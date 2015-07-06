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Yakıt ve yiyecek taşıyan Rus uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Yakıt ve yiyecek taşıyan Rus uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı
 
Takip eden kişilerin hatırlayacağı üzere bir kaç ay önce sırasıyla bir çok uzay gemisi bir takım aksilikler yaşamıştı. Bu uzay gemilerinin arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yiyecek ve yakıt ikmali için gönderilen Progress 59 aracı da yer alıyordu. 
Daha sonra kontrolden çıkan uzay aracı yörüngeye oturamamış, taşıdığı yakıt ve yiyecekleri ISS'a ulaştıramadan yer çekimi etkisiyle Pasifik okyanusuna düşmüştü. Bu durumun ardından ise bu kez devreye SpaceX'in Falcon 9 roketi girmiş ve Progress 59'un görevini üstlenmişti. Daha önce ISS'a 7 başarılı kargo görevi gerçekleştiren roket, 8. görevinde taşıdığı yaklaşık 2.4 ton yük ile birlikte fırlatılıştan kısa süre sonra infilak etti.
Bu iki kazanın ardından ise ISS'da yakıt ve yiyecek sorununun başlamaması için çok önemli bir uçuş daha yapıldı. Rus uzay gemisi Progress 60 aynı görev için 3. kez fırlatılan roket olurken kısa bir süre önce nihayet ISS'a ulaşarak tam kenetlenme sağladı. NASA tarafından ISS'in 2 ay kadar daha yetecek yakıtı olduğu daha önceden bildirilmişti ancak yiyecek, yakıt ve bazı önemli ekipmanları istasyona başarıyla ulaştıran roket çok önemli tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemiş oldu. 

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yonex78 4 yıl
tabi yapılanlar zaten fal ile büyü ile yapılıyor zaten :)
bilimsel ilerleme tabiki gerekli ama herşey aşama aşamadır
uzay teknolojisi için önce bir birikime ihtiyaç var
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AMERICAN 4 yıl
İlerlemek istiyorsan,dünyada sözünün geçmesini istiyorsan bunu ancak bilim ile gerçekleştirebilirsin.betonlarla yol yapmakla olmaz o iş.
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saruman_me 4 yıl
Ekmek arası tavuk döner ve ayran ile mars A kadar yolu var
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BekirHan 4 yıl saruman_me
Herkesi kendinle karıştırma delikanlı...
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