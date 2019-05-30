Robot süpürgeler el ele veriyor

Uzun yıllar önce evlerimizdeki toz ve kirleri temizlemek için tasarlanan robotik süpürgeler bugün oldukça gelişmiş durumda. Kameralar, hassas sensörler, vakum, HEPA filtreleri, otomatik torba boşaltma gibi pek çok yenilikten sonra şimdi de iletişim dönemi başlıyor.

İletişim kurabiliyor

iRobot firmasının en güçlü temizlik robotu Roomba s9+ ve Bravaa jet m6 paspas robotu birlikte çalışarak ev veya ofisleri hem süpürüyor hem de siliyor. Firmanın yeni iletişim teknolojisinde Roomba işini bitirip ana ünitesine döner dönmez Bravaa da paspasa başlıyor.

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Roomba s9+ modeli 5 kanatlı fırçası, güçlü emiş modülü ve 3D sensörü ile başarılı bir şekilde dip köşe temizliği yapabiliyor. Bravaa jet m6 ise firmanın en büyük paspas robotu ve 300 metrekarelik bir alanı silebiliyor. Her iki robot kendi haritalama sistemine sahip. Yakın gelecekte iki cihaz harita verilerini birbiri ile paylaşabilecek.

Roomba s9+ modeli 1299$ fiyat etiketine sahip. Bravaa jet m6 ise 499$ seviyesinde. Yani evinizde tam bir temizlik için 1800$ civarında bir bedel ödemeniz gerek. Bununla birlikte Roomba i7+ modeli de eş çalışmaya uyumlu ve baz istasyonu dahil 949$ satış fiyatına sahip.