Yakıtını dışkılardan karşılayan otobüs hız rekorunu kırdı

Son dönemlerde en büyük yatırımların enerjinin farklı yollarla elde edilmesi için yapıldığı yadsınamaz bir gerçek. Bu konudaki en ilginç çalışmalardan birisi ise kuşkusuz İngiltere'de ki biyometan ile çalışan otobüs. Lağım ve gıda atıklarından elde edilen gazları yakıt olarak kullanan otobüsün testlerine başlandığını da geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaşmıştık.

Otobüsün testleri başarılı bir şekilde devam ederken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yakıtını inek dışkılarından karşılayan "Bus Hound" lakalplı model saatte yaklaşık 123 km/saat hıza ulaşmayı başardı. Otobüsün aerodinamik yapısı 128 km/ saat hıza ulaşacak şekilde tasarlanırken ulaşılan hız da günümüzdeki toplu taşıma araçları ile kıyaslandığında oldukça yeterli seviyede.

Diğer yandan bazı okuyucular bu otobüslerin kötü kokulu, pis ya da yavaş olduğu gibi düşünceler kapılabilirler. Ancak otobüsün yakıtları biyometan gazlarının tesislerde önemli bir ayıştırma sonucunda elde ediliyor ve otobüs tanklarına yükleniyor. Çalıştığı sırada havaya herhangi bir koku yaymayan otobüs standart dizel motorlara göre daha az emisyona sahip. Otobüsün testlerle birlikte bazı hatlarda yolcu taşımaya devam ettiğini de hatırlatalım.