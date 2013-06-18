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Yandex.Browser artık mobil cihazlarda

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
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50
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yandex.Browser artık mobil cihazlarda
Türkiye pazarına yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Rus menşeli arama motoru Yandex, Yandex.Browser'ı mobil cihazlara taşıdı.

Masaüstü tarayıcısıyla kendine has bir kullanıcı kitlesi oluşturan Yandex, masaüstünde beğeniyle karşılanan bazı özellikleri Android ve iOS kullanıcılarının da beğenisine sunmuş durumda.
Yandex'in tasarım anlayışını yansıtan tarayıcıda ekranın alt kısmında yer alan arama satırı sayesinde, büyük ekranlı cihazlarda arama gerçekleştirmek kolaylaşıyor. Tam adı girilmese bile popüler siteleri tanıyabilen tarayıcı, arama içeriğine göre uygun kategoriye yönlendirme özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde, herhangi bir müzik klibini arayan kullanıcı doğrudan videolara yönlendiriliyor ve zaman kaybı önlenmiş oluyor. Ayrıca, tarayıcının arama yetenekleri arasında sesle arama özelliğinin de yer edindiğini belirtelim.
Masaüstündeki Turbo teknolojisini de bünyesinde barındıran mobil tarayıcı bu özellik sayesinde ise, düşük bağlantı hızlarında tatmin edici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Tablo adlı görsel favoriler çubuğunun da en çok ziyaret edilen ve favori sitelerin kısa yollarını mobil kullanıcıların beğenisine sunduğunu hatırlatalım. Ücretsiz olarak sunulan Yandex.Browser'ın mobil versiyonuna aşağıdaki bağlantı linklerinden erişebilirsiniz.

http://mbrowser.yandex.com.tr/ Yorum Yaz
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alprkrkmz 6 yıl SystemApps
SystemApps

yandex diyince on kere düşünmek gerekir

hadi bakalım yandexleyin


Kusura bakmayın da ne kadar boş ve yanlış bir yorum. Zaten o izinleri almasa TARAYICI dediğimiz program işini yapamaz ki.


Örneğin Play Store'dan Chrome, Opera, Dolphin, Firefox ve onlarcası gibi programların İZİNLER kısmına bakın. Hepsinde olan bir durum bu. Sadece Yandex'e özel değil. Hepsi bu izinleri istiyor.
SystemAppsyandex diyince on kere düşünmek gerekirhadi bakalım yandexleyinKusura bakmayın da ne k...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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akmac 6 yıl en beğenilen
Yandexi sevmiyorum.

Bu kadar net
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lj94 6 yıl
yandex.browser en iyisi bence gerek hız gerek kullanım konusunda. satırda anasayfa ekranını link şeklinde göstermesini çok seviyorm mesela.
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sis651 6 yıl
Bilgisayarda bu kadar çeşitlilikten bıkmıştım tek Opera, Firefox ve sadece bir projeye ayırdığım için Epiphany kullanıyordum. Ula telefonda da ne gerek vardı bu kadar ağ gezginine...
Birkaç ay daha beklerim, aşırı iyi şeyler duyarsam yüklerim...
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Ir0n MaideN 6 yıl
Ipad minide kullanıyorum 2 gündür. Gayet hızlı ve kullanışlı, herkese tavsiye ederim.
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dbmaster 6 yıl
yandex i ilk zamanlar hıc sevmıyordum ama su anda baya ısındım yandex kullanıyorum baya ıyımıs :)
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EuroAsia 6 yıl
Güzelmiş beğendim
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okan_cehapelioglu 6 yıl
google playde yandexten dolphinden cok daha hızlı bowserlar var ama nedense gündeme gelmiyor
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Mr. Lawyer 6 yıl
Valla ben yandexi bilgisayarimda kullaniyorum oldukca isindim. Bir de email servisinden memnunum en azindan adsoyad mail adresim uygundu ve alabildim. Mobil tarayicilarini denemedim ama cok on yargili olmayalim cidden emek harciyorlar gibime geliyor ozellikle Turkiye pazari icin...
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tnt-2 6 yıl
10 yıldır opera kullanıyordum yandex cıktı cıkalı yandex kullanıyorum ve cevredeme de aşıladım çok memnunum.
android yandex de 10 dk kullandım tek kelimeyle mukemmel. Note2 stock browseride cok begeniyodum ama bu daha iyi.

Not: rus yapımı oldugu için mızmızlanan arkadasım, googlede yahudi yazılımı hangisi daha kötü ?
Umarım birgun kendi yazılımımız olan guzel bir browserimiz olur helede mobil uygulamaların
insanda özel hayat namına birsey bırakmadıgını dusunuyorum.
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xxxrealxxx 6 yıl
Android tablet için de çıkar mı ?
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toyota_58 6 yıl
Valla dün galaxy s2 me yandex browser ı yükledim telefon jelly bean normalde sunspiderdan 1500-1600 gibi skorlar alıyordu bunu kurdum 1043 gibi inanılmaz bir skora imza attı iphone 5 e yaklaştı ve ayrıca mükemmel bir tarayıcı şimdiye kadar gördüğüm en kullanışlı tarayıcı
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Silent Guardian 6 yıl
Türkiye'ye önem veren,sokak sokak panorama çeken,trafik uygulamasını getiren,ramazan ayında imsakiye düzenleyen Yandex'i hiç biriniz sevmezsiniz ama Türkiye'yi umursamayan,en ufak bir çalışması olmayan Google'ı el üstünde tutarsınız.Sonra'da;"Fermuarın icadını hatırlayan Google,İstanbul'un Fethini unuttu" dersiniz.
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nty35 6 yıl
Next browser denemeyen varsa ilk bi ona baksın :)
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ToTeM 6 yıl
Sim desteği olmayan tabletler için güzel bir tarayıcı alternatifi olarak kullanılabilir. İşin içine mobil iletişim izinleri girecekse eğer bu kadar yeni bir tarayıcıya güvenilir mi? Bilinmez. Bazı arkadaşlar "Google' ın tahtına oturur" diyorlar, bence Google yerinden kalkmadan kimse onun tahtına oturamaz. Ha kucağına oturacaksa bilemem ...
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musanpa 6 yıl
Google playden biraz once indirip denedim.yandex in mail programini cok kullanisli bulmustum ama tarayicisinin android icin olan versiyonunu begenmedim baya yavas olduguna dikkat ettim bir iki kerede hata verince kaldirdim.
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