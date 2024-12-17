Türkiye'de bir ilk: Elektrik sayaçları uzaydan okunmaya başlandı

Türkiye’de ilk
Adm Elektrik, bu yenilikçi yöntemle enerji kayıplarını ve kaçak kullanım oranlarını azaltmayı, enerji dağıtım süreçlerini ise daha hızlı, güvenilir ve çevre dostu bir hale getirmeyi hedefliyor. Adm Elektrik böylelikle Türkiye’de bir ilke imza atmış oluyor.
Uydu sayısı artırılacak
Konu hakkında açıklama yapan Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, ”Bu proje, enerji yönetimi konusunda geleceğe yönelik önemli bir adım olacak. Kırsal alanlarda GSM çekim kalitesinin zayıf olması, mevcut uzaktan okuma sistemlerinde önemli bir sorun idi. Bu çözüm, saha operasyonunda verimlilik sağlarken çalışma hayatına yansıyan sağlık ve güvenlik risklerini de azaltacak. Teknolojide öncü olmak gurur verici." dedi.
Plan-S CEO’su Tugay Güzel ise Adm ile yapılan iş birliğine dair şu ifadeleri kullandı: "Connecta IoT Network ile birçok alanda enerji yönetimini dijitalleştirmek, sadece teknolojik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir adım. Adm Elektrik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektörde örnek teşkil edecek bir başarı hikayesi yaratacak."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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