New Horizons, yeni hedefine ulaşmak üzere: İşte gönderdiği fotoğraf 5 ay Netflix'in iptal ettiği Marvel dizilerinin kurtarılmasını bekleyenlere kötü haber 5 ay Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz 5 ay Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek 5 ay Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X 5 ay 22nm sürecinde yeni bir Intel çipseti tanıtıldı 5 ay Logitech Options yazılımı ciddi açık barındırıyor, mutlaka güncelleyin 5 ay Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz 5 ay Google, yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim