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Yahoo! Games efsanesi 20 yıl sonunda kapanıyor

İnternet devi Yahoo! sadece bazı temel servislerine odaklanmak için önemli hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor. Şirket bu kez 20 yıllık geçmiş sahip oyun portalının fişini çekeceğini duyurdu.
3 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yahoo!, sadece Posta, Arama, Flickr, Tumblr, Haber, Spor, Finans ve Yaşam Tarzı olmak üzere sekiz temel servisine odaklanmak üzere bazı hizmetlerini sonlandırıyor. Bugün yayınlanan bir açıklamada şirket, Games, BOSS, Livetext ve bazı küçük bölgesel medya özelliklerini kapatacağını duyurdu.

20 yıllık Yahoo! Games tarih oluyor

İnternet devi bu kez en önemli servislerinden bir olan Yahoo! Games oyun portalını kapatıyor. Şirket oyun yapımcılarından 13 Mayıs 2016 Cuma günü kapatılacak hizmet için 14 Mart itibariyle ödeme kabulünü durdurmalarını istedi. Yahoo!'nun güvenliği gerekçe göstererek Mart 2014 sonunda oyunların büyük çoğunluğunu kaldırmasından bu yana zaten portalın bir ayağı çukurdaydı. Çünkü, şirketin oyunları gün geçtikçe daha tehlikeli hale gelen Flash ve Java platformları üzerinde çalışıyordu.
Şirket, oyun portalının yanı sıra görüntülü sohbet uygulaması Livetext'in de Mart 2016 sonunda kapatılacağını söyledi. Ayrıca sürpriz şekilde nispeten başarılı olan Yahoo! BOSS API'lerinin de Mart 2016 sonunda çalışmayı durduracağı duyuruldu. Yahoo!, Haziran 2015 tarihinde de Pipes, Maps ve GeoPlanet & PlaceSpotter API'leri gibi diğer hizmetlerinin de fişini çekmişti.

https://yahoo.tumblr.com/post/140861641114/q1-2016-progress-report-on-our-product Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
2000 yılında ilk pc aldığımda mailimi yahoo dan almıştım ne günlerdi, gelişememesi kötü oldu.
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MegaWolt38 3 yıl
Tavla, satranç az oynamadık Yahoo Games sayfalarında...vay bee
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emir kustirika 3 yıl
çok sıkıntı yok bence hiç girmediğim bir arama motoru zaten aradığımda da tecrübem çok olumsuz oldu yahoo için komple kapatsa dükkanı hayatımda hiç bir şey eksilmez
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mcrew 3 yıl
yahoo ne yahu
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serkan78689 3 yıl
yahoo mail ve hava durumu servislerini yillardir kullaniyorum cok memnunum arama motorlarinida pc de telefonda herseyde varsayilan kullaniyorum nedense sempatik geliyor googledense.
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interwap 3 yıl
Yahoo nun türkçe servisleri bir ara vardı diye hatırlıyorum. Yanlış mıyım?
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DraGonS 3 yıl
Yahoo nun en büyük sorunu yerelleşememesiydi. 20 yıldır ingilizce ve bir kaç dilden öteye gidemedi. 56k zamanında satranç oynamak için girdiğim yahoo'nun 20 yıl geçmesine rağmen hala tr servisi yoksa yayılamaması çok normal.
Arama motoru olarakta yerelleşemedi hiç. Bing. google. yandex bile 100 lerçe kez tokatlar yahoo arama motorunu. Ki 90 zamanlarında altavista mı astalavista mı ne gibi arama motorları bile yahoo'nun arama motorundan iyiydi.
Ne yazık.
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Umutcan 3 yıl
56k zamanlarında Google yokken herkesin açılış sayfası ve arama motoruydu. Ama boynuz kulağı geçermiş, Google öyle hızlı yol aldı ki Yahoo'ya piyasada yer bırakmadı.
Servisleri yavaş yavaş kapatıyor şimdi de böyle.
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