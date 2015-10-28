Yamaha'dan motorcu robot

Dünyaca ünlü motosiklet üretici Yamaha, 44. Tokyo Motor Fuarı kapsamında "Motobot" adını verdiği robot modelini görücüye çıkarttı.

Şimdilik hakkında çok fazla detay bulunmayan insansı robot Motobot, özel modifiye edilmemiş (Yan tekerler hariç) Yamaha 1000cc R1M yarış motosikletini kendi başına kullanabiliyor ve otonom şekilde saatte 200 km gibi inanılmaz bir hıza çıkış yapabiliyor. Üzerinde uzun zamandır çalışıldığı belirtilen robot, ilk bakışta reklam kampanyası gibi görünse de önemli bir görevi bulunuyor.

Yamaha'nın insansı robot "Motobot" ile otomobillerde de olduğu gibi daha güvenli sürüş sistemleri için denemeler yapmak istediği, buradan elde edilen verileri de gerçek motosiklet modellerine aktarmayı amaçladığı belirtiliyor. Bu süreç özellikle yüksek hızlardaki testler içi çok büyük önem arz ediyor çünkü kontrollü bir pist üzerinde dahi motosiklet modelleri otomobillerden çok daha tehlikeli bir test platformu oluşturuyor.

Motobot'un kendini tanıttığı ve yapabildiklerini gösterdiği ilginç videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/shareables/2015/10/28/yahama-built-a-motorcycle-riding-robot-but-dont-worry-its-no-darpa-yet/