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Yahoo, gelen bilgilere göre şimdi de Imgur'u almak istiyor

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo, gelen bilgilere göre şimdi de Imgur'u almak istiyor
Özellikle Marissa Mayer'in başa geçmesi sonrası farklı birçok internet platformunu bünyesine katarak büyümeye devam eden Yahoo, ortaya çıkan son bilgilere göre bu şirketler arasına Imgur isimli fotoğraf paylaşma sitesini de eklemeyi düşünüyor.
Business Insider tarafından ortaya atılan bilgiye göre Imgur'u satın almak için uzun zamandır ciddi olarak görüşmeler yapan Yahoo, şirket için 100 ile 500 milyon dolarlık bir bütçeyi de gözden çıkarmış durumda. Aylık 100 milyon kullanıcı sayısı ve 10 çalışanı bulunduğu belirtilen Imgur'un, konuşulan satın alma gerçekleştirildiği taktirde Flickr bünyesine gelebileceği ya da fotoğraf paylaşma temelli olarak daha gelişmiş bir yapıyla yoluna devam edebileceği belirtiliyor.

http://www.businessinsider.com/imgur-and-yahoo-acquisition-talks-2013-12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Neyinkafasi 5 yıl
İmgur imageshacka 40basar imageshackin her taraf reklam almasini destekliyorum
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Hi Guy 5 yıl
Mantıklı olur
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muratai 5 yıl
Bildiğin imageshack çakması, hiç bir özelliği yok. Dandirikten bir tanede iOS uygulamaları var foto yüklemek için. Buna bile 100 milyon dolar veriyolarsa bu heriflerin parası çok demektir :))
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