Yahoo mail uygulaması masaüstü, iOS ve Android platformlarında güncellendi

Marissa Mayer'in 17 Temmuz 2012 yılında başına geçtiği Yahoo, bu zaman içerisinde birçok alanda kendini yeniledi ve mobil servislerinde ciddi bir kullanıcı sayısına ulaştı. Bu yeniliklere hız kesmeden devam eden şirketin mail uygulaması da masaüstü, iOS ve Android platformlarında yapılan değişiklikler ile güncellendi.

16. yaşına özel olarak tasarımsal olarak yenilenen ve masaüstü, iOS ve Android platformlarında gerçekten çok daha modern / şık bir yapıya kavuşan Yahoo Mail, artık birden fazla kişi arasında yapılan gruplandırılmış maillere özel olarak hazırlanan konuşma görünümüyle daha kullanışlı bir iletişim imkan sunuyor ve tek tıklama ile mesajların aranması, silinmesi ve oluşturulması gibi desteklere kavuşuyor. Ayrıca bütün hesaplara 1TB depolama alanı getirildiği belirtilen Yahoo Mail, Gmail gibi rakiplerinin gerisinde kalmıyor.

Şimdilik ABD, Kanada, İngiltere, Filipinler, Malezya, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda ve Güney Afrika merkezli olarak elde edilebilen Yahoo Mail güncellemesinin yakın zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtiliyor. Güncelleme hakkında yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://yahoo.tumblr.com/post/63462971435/yahoo-mails-sweet-16-is-sweet-a-brand-new-view