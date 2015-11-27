Yamada Denki EveryPhone en ince Windows akıllı telefonu oldu





İncelik değerleri söz konusu olduğu zaman Windows Phone tarafında çok fazla örnek görmek pek mümkün değil. Android tarafında 4.75mm seviyesine kadar inen değerlere karşın Windows Phone cihazlarında en düşük 8.5mm kalınlık değerine ulaşılabilmişti. Japon Yamada Denki üreticisi bu gidişe bir dur demek niyetinde.





EveryPhone adındaki Windows 10 telefonu 6.9mm kalınlık değeri ile Windows akıllı telefonları arasındaki en ince model olma ünvanını elde etti. Cihaz ayrıca piyasaya sürülen ikinci Windows 10 mobil akıllı telefonu oldu. Mütevazi bir donanıma sahip olan akıllı telefonda 5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alıyor. 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM ve 32GB kapasite eşlik ediyor.





Modelin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, LTE desteği ve 2600mAh kapasiteli bir batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model Japonya'da 324$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

http://www.phonearena.com/news/The-Windows-10-based-Yamada-Denki-EveryPhone-is-the-thinnest-Windows-smartphone-ever_id76163