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    Anlık Bildirim

    Karsan'dan Romanya'ya 665 milyon TL'lik elektrikli otobüs satışı

    Türk otomotiv sanayinde 58 yılı geride bırakan Karsan, yeni bir başarıya daha imza attı. Karsan tarafından yapılan açıklamaya göre firma, Romanya'ya elektrikli otobüs satışı gerçekleştirdi.
    Karsan'dan Romanya'ya 665 milyon TL'lik elektrikli otobüs satışı Tam Boyutta Gör
    Türk otomotiv sanayinde 58 yılı geride bırakan Karsan, modern elektrik çağına ayak uydurmuş durumda. Elektrik, otonom ve hidrojen teknolojilerine sahip yenilikçi modelleri Otonom e-ATAK, e-ATA Hydrogen ve e-JEST ile öne çıkan Karsan, kısa bir süre önce Avrupa’nın bir başka ülkesi Romanya’ya da elektrikli otobüs satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Karsan'ın elektrikli otobüsleri Avrupa'da

    Fransa, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg’da faaliyet gösteren Karsan, kısa bir süre önce KAP’a yaptığı açıklamada Romanya’nın Botoşani Belediyesi ile e-ATA satışı için sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşme kapsamında Karsan, Botoşani Belediyesi’ne toplamda 38 adet e-ATA 10 tedariki gerçekleştirecek. Sözleşmenin KDV hariç toplam bedeli ise 17.8 milyon Euro (665.7 milyon TL) olarak belirtildi.

    Karsan'dan Romanya'ya 665 milyon TL'lik elektrikli otobüs satışı Tam Boyutta Gör
    Açıklamaya göre Karsan, söz konusu teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyor. Firma, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Romanya’nın Botoșani şehri için 38 adet Karsan e-ATA 10m teslimatı konusunda anlaşma sağladığımızı büyük bir heyecanla duyuruyoruz! Doğuştan elektrikli Karsan e-ATA 10m, şehrin sürdürülebilir ulaşımını geliştirme yolunda karbon ayak izini azaltarak çevre dostu toplu taşıma hizmetleri sunacak.” ifadelerine yer verdi.

    Karsan e-ATA 10, adından da anlaşılacağı üzere 10 metrelik bir uzunluğa sahip. 350 km menzil sunan araç, aynı zamanda 79 yolcu kapasitesi sunuyor. Araçta yer alan AVAS sistemi; görme engelli insanlar, sokak hayvanları ya da yayalar için yapay ses teknolojisi ile araç çevresinde işitsel farkındalık da sağlıyor. 250 kW güç ve 22.000 Nm tork üreten e-ATA 10, plug-in şarja uyumlu LFP ve pantograflı şarj seçeneklerine uygun 7 farklı batarya paketine sahip. Maksimum 80 km/s hıza çıkabilen araç, LFP paketinde 396 kWh’kadar kapasite sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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