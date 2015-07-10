Yahoo Mail artık çok daha kullanışlı!

CEO koltuğuna Marissa Mayer'in oturmasıyla büyük bir yenilik sürecine giren yılların eskitemediği isimlerden Yahoo, resmi e-posta servisine kullanışlı özellikler kazandırdı.

Yahoom Mail'in masaüstü sürümüne dahil edilen bu özellikler, e-postalara fotoğraf, video, dosya, bağlantı ve GIF eklemeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor. Bunu e-posta oluşturma sayfasına dahil ettiği açılabilir pencere ile yerine getiren Yahoo, böylece seçilen fotoğrafları tek tıklama ile e-posta içerisine atabiliyor, internette bağlantı arayarak bilgileriyle beraber e-postaya dahil edebiliyor ve yüklü dosyalar arasında hızlıca arama yaparak yine tek tıklamayla e-postalara ekleyebiliyor.

Benzer altyapıyı GIF tarafında da sürdüren ve bu noktada Tumblr'ın geniş GIF arşivini kullanan Yahoo Mail, bu yeniliklerle hem ciddi zaman kazancı getiriyor hem de en büyük rakiplerinden Gmail'e bir adım daha yaklaşıyor. Kısa süre içerisinde herkese gelmesi beklenen bu özellikler hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/07/09/yahoo-mail-makes-it-easier-to-add-photos-videos-gifs-and-more-to-your-email/