Karsan'dan Romanya'ya 665 milyon TL'lik elektrikli otobüs satışı

Karsan'ın elektrikli otobüsleri Avrupa'da
Fransa, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg’da faaliyet gösteren Karsan, kısa bir süre önce KAP’a yaptığı açıklamada Romanya’nın Botoşani Belediyesi ile e-ATA satışı için sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşme kapsamında Karsan, Botoşani Belediyesi’ne toplamda 38 adet e-ATA 10 tedariki gerçekleştirecek. Sözleşmenin KDV hariç toplam bedeli ise 17.8 milyon Euro (665.7 milyon TL) olarak belirtildi.
Karsan e-ATA 10, adından da anlaşılacağı üzere 10 metrelik bir uzunluğa sahip. 350 km menzil sunan araç, aynı zamanda 79 yolcu kapasitesi sunuyor. Araçta yer alan AVAS sistemi; görme engelli insanlar, sokak hayvanları ya da yayalar için yapay ses teknolojisi ile araç çevresinde işitsel farkındalık da sağlıyor. 250 kW güç ve 22.000 Nm tork üreten e-ATA 10, plug-in şarja uyumlu LFP ve pantograflı şarj seçeneklerine uygun 7 farklı batarya paketine sahip. Maksimum 80 km/s hıza çıkabilen araç, LFP paketinde 396 kWh’kadar kapasite sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.