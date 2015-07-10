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Yahoo Mail artık çok daha kullanışlı!

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo Mail artık çok daha kullanışlı!
 
CEO koltuğuna Marissa Mayer'in oturmasıyla büyük bir yenilik sürecine giren yılların eskitemediği isimlerden Yahoo, resmi e-posta servisine kullanışlı özellikler kazandırdı.
Yahoom Mail'in masaüstü sürümüne dahil edilen bu özellikler, e-postalara fotoğraf, video, dosya, bağlantı ve GIF eklemeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor. Bunu e-posta oluşturma sayfasına dahil ettiği açılabilir pencere ile yerine getiren Yahoo, böylece seçilen fotoğrafları tek tıklama ile e-posta içerisine atabiliyor, internette bağlantı arayarak bilgileriyle beraber e-postaya dahil edebiliyor ve yüklü dosyalar arasında hızlıca arama yaparak yine tek tıklamayla e-postalara ekleyebiliyor.
Benzer altyapıyı GIF tarafında da sürdüren ve bu noktada Tumblr'ın geniş GIF arşivini kullanan Yahoo Mail, bu yeniliklerle hem ciddi zaman kazancı getiriyor hem de en büyük rakiplerinden Gmail'e bir adım daha yaklaşıyor. Kısa süre içerisinde herkese gelmesi beklenen bu özellikler hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/07/09/yahoo-mail-makes-it-easier-to-add-photos-videos-gifs-and-more-to-your-email/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Yahoo chat odalarını kapattığı anda benim için bitti sonrada oyun odalarını kapatmış
şimdi neyin mücadelesini veriyor anlamadım
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OverClocK1ng 3 yıl
Valla ne diyeyim. Gerçekten güzel olmuş.
Sanki GMail ile Pushbullet birleşmiş gibi olmuş.
İkisini de ayrı ayrı kullanıyorum tabi ama bu sanki Instant- Dahili
barındırıyor gibi olmasıyla epey kullanışlı olmuş...
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furkancool 3 yıl
oktayakgoz
çok eski bir yahoo mailim var. istenmeyen postalarla başa çıkamadığım için boş yerlere kayıtta kullanıyorum artık. özellik ekleyeceklerine çöpe dönen mail kutularımızı düzeltseler keşke

katılıyorum. gelen kutusu resmen çöplük, spam yönetimi gerçekten rezalet yahoo'da. Bu işi google çok iyi yapıyor.
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furkancool 3 yıl
vaktı zamanında, google'dan aramayı bile düşünmezdik.gmail falan zaten yoktu . yahoo, lycos altavista varken esamesi okunmazdı google'ın. şimdi de ayda yılda bir adını duyuyoruz yahoo'nun anca
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oktayakgoz 3 yıl
çok eski bir yahoo mailim var. istenmeyen postalarla başa çıkamadığım için boş yerlere kayıtta kullanıyorum artık. özellik ekleyeceklerine çöpe dönen mail kutularımızı düzeltseler keşke
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