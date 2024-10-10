Karsan'dan Romanya'ya 665 milyon TL'lik elektrikli otobüs satışı

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Tam Boyutta Gör Türk otomotiv sanayinde 58 yılı geride bırakan Karsan, modern elektrik çağına ayak uydurmuş durumda. Elektrik, otonom ve hidrojen teknolojilerine sahip yenilikçi modelleri Otonom e-ATAK, e-ATA Hydrogen ve e-JEST ile öne çıkan Karsan, kısa bir süre önce Avrupa’nın bir başka ülkesi Romanya’ya da elektrikli otobüs satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Karsan'ın elektrikli otobüsleri Avrupa'da

Fransa, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg’da faaliyet gösteren Karsan, kısa bir süre önce KAP’a yaptığı açıklamada Romanya’nın Botoşani Belediyesi ile e-ATA satışı için sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşme kapsamında Karsan, Botoşani Belediyesi’ne toplamda 38 adet e-ATA 10 tedariki gerçekleştirecek. Sözleşmenin KDV hariç toplam bedeli ise 17.8 milyon Euro (665.7 milyon TL) olarak belirtildi.

Tam Boyutta Gör Açıklamaya göre Karsan, söz konusu teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyor. Firma, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Romanya’nın Botoșani şehri için 38 adet Karsan e-ATA 10m teslimatı konusunda anlaşma sağladığımızı büyük bir heyecanla duyuruyoruz! Doğuştan elektrikli Karsan e-ATA 10m, şehrin sürdürülebilir ulaşımını geliştirme yolunda karbon ayak izini azaltarak çevre dostu toplu taşıma hizmetleri sunacak.” ifadelerine yer verdi.

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Karsan e-ATA 10, adından da anlaşılacağı üzere 10 metrelik bir uzunluğa sahip. 350 km menzil sunan araç, aynı zamanda 79 yolcu kapasitesi sunuyor. Araçta yer alan AVAS sistemi; görme engelli insanlar, sokak hayvanları ya da yayalar için yapay ses teknolojisi ile araç çevresinde işitsel farkındalık da sağlıyor. 250 kW güç ve 22.000 Nm tork üreten e-ATA 10, plug-in şarja uyumlu LFP ve pantograflı şarj seçeneklerine uygun 7 farklı batarya paketine sahip. Maksimum 80 km/s hıza çıkabilen araç, LFP paketinde 396 kWh’kadar kapasite sunuyor.

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Karsan'dan Romanya'ya 665 milyon TL'lik elektrikli otobüs satışı