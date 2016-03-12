Yahoo! Games efsanesi 20 yıl sonunda kapanıyor

Yahoo!, sadece Posta, Arama, Flickr, Tumblr, Haber, Spor, Finans ve Yaşam Tarzı olmak üzere sekiz temel servisine odaklanmak üzere bazı hizmetlerini sonlandırıyor. Bugün yayınlanan bir açıklamada şirket, Games, BOSS, Livetext ve bazı küçük bölgesel medya özelliklerini kapatacağını duyurdu.

20 yıllık Yahoo! Games tarih oluyor

İnternet devi bu kez en önemli servislerinden bir olan Yahoo! Games oyun portalını kapatıyor. Şirket oyun yapımcılarından 13 Mayıs 2016 Cuma günü kapatılacak hizmet için 14 Mart itibariyle ödeme kabulünü durdurmalarını istedi. Yahoo!'nun güvenliği gerekçe göstererek Mart 2014 sonunda oyunların büyük çoğunluğunu kaldırmasından bu yana zaten portalın bir ayağı çukurdaydı. Çünkü, şirketin oyunları gün geçtikçe daha tehlikeli hale gelen Flash ve Java platformları üzerinde çalışıyordu.

Şirket, oyun portalının yanı sıra görüntülü sohbet uygulaması Livetext'in de Mart 2016 sonunda kapatılacağını söyledi. Ayrıca sürpriz şekilde nispeten başarılı olan Yahoo! BOSS API'lerinin de Mart 2016 sonunda çalışmayı durduracağı duyuruldu. Yahoo!, Haziran 2015 tarihinde de Pipes, Maps ve GeoPlanet & PlaceSpotter API'leri gibi diğer hizmetlerinin de fişini çekmişti.

https://yahoo.tumblr.com/post/140861641114/q1-2016-progress-report-on-our-product