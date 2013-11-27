Yandex.Navigasyon uygulaması Windows Phone için yayınlandı





Yandex'in anlık trafik durumuna göre güzergah tarifi yapan navigasyon uygulaması nihayet Windows Phone için de yayınlandı.





Uygulama ile en hızlı alternatif güzergah çizme, anlık trafik bilgilerine göre güzergahları değiştirebilme, kapallı yollar ve traifk kazaları hakkında bilgilendirme, sesli komutlar şeklinde pek çok özelliğe erişmek mümkün oluyor.











