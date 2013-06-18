Yandex.Browser artık mobil cihazlarda

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Türkiye pazarına yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Rus menşeli arama motoru Yandex, Yandex.Browser'ı mobil cihazlara taşıdı.
Masaüstü tarayıcısıyla kendine has bir kullanıcı kitlesi oluşturan Yandex, masaüstünde beğeniyle karşılanan bazı özellikleri Android ve iOS kullanıcılarının da beğenisine sunmuş durumda.
Yandex'in tasarım anlayışını yansıtan tarayıcıda ekranın alt kısmında yer alan arama satırı sayesinde, büyük ekranlı cihazlarda arama gerçekleştirmek kolaylaşıyor. Tam adı girilmese bile popüler siteleri tanıyabilen tarayıcı, arama içeriğine göre uygun kategoriye yönlendirme özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde, herhangi bir müzik klibini arayan kullanıcı doğrudan videolara yönlendiriliyor ve zaman kaybı önlenmiş oluyor. Ayrıca, tarayıcının arama yetenekleri arasında sesle arama özelliğinin de yer edindiğini belirtelim.
Masaüstündeki Turbo teknolojisini de bünyesinde barındıran mobil tarayıcı bu özellik sayesinde ise, düşük bağlantı hızlarında tatmin edici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Tablo adlı görsel favoriler çubuğunun da en çok ziyaret edilen ve favori sitelerin kısa yollarını mobil kullanıcıların beğenisine sunduğunu hatırlatalım. Ücretsiz olarak sunulan Yandex.Browser'ın mobil versiyonuna aşağıdaki bağlantı linklerinden erişebilirsiniz.
- Yandex.Browser - Google Play
- Yandex.Browser - Appstore (Sadece iPad için)
http://mbrowser.yandex.com.tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kusura bakmayın da ne kadar boş ve yanlış bir yorum. Zaten o izinleri almasa TARAYICI dediğimiz program işini yapamaz ki.
Örneğin Play Store'dan Chrome, Opera, Dolphin, Firefox ve onlarcası gibi programların İZİNLER kısmına bakın. Hepsinde olan bir durum bu. Sadece Yandex'e özel değil. Hepsi bu izinleri istiyor.
Bu kadar net