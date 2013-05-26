Yahoo bu kez PlayerScale sosyal oyun firmasını satın aldı





Yeni CEO'su Marissa Mayer ile eski günlerine dönmenin planlarını yapan Yahoo, geçen hafta popüler blog ağı Tumblr'ı 1.1 milyar dolara satın almıştı. Firma bu hafta da yeni bir satın alıma imza attı.





Paylaşım yapma temelinde bir strateji belirleyen Yahoo'nun bünyesine kattığı son firma PlayerScale oldu. Firma 2011 yılından bu yana sosyal, mobil ve masaüstü oyunlarda geliştiricilere ölçeklendirme hizmeti sunuyor. XBLA, Facebook, App Store ve Google Play gibi platformlara hizmet veren firma 150 milyon kullanıcıya sahip ve 4000 kadar yapıma destek verdi.





Satın alma işlemi ise firmanın tepe yöneticisi tarafından duyuruldu. Bedel açıklanmadı. Yahoo'nun PlayerScale firmasını hangi amaç için kullanacağı bilinmiyor ancak sosyal oyun alanına daha çok hamle yapacağı düşünülüyor.

http://www.joystiq.com/2013/05/25/yahoo-buys-social-gaming-software-company-playerscale/