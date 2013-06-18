Yandex.Browser artık mobil cihazlarda

Türkiye pazarına yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Rus menşeli arama motoru Yandex, Yandex.Browser'ı mobil cihazlara taşıdı.





Masaüstü tarayıcısıyla kendine has bir kullanıcı kitlesi oluşturan Yandex, masaüstünde beğeniyle karşılanan bazı özellikleri Android ve iOS kullanıcılarının da beğenisine sunmuş durumda.

Yandex'in tasarım anlayışını yansıtan tarayıcıda ekranın alt kısmında yer alan arama satırı sayesinde, büyük ekranlı cihazlarda arama gerçekleştirmek kolaylaşıyor. Tam adı girilmese bile popüler siteleri tanıyabilen tarayıcı, arama içeriğine göre uygun kategoriye yönlendirme özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde, herhangi bir müzik klibini arayan kullanıcı doğrudan videolara yönlendiriliyor ve zaman kaybı önlenmiş oluyor. Ayrıca, tarayıcının arama yetenekleri arasında sesle arama özelliğinin de yer edindiğini belirtelim.

Masaüstündeki Turbo teknolojisini de bünyesinde barındıran mobil tarayıcı bu özellik sayesinde ise, düşük bağlantı hızlarında tatmin edici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Tablo adlı görsel favoriler çubuğunun da en çok ziyaret edilen ve favori sitelerin kısa yollarını mobil kullanıcıların beğenisine sunduğunu hatırlatalım. Ücretsiz olarak sunulan Yandex.Browser'ın mobil versiyonuna aşağıdaki bağlantı linklerinden erişebilirsiniz.

http://mbrowser.yandex.com.tr/