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Yandex Haritalar kurumların kullanımına sunuldu

Yandex Haritalar API Teknolojileri ile artık kurumlar ve işletmeler de Yandex harita altyapısını uygulamalarına entegre edebiliyor. Pek çok işletme altyapıyı kullanmaya başladı bile.
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Ekrem71
Haber Editörü
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Harita alt yapısı ve navigasyon alanının iddialı isimlerinden Yandex, son kullanıcılara sunduğu harita hizmetlerini şimdi de kurumlara yönelik olarak genişletiyor. Yandex Haritalar API Teknolojileri kurumlara sunulmuş durumda.

Yandex Haritalar API Teknolojileri nedir?

2012 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren Yandex Haritalar yaklaşık 15 milyon adres noktası, 1 milyon km yol ağı, 3 milyon POI bilgisi ve 4 milyon kullanıcı ile çok önemli bir veri tabanına sahip durumda.

Ayrıca Bkz. "Robot süpürgeler el ele veriyor"

Bu büyük veri tabanı Yandex Haritalar API Teknolojileri ile artık kurumlara da sunuluyor. Yandex Haritalar’ı web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre eden kurumlar bu entegrasyon sayesinde kendi platformları üzerinden haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu bilgisi paylaşma gibi ayrıcalıklı hizmetleri verebiliyor.

Ayrıca coğrafi koordinatların adres çözümlemesini sağlayan geocoding ve varış noktası kombinasyonlarının yapılabildiği distance matrix gibi ileri çözümlerden de faydalanabiliyor. Şu an Yandex Haritalar API’lerini kullanan kuruluşlar arasında Getir, BiTaksi, Radyo Trafik, Hürriyet Emlak, iTaksi gibi onlarca kurum veya organizasyon yer alıyor.

 

https://yandex.com.tr/promo/navi/maps-api Yorum Yaz
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