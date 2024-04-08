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    2023'te Avrupa'nın elektrikli minibüs ve midibüs pazarının lideri Karsan oldu

    Yayımlanan raporlara göre Karsan, elektirkli minibüs ve elektirkli midibüs pazarında 2023 yılını lider olarak tamamladı. Avrupa'da satılan her 4 elektrikli minibüs ve midibüsten biri Karsan oldu. 
    Karsan, 2023'te Avrupa'da elektrikli minibüs pazarının lideri Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, elektrikli araçlarıyla Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da yaygın şekilde kullanılıyor. Avrupa’da e-JEST modeliyle elektrikli minibüs pazarında yüksek satışlara ulaşan Karsan, e-ATAK modeli ile de elektrikli midibüs pazarında lider durumda yer aldı.

    CME Solutions tarafından yayınlanan 2023 yılı Avrupa Otobüs Pazarı Raporu’na göre; son 3 yılda olduğu gibi 2023 yılında da Karsan e-ATAK yüzde 24 pazar payı ile elektrikli midibüs  lider oldu. Karsan e-JEST ise 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu’na göre 2023 yılında da yüzde 28,5 pazar payıyla son 3 yıldır sürdürdüğü pazar liderliğini 4’üncü yılına taşıdı.

    Avrupa'da satılan her 4 elektrikli minibüsten biri e-JEST oldu

    Karsan CEO’su Okan Baş şunları söyledi:

    "2023 yılında da Avrupa’da lider konumumuzu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Rekabetin her geçen gün arttığı ortamda e-JEST ile elektrikli minibüs pazarının, e-ATAK ile de elektrikli midibüs segmentinin üst üste 4 yıldır zirvesinde yer alıyoruz. Ayrıca Avrupa’da satılan her 4 elektrikli minibüsten biri e-JEST oldu. Aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Bulgaristan,  İspanya, İtalya pazarlarında en güçlü oyuncu konumunda. Karsan e-JEST, Avrupa’yı fethettikten sonra şimdi de Kuzey Amerika ve Japonya pazarlarına giriş yaptı. Bu pazarlarda da e-JEST sınıfının yıldızı olacak. Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti, sessiz ve çevreci sürüşü Karsan e-JEST’i rakipsiz yapıyor. Aracımız bu özellikleriyle Avrupa’nın tarihi şehirlerine da tam uyum sağlıyor."

    Karsan, yılda 20 bin araç üretim kapasitesine sahip 

    Bursa Hasanağa fabrikasında üretim yapan Karsan, yılda 20 bin araç üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Fabrika, 99 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 203 bin metrekarelik alana sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklik sunuyor. 

    Avrupa’da sınıfının lideri %100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK modellerinin üretimini gerçekleştiren Karsan, yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile de Seviye 4 sürücüsüz otonom otobüsü Autonomous e-ATAK modelinin üretim  gerçekleştiriyor. %100 elektrikli olan Karsan markalı uzun otobüsler 10-12-18 metrelik e-ATA serisi ve Hidrojenli 12 metrelik e-ATA Hydrogen araçlarıyla ve menarinibus segmenti için de 10-12-18 metre otobüsleri üreten Karsan, 2022 itibariyle Renault markası için Megane Sedan otomobillerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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