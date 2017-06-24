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Microsoft'a büyük şok: Windows 10'un kaynak kodları sızdırıldı

Yeni bir rapora göre Microsoft'un sistemlerinden çalındığı düşünülen 32TB'lık veri sızıntısı internete düşmüş durumda. Hassas veriler arasında yayınlanmamış Windows 10 yapıları ve kaynak kodları var.
1 yıl
30,7b
1
36
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft'un başı belaya girmiş gibi görünüyor. Ancak bu kez konu Windows işletim sistemindeki kritik güvenlik açıkları değil. Şirkete ait 32TB boyutunda yüksek hassasiyet taşıyan Windows 10 verilerinin ve bazı kaynak kodlarının internete sızdırılması.
The Register tarafından hazırlanan bir rapora göre, verilerin Mart ayında Microsoft'un kendi sistemlerinden çalındığı düşünülüyor. Sızdırılan dosyaların Microsoft'un şirket içi Windows işletim sistemi yapılarına ait olduğu ve çekirdek kaynak koduyla ilgili derin detaylar bulundurduğu iddia ediliyor.
Ayrıca Bkz. "OnePlus 5'de 2x optik yakınlaştırma şüphesi"
Ayrıca The Register, verilerin beta yazılım, oyunlar ve uygulamaların yer aldığı betaarchive.com adlı web sitesine yüklendiğini bildirdi. Site yöneticileri ise yaptıkları açıklamada, durumdan haberdar olduktan sonra kamuya açık olmayan Microsoft bileşenlerini FTP sunucularından kaldırdıklarını duyurdular.

Windows'a yönelik siber saldırılar artabilir

The Register veri sızıntısının temel Windows 10 donanım sürücüleri, PnP kodu, USB ve Wi-Fi yığınları, depolama sürücüleri ve ARM'e özgü OneCore çekirdeğinin kaynak kodunu içeren "Microsoft Shared Source Kit" olduğunu iddia ediyor.
Buna ek olarak Microsoft tarafından şirket içinde test edilen ve hiçbir zaman yayınlanmamış çok sayıda Windows 10 yapısı da sızdırılmış durumda. Dosyaların arasında Windows 10 mobil cihazlarda çalıştırılmak üzere tasarlanmış, henüz duyurulmayan Windows 10 Mobile Adaptation Kit adında bir araç seti de var.
Microsoft'a büyük şok: Windows 10'un kaynak kodları sızdırıldı
Öte yandan verileri indiren herkesin, dosyaları Windows'la çalışan sistemleri hacklemek için faydalanabilecekleri güvenlik açıklarını taramak için kullanabilecekleri belirtiliyor. Yani sızıntıları ele geçiren bilgisayar korsanlarının, Windows 7 ve Windows Server 2008'deki yamanmamış Sunucu İleti Bloğu (SMB) güvenlik açığından faydalanan WannaCry fidye saldırısı gibi büyük çaplı siber saldırılar yapması mümkün.
Kritik önem taşıyan konuyla ilgili henüz Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmemiş durumda.

https://www.theregister.co.uk/AMP/2017/06/23/windows_10_leak/ Yorum Yaz
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Vista yeni çıktığında şöyle bir espiri vardı, sabahlara kadar gülmüştük.
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profecco 1 yıl
Bilgisayarlarını Windows Defender ile koruyorlardı galiba...
Yanıtla +35
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Mr. Jingles 1 yıl
İyi olmuş gizli saklı bir şey kalmasın. Hep Linux'a giydiriyorlardı bakalım şimdi ne yapacaklar?
Windows'un artık açık kaynak olmasının vakti geldi.
İyi olmuş gizli saklı bir şey kalmasın. Hep Linux'a giydiriyorlardı bakalım şimdi ne yapacaklar?Windows'un artık açık kaynak olmasının vakti geld...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
SoloTurk3734 1 yıl

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DH Misafiri 1 yıl
Zamanında lazarus, wannacrypter ile o güvenlik açığını da kullanıp ortalığı karıştırıp iyi de para kaldırınca linux'cular özgür platform, sarsılmaz güvenlik falan diyordu, gün geçmedi ki linux'a da vurdu piyango, adamlar için sistem farketmiyor, ustası ise kimse durduramıyor, şu veya bu çook güvenli demenin bir alemi yok :)
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Tugrul_512bit 1 yıl
bu tıpkı ikiz kuleleri yıkıp afganistana saldırmaya sebep aramak gibi olmuş
ubuntu 16.04.2 hazır. istedikleri gibi heklesinler hemen ubuntuyu genişletirim tüm hddlere
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FRAPS_TR 1 yıl
Windowsun artık eski hükmü kalmadı, gittikçe dibi görecekler gibi görünüyor
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erkos_31 1 yıl
xp yi bi çinli directx 12 2 tb üstü diskleri görme 64 gb ram i kullanma gibi özelliklerle donatsa da
yeniden diriltse olmazm ı
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Windows10 1 yıl
Microsofttan açıklama geldi. O kadar önemli bir sızıntı değil. Çünkü, zaten sızdırıldığı iddia edilen dosyanın kaynak kodlarını içeren kısmı Shared Source Code Iniative kısmı ve bunun toplam boyutu 1.2gb, 32 TB değil. Bu kaynak kodları da zaten OEMler başta olmak üzere MS ortaklarına açık olan birşey. 1.2gblık bir veri, windows un tamamının kaynak kodunun olması için çok küçük bir veri miktarı.
mspoweruser.com/...
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unknownlove 1 yıl
Var bu işte bir iş.
Hadi bilgiler çalınabilir diyelim ama bu kadar büyük bir işi internete koymak g.t ister yapan kişinin arkası sağlam değilse!
Kimse 32 TB bilgiyi o sunucudan gizlice aldığını İddaa etmesin kendi yaptığının açığını zaten biliyorlardır ( bizim bildiklerimiz onların gözden kaçırdığı değil bize soylemedikleri açıklar)
1 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 1 yıl unknownlove
unknownlove
Var bu işte bir iş.
Hadi bilgiler çalınabilir diyelim ama bu kadar büyük bir işi internete koymak g.t ister yapan kişinin arkası sağlam değilse!
Kimse 32 TB bilgiyi o sunucudan gizlice aldığını İddaa etmesin kendi yaptığının açığını zaten biliyorlardır ( bizim bildiklerimiz onların gözden kaçırdığı değil bize soylemedikleri açıklar)

Bence danışıklı dövüş var bu işte.
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mavizaman 1 yıl
klasik bir mikisoft vakası.
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Master_Evil 1 yıl
bence çıkar yeni windows, 9 yerine 10 ismini kullanmaları hataydı
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WarSaw 1 yıl
Gani gani helal olsun. Hırsızın hakkından hırsız gelir.
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Harrow35 1 yıl WarSaw
WarSaw
Gani gani helal olsun. Hırsızın hakkından hırsız gelir.

Mobile da çok 'ah' aldılar çok, uyduruk bir işletim sistemi, saçma bir servis ağı çok insan kazıkladılar... Beter olsunlar.
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