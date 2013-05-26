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Yahoo bu kez PlayerScale sosyal oyun firmasını satın aldı

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo bu kez PlayerScale sosyal oyun firmasını satın aldı

Yeni CEO'su Marissa Mayer ile eski günlerine dönmenin planlarını yapan Yahoo, geçen hafta popüler blog ağı Tumblr'ı 1.1 milyar dolara satın almıştı. Firma bu hafta da yeni bir satın alıma imza attı.

Paylaşım yapma temelinde bir strateji belirleyen Yahoo'nun bünyesine kattığı son firma PlayerScale oldu. Firma 2011 yılından bu yana sosyal, mobil ve masaüstü oyunlarda geliştiricilere ölçeklendirme hizmeti sunuyor. XBLA, Facebook, App Store ve Google Play gibi platformlara hizmet veren firma 150 milyon kullanıcıya sahip ve 4000 kadar yapıma destek verdi. 

Satın alma işlemi ise firmanın tepe yöneticisi tarafından duyuruldu. Bedel açıklanmadı. Yahoo'nun PlayerScale firmasını hangi amaç için kullanacağı bilinmiyor ancak sosyal oyun alanına daha çok hamle yapacağı düşünülüyor.

http://www.joystiq.com/2013/05/25/yahoo-buys-social-gaming-software-company-playerscale/ Yorum Yaz
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carter 5 yıl
Adamlarda para var demek.
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Sevincim Gözyaşım Kadar 5 yıl
Yahoo android tarzı bol uygulamalı bir mobil işletim sistemi yapsa harika olur.
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl Sevincim Gözyaşım Kadar
Red_sky
Yahoo android tarzı bol uygulamalı bir mobil işletim sistemi yapsa harika olur.

offffff aynen ha

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Be All My Sins Remembered 5 yıl Sevincim Gözyaşım Kadar
Red_sky

Yahoo android tarzı bol uygulamalı bir mobil işletim sistemi yapsa harika olur.

Zaten bu işler çok kolay, hemen yaparlar.
Bak koskoca microsoft a ve wp8 in marketine bak sonra yahoo dersin.
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