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Yakıtını dışkılardan karşılayan otobüs hız rekorunu kırdı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Yakıtını dışkılardan karşılayan otobüs hız rekorunu kırdı
 
Son dönemlerde en büyük yatırımların enerjinin farklı yollarla elde edilmesi için yapıldığı yadsınamaz bir gerçek. Bu konudaki en ilginç çalışmalardan birisi ise kuşkusuz İngiltere'de ki biyometan ile çalışan otobüs. Lağım ve gıda atıklarından elde edilen gazları yakıt olarak kullanan otobüsün testlerine başlandığını da geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaşmıştık.

Otobüsün testleri başarılı bir şekilde devam ederken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yakıtını inek dışkılarından karşılayan "Bus Hound" lakalplı model saatte yaklaşık 123 km/saat hıza ulaşmayı başardı. Otobüsün aerodinamik yapısı 128 km/ saat hıza ulaşacak şekilde tasarlanırken ulaşılan hız da günümüzdeki toplu taşıma araçları ile kıyaslandığında oldukça yeterli seviyede.
Diğer yandan bazı okuyucular bu otobüslerin kötü kokulu, pis ya da yavaş olduğu gibi düşünceler kapılabilirler. Ancak otobüsün yakıtları biyometan gazlarının tesislerde önemli bir ayıştırma sonucunda elde ediliyor ve otobüs tanklarına yükleniyor. Çalıştığı sırada havaya herhangi bir koku yaymayan otobüs standart dizel motorlara göre daha az emisyona sahip. Otobüsün testlerle birlikte bazı hatlarda yolcu taşımaya devam ettiğini de hatırlatalım.

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danGerfuLL 4 yıl
Dizelden daha az emisyona sahipse ayni yakit miktariyla daha fazla mesafe alacak demektir.
Asil merak ettigim, motorda olusan grizu gazini ne yapiyorlar? Filtre vb ile temizleyerek mi egsozdan veriyorlar?
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Yemek atıklarından verimli toprakta elde edilebiliyor.
Bir ara hidrojen le çalışan dron haberi vardı.
Bakmakla yetinmek kötü bir durum.
Burada da nükleer santral yapmayı marifetmiş gibi gösteren reklam panoları var.
Aslında bu ülke alternatif enerji bakımından çok verimli.
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Hümiyettin 4 yıl
Konuya yorum yazanların en az yarısı haberin başlığını okuyup yorum yapmış.

Gelecekte fosil yakıtların kullanımı daha da azalacak ve bir noktadan itibaren tamamen bırakılacaktır.
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kımyasal 4 yıl
motor yağ yakıyor terimi tarihe karışacak gibi.
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babacabbar 4 yıl
Biz hala ithale devam
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Şeker Hapı 4 yıl
Ayrıştırma maliyetlerini de yazsaydınız daha iyi olurdu gerçek bir "makale" olurdu en azından
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