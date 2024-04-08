2023'te Avrupa'nın elektrikli minibüs ve midibüs pazarının lideri Karsan oldu

Tam Boyutta Gör Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, elektrikli araçlarıyla Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da yaygın şekilde kullanılıyor. Avrupa’da e-JEST modeliyle elektrikli minibüs pazarında yüksek satışlara ulaşan Karsan, e-ATAK modeli ile de elektrikli midibüs pazarında lider durumda yer aldı.

CME Solutions tarafından yayınlanan 2023 yılı Avrupa Otobüs Pazarı Raporu’na göre; son 3 yılda olduğu gibi 2023 yılında da Karsan e-ATAK yüzde 24 pazar payı ile elektrikli midibüs lider oldu. Karsan e-JEST ise 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu’na göre 2023 yılında da yüzde 28,5 pazar payıyla son 3 yıldır sürdürdüğü pazar liderliğini 4’üncü yılına taşıdı.

Karsan Otonom e-ATAK Finlandiya’da toplu taşımada kullanılacak 1 hf. önce eklendi

Avrupa'da satılan her 4 elektrikli minibüsten biri e-JEST oldu

Karsan CEO’su Okan Baş şunları söyledi:

"2023 yılında da Avrupa’da lider konumumuzu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Rekabetin her geçen gün arttığı ortamda e-JEST ile elektrikli minibüs pazarının, e-ATAK ile de elektrikli midibüs segmentinin üst üste 4 yıldır zirvesinde yer alıyoruz. Ayrıca Avrupa’da satılan her 4 elektrikli minibüsten biri e-JEST oldu. Aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya, İtalya pazarlarında en güçlü oyuncu konumunda. Karsan e-JEST, Avrupa’yı fethettikten sonra şimdi de Kuzey Amerika ve Japonya pazarlarına giriş yaptı. Bu pazarlarda da e-JEST sınıfının yıldızı olacak. Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti, sessiz ve çevreci sürüşü Karsan e-JEST’i rakipsiz yapıyor. Aracımız bu özellikleriyle Avrupa’nın tarihi şehirlerine da tam uyum sağlıyor."

Karsan, yılda 20 bin araç üretim kapasitesine sahip

Bursa Hasanağa fabrikasında üretim yapan Karsan, yılda 20 bin araç üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Fabrika, 99 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 203 bin metrekarelik alana sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklik sunuyor.

Avrupa’da sınıfının lideri %100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK modellerinin üretimini gerçekleştiren Karsan, yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile de Seviye 4 sürücüsüz otonom otobüsü Autonomous e-ATAK modelinin üretim gerçekleştiriyor. %100 elektrikli olan Karsan markalı uzun otobüsler 10-12-18 metrelik e-ATA serisi ve Hidrojenli 12 metrelik e-ATA Hydrogen araçlarıyla ve menarinibus segmenti için de 10-12-18 metre otobüsleri üreten Karsan, 2022 itibariyle Renault markası için Megane Sedan otomobillerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.