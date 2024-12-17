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    Türkiye'de bir ilk: Elektrik sayaçları uzaydan okunmaya başlandı

    Adm Elektrik, Türkiye’nin ilk sivil uzay şirketi Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ile önemli bir işbirliğine girdi. Buna göre Aydın, Denizli ve Muğla’da elektrik sayaçları uzaydan okunacak.
    Türkiye'de bir ilk: Elektrik sayaçları uzaydan okunmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Aydın, Denizli ve Muğla’da elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik, son olarak atmış olduğu yüksek teknoloji adımıyla sektörde fark yaratıyor. Şirket, Türkiye’nin ilk sivil uzay şirketi Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ile yaptığı iş birliği kapsamında, elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okuyacak bir proje başlattı.

    Türkiye’de ilk

    Türkiye'de bir ilk: Elektrik sayaçları uzaydan okunmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Bu projeyle birlikte, GSM erişiminin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde bile elektrik sayaçlarının verileri sorunsuz bir şekilde alınabilecek. Projede, Nesnelerin İnterneti (IoT) altyapısını kullanan Plan-S’in Connecta IoT Network teknolojisi ve uyduları kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde sayaçlardan alınan veriler, uydu aracılığıyla Adm Elektrik’in veri merkezlerine aktarılıyor. Böylece kırsal bölgelerde GSM şebekesi sorunları nedeniyle yaşanan sayaç okuma aksaklıkları da tarihe karışmış olacak.

    Adm Elektrik, bu yenilikçi yöntemle enerji kayıplarını ve kaçak kullanım oranlarını azaltmayı, enerji dağıtım süreçlerini ise daha hızlı, güvenilir ve çevre dostu bir hale getirmeyi hedefliyor. Adm Elektrik böylelikle Türkiye’de bir ilke imza atmış oluyor.

    Uydu sayısı artırılacak

    Türkiye'de bir ilk: Elektrik sayaçları uzaydan okunmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Projenin pilot çalışmaları, veri alınamayan kırsal bölgelerde uydu üzerinden verilerin alınmasıyla başarıyla tamamlandı. Bu süreçte sayaçlardan düzenli veri akışı sağlanarak mevcut sistemlere göre önemli bir iyileşme elde edildi. Tam ölçekli uygulamanın ise 2025 yılında Aydın, Denizli ve Muğla’da hayata geçirilmesi planlanıyor. Plan-S’in halihazırda yörüngede bulunan dört uydusuna, SpaceX Falcon 9 Transporter 12 göreviyle fırlatılacak dört yeni uydu eklenerek toplam sayı 8’e çıkarılacak. Plan-S zaman içerisinde IoT uydu sayısını 200’e kadar çıkartacak.

    Konu hakkında açıklama yapan Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, ”Bu proje, enerji yönetimi konusunda geleceğe yönelik önemli bir adım olacak. Kırsal alanlarda GSM çekim kalitesinin zayıf olması, mevcut uzaktan okuma sistemlerinde önemli bir sorun idi. Bu çözüm, saha operasyonunda verimlilik sağlarken çalışma hayatına yansıyan sağlık ve güvenlik risklerini de azaltacak. Teknolojide öncü olmak gurur verici." dedi.

    Plan-S CEO’su Tugay Güzel ise Adm ile yapılan iş birliğine dair şu ifadeleri kullandı: "Connecta IoT Network ile birçok alanda enerji yönetimini dijitalleştirmek, sadece teknolojik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir adım. Adm Elektrik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektörde örnek teşkil edecek bir başarı hikayesi yaratacak."

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    Heykel var yer misin kanka?

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