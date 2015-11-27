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Yamada Denki EveryPhone en ince Windows akıllı telefonu oldu

Windows 10 mobil işletim sistemi henüz resmi olarak dağıtıma başlamadı ancak yavaş yavaş üreticilerde hareketlilik başladı. Yamada Denki EveryPhone bu hareketliliğin son örneği.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yamada Denki EveryPhone en ince Windows akıllı telefonu oldu


İncelik değerleri söz konusu olduğu zaman Windows Phone tarafında çok fazla örnek görmek pek mümkün değil. Android tarafında 4.75mm seviyesine kadar inen değerlere karşın Windows Phone cihazlarında en düşük 8.5mm kalınlık değerine ulaşılabilmişti. Japon Yamada Denki üreticisi bu gidişe bir dur demek niyetinde.

EveryPhone adındaki Windows 10 telefonu 6.9mm kalınlık değeri ile Windows akıllı telefonları arasındaki en ince model olma ünvanını elde etti. Cihaz ayrıca piyasaya sürülen ikinci Windows 10 mobil akıllı telefonu oldu. Mütevazi bir donanıma sahip olan akıllı telefonda 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alıyor. 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM ve 32GB kapasite eşlik ediyor. 

Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, LTE desteği ve 2600mAh kapasiteli bir batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model Japonya'da 324$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 

http://www.phonearena.com/news/The-Windows-10-based-Yamada-Denki-EveryPhone-is-the-thinnest-Windows-smartphone-ever_id76163 Yorum Yaz
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Patren 4 yıl en beğenilen
324 dolarlık tam bir çöp o fiyata oneplus alınır
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CoreXXX 4 yıl
1 numara her zaman ios ama iphone alacak paranız yoksa wp en iyi ve stabil çalışan işletim sitemidir. derme çatma çöp anroide para vermeyin değmez.1 gb ramda bile uçar android gibi kiltlenmez kasmaz
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Guest-5E274E432 4 yıl
Windows Phone almayın, aldırmayın.
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bellair 4 yıl
Biz bunu ülkeye sokana kadar. Bir iphone parası sokarlar bize.
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Patren 4 yıl en beğenilen
324 dolarlık tam bir çöp o fiyata oneplus alınır
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