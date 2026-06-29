Google'ın botlara karşı yeni reCAPTCHA sistemi kolayca aşıldı!

Tam Boyutta Gör Google, botlara karşı yeni reCAPTCHA yöntemini test ediyor. Bir siteye girerken doğrulama testini geçmek için bulmacaları çözmenin ve bozuk metinleri okumanın yanı sıra artık bilgisayarınızın kamerasını açmanız gerekecek.

Yeni reCAPTCHA yönteminde doğrulama için internet tarayıcının kamera erişimine izin vermeniz gerekiyor. Ardından el sallama, avuç içini açma gibi basit bir hareket yaparak doğrulamayı geçmeniz isteniyor. Google, hareketin kısa bir videosunu kaydettiklerini ve doğrulama işlemini tamamlamak için yapay zekayı kullanarak 21 özel eklem noktası çıkardıklarını söylüyor. Doğrulamanın ardından video hemen siliniyor; Google, görüntünün saklanmadığını iddia ediyor.

El hareketiyle doğrulama sistemi nasıl aşıldı?

Şu anda test sürecinde olan bu sistem, basit bir stok fotoğrafla atlatılabiliyor, yapay zekaya ihtiyaç bile yok. Bir sosyal medya kullanıcısı, OBS Sanal Kamera aracılığıyla bir el fotoğrafı göstererek sistemi aştığını gösteren bir video paylaştı. İlk denemede ilk görselle başarılı olamadığını belirtse de neticede sistem kandırılabiliyor.

Sürecin basitliği göz önüne alındığında, tüm işlem dakikalar içinde otomatikleştirilebilir. Yeni reCAPTCHA yöntemini geçersiz kılmak için basit bir Python betiği yeterli. Üstelik bu, genellikle bulmacaları çözmek ve diğer doğrulama yöntemleri için kullanılan bir yapay zeka botu olmak zorunda bile değil.

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