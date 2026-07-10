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    Google artık arama yüklemelerinizi yapay zeka eğitimi için kullanacak

    Google, ses, video ve dosya tabanlı arama etkileşimlerini artık "Arama Hizmetleri Geçmişi" adlı yeni bir ayar altında saklayacak. Şirket, bu verileri yapay zeka eğitimi için kullanacak.

    Google, arama yüklemelerinizi yapay zeka eğitimi için kullanacak Tam Boyutta Gör
    Google, Arama hizmetlerinde kullanıcı verilerinin nasıl saklandığını değiştirecek yeni bir güncelleme duyurdu. Şirketin kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme e-postasına göre, görsel, ses, video ve dosya tabanlı arama etkileşimleri artık "Arama Hizmetleri Geçmişi" adlı yeni bir ayar altında saklanacak.

    Yeni sistem kapsamında Google Lens ile yapılan görsel aramalar, Search Live aracındaki gerçek zamanlı ses kayıtları, sesli aramalar ve Google Translate'e sesli olarak söylenen ifadeler bu geçmişe dahil edilecek. Kullanıcılar isterlerse Arama Hizmetleri Geçmişi ayarını kapatarak veya Medyayı Kaydet seçeneğini devre dışı bırakarak bu içeriklerin kaydedilmesini engelleyebilecek.

    Yapay zeka eğitiminde kullanılacak

    Google, Arama Hizmetleri Geçmişi kapsamında toplanan verilerin hizmetlerini geliştirmek, yeni özellikler oluşturmak ve yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanılacağını belirtiyor. Ayrıca, Kişiselleştirilmiş Öneriler ayarı açık olan kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş öneriler ve reklamlar sunulacak.

    Yeni Arama Hizmetleri Geçmişi ve Kişiselleştirilmiş Öneriler ayarları, bugüne kadar arama geçmişi ve bazı ses/görsel kayıt seçeneklerini kapsayan "Web ve Uygulama Etkinliği" bölümünden ayrılacak. Böylece kullanıcılar, arama hizmetlerine ilişkin kayıtları daha bağımsız şekilde yönetebilecek.

    Google, daha önce Web ve Uygulama Etkinliği üzerinden arama geçmişinin kaydedilmesini devre dışı bırakan kullanıcılar için yeni Arama Hizmetleri Geçmişi ayarının da otomatik olarak kapalı kalacağını açıkladı. Mevcut kişiselleştirme tercihleri de yeni sisteme taşınacak.

    Şirket, yeni gizlilik ayarlarının önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacağını bildirdi.

    Kaynakça https://www.theverge.com/tech/947836/google-search-privacy-settings-images-audio https://support.google.com/websearch/answer/17024959?sjid=13527277999261519350-NA
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