Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo mail uygulaması masaüstü, iOS ve Android platformlarında güncellendi

5 yıl
1b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yahoo mail uygulaması masaüstü, iOS ve Android platformlarında güncellendi
Marissa Mayer'in 17 Temmuz 2012 yılında başına geçtiği Yahoo, bu zaman içerisinde birçok alanda kendini yeniledi ve mobil servislerinde ciddi bir kullanıcı sayısına ulaştı. Bu yeniliklere hız kesmeden devam eden şirketin mail uygulaması da masaüstü, iOS ve Android platformlarında yapılan değişiklikler ile güncellendi.
16. yaşına özel olarak tasarımsal olarak yenilenen ve masaüstü, iOS ve Android platformlarında gerçekten çok daha modern / şık bir yapıya kavuşan Yahoo Mail, artık birden fazla kişi arasında yapılan gruplandırılmış maillere özel olarak hazırlanan konuşma görünümüyle daha kullanışlı bir iletişim imkan sunuyor ve tek tıklama ile mesajların aranması, silinmesi ve oluşturulması gibi desteklere kavuşuyor. Ayrıca bütün hesaplara 1TB depolama alanı getirildiği belirtilen Yahoo Mail, Gmail gibi rakiplerinin gerisinde kalmıyor.
Şimdilik ABD, Kanada, İngiltere, Filipinler, Malezya, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda ve Güney Afrika merkezli olarak elde edilebilen Yahoo Mail güncellemesinin yakın zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtiliyor. Güncelleme hakkında yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://yahoo.tumblr.com/post/63462971435/yahoo-mails-sweet-16-is-sweet-a-brand-new-view Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim