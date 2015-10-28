Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yamaha'dan motorcu robot

Yamaha'nın insansı robotu Motobot, daha önce benzerine çok rastlamadığımız bir süreci gerçeğe dönüştürüyor. Otonom robot yarış motoruyla saatte 200 km hıza çıkabiliyor.
3 yıl
4,6b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Yamaha'dan motorcu robot
Dünyaca ünlü motosiklet üretici Yamaha, 44. Tokyo Motor Fuarı kapsamında "Motobot" adını verdiği robot modelini görücüye çıkarttı.
Şimdilik hakkında çok fazla detay bulunmayan insansı robot Motobot, özel modifiye edilmemiş (Yan tekerler hariç) Yamaha 1000cc R1M yarış motosikletini kendi başına kullanabiliyor ve otonom şekilde saatte 200 km gibi inanılmaz bir hıza çıkış yapabiliyor. Üzerinde uzun zamandır çalışıldığı belirtilen robot, ilk bakışta reklam kampanyası gibi görünse de önemli bir görevi bulunuyor.
Yamaha'nın insansı robot "Motobot" ile otomobillerde de olduğu gibi daha güvenli sürüş sistemleri için denemeler yapmak istediği, buradan elde edilen verileri de gerçek motosiklet modellerine aktarmayı amaçladığı belirtiliyor. Bu süreç özellikle yüksek hızlardaki testler içi çok büyük önem arz ediyor çünkü kontrollü bir pist üzerinde dahi motosiklet modelleri otomobillerden çok daha tehlikeli bir test platformu oluşturuyor.
Motobot'un kendini tanıttığı ve yapabildiklerini gösterdiği ilginç videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 
Yamaha'dan motorcu robot
 

http://thenextweb.com/shareables/2015/10/28/yahama-built-a-motorcycle-riding-robot-but-dont-worry-its-no-darpa-yet/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
vay be çok güzel gözüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
önce insan.robot düşsün bozulsun,yeni parçalar takılır sorun değil.insanda öyle olmuyor.helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 3 yıl
Bedava yamaha reklamı bundan iyisi şamda kayısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl
Düzenleme: Çift yorum atılmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl
Başka biri veya şirket tarafından bisiklet süren robot yapılmıştı, robotlar yavaş yavaş dünyaya gelmeye başladılar. 200km/s hıza kadar çıkabilmesi mükemmel gözüküyor. Yapılma amacı da harika. İnsan güvenliğini artırmak için yapılacak testlerde insan yerine robot kullanılacak olması bir nevi testlerde artık sınırların olmayacağı anlamına geliyor ki buda çok daha güvenli yöntemlerin keşfedileceği anlamına geliyor.

Parçalanır mı diye sorulmuş. Robot düşünce muhtemelen parçalarına ayrılmaz fakat ilk versiyon olduğu için mümkün olduğunca donanım vardır üstünde. Hepsi ayarlı olduğu için bir kaza sonucu zarar görmeleri projenin baştan başlamasına neden olabilir. %1 risk bile o yandaki tekerleri koyduruyor motora :) Muhtemelen seri üretim versiyonu biraz daha basit ve daha az masraflı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 yıl
motorsikleti direk robot yapsalardı daha kolay olurdu. ama bu test için ve insan güvenliği için olduğu için insan şeklinde robot daha uygun görülmüş. merak ettim düşünce robot parçalanırmı acaba
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dijital Perde: 30 Ekim'de vizyona girecek filmler 3 yıl Playstation Paris Çıkarması "Playtation VR, GT Sports, Wild ve fazlası..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim