Yahoo, 2014'ün ilk çeyreğinde tüm verilerini şifreleyecek

İnternet dünyasının köklü isimlerinden Yahoo, CEO Marissa Mayer'in yaptığı açıklama doğrultusunda 2014'ün ilk çeyreğinde tüm verilerini şifreleyeceğini duyurdu.

Kullanıcılarının güvenin kazanmak için uzun yıllar boyunca çok çalışıldığını ve bunu korumak adına sıkı bir mücadele içerisine girdiklerini belirtilen Mayer, ABD hükümeti ile kısa süre önce gündeme gelen bilgi sızdırma sorunlarının önüne geçmek adına sunucuları üzerinde yer alan bütün verileri 2048-bit SSL (SSL - Secure Sockets Layer) standarttı ile güvenlik altına alacaklarını açıkladı. Ayrıca Marissa Mayer, bu şifreleme desteğinin kullanıcılar ile Yahoo arasında yapılan veri aktarım işlemlerine de isteğe bağlı olarak uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Yahoo, yapacağı bu şifreleme işlemlerinin 2014'ün ilk çeyreğinde tamamlanacağını ve kullanıcıların önemli verileri ile özel hayatlarını korumaya devam edeceğini belirtiyor.

http://yahoo.tumblr.com/post/67373852814/our-commitment-to-protecting-your-information