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Yakın tarihte internete bağlı cihazların sayısı nüfusun 3 katı olacak

Yapılan bir araştırmaya göre 2020 senesine kadar internete bağlı olan cihazların sayısı toplam insan nüfusunun 3 katına ulaşacak. Bu sayının artmasına IoT cihazları katkı sağlayacak.
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Emre Karakullukçu
Yazar
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Business Insider’ın araştırma servisi olan BI Intelligence tarafından paylaşılan bilgilere göre yaklaşık 3 sene içerisinde internete bağlı olan cihazların sayısı dünya üzerindeki nüfusun 3 katı olacak. Bu artış, hayatımızı büyük bir ölçüde değiştirecek olan ve “IoT devri” olarak adlandırılan sürecin başlamasını sağlayacak.

IoT devri, internet üzerinden veri alışverişinde bulunan cihazların dünyanın dört bir tarafına yayılmış olacağı bir dönem. 3 sene içerisinde dünya üzerinde tam olarak 24 milyar cihazın internet bağlantısına sahip olması bekleniyor ve bu cihazların çoğu, kullandığımız bilgisayarlar veya akıllı telefonlar kadar marifetli olmasalar da internet bağlantısına sahip olmalarından dolayı üretim amaçlarının dışında da kullanılabilecekler.

Siber saldırılar artabilir

İnternete bağlı cihazların sayısının artması, son zamanlarda sık sık gündeme gelen DdoS saldırılarının da artabileceğinin ve daha güçlü olabileceğinin göstergesi. IoT cihazlarının büyük bölümü internet bağlantısına sahip diğer cihazlara kıyasla daha basit bir yapıya sahip. Cihazların basit yapısı ve hızlı bir şekilde artan sayısı, onları DdoS benzeri saldırılar için son derece kullanışlı kılıyor.

Gizlilik sorunları yaşanacak

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte gizlilik sorunlarının da artması bekleniyor. Ses kaydedebilen,  fotoğraf çekebilen cihazların sayısının artması ve internet bağlantısının olması, özellikle güvenlik eksikliğiyle birleştiği takdirde gizlilik ihlallerinin yaşanmasına neden olacaktır.


http://www.businessinsider.com/there-will-be-34-billion-iot-devices-installed-on-earth-by-2020-2016-5 Yorum Yaz
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tugares 1 yıl en beğenilen
Yav hangi güvenlik eksikliği arkadaş? Internetin olduğu bir yerde zaten güvenlikten bahsedemezsin. Alıyorsan, göze alacaksın böyle şeyleri
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tugares 1 yıl en beğenilen
Yav hangi güvenlik eksikliği arkadaş? Internetin olduğu bir yerde zaten güvenlikten bahsedemezsin. Alıyorsan, göze alacaksın böyle şeyleri
Yanıtla +4
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