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Yandex.Navigasyon uygulaması Windows Phone için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Yandex.Navigasyon uygulaması Windows Phone için yayınlandı

Yandex'in anlık trafik durumuna göre güzergah tarifi yapan navigasyon uygulaması nihayet Windows Phone için de yayınlandı.

Uygulama ile en hızlı alternatif güzergah çizme, anlık trafik bilgilerine göre güzergahları değiştirebilme, kapallı yollar ve traifk kazaları hakkında bilgilendirme, sesli komutlar şeklinde pek çok özelliğe erişmek mümkün oluyor.




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Utku 6 yıl
Yandex harıtalar, here harıtalardan daha guncel.
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vozer 6 yıl
Bu Here Drive'ı herkes övüyor, kendimden şüphe etmeye başladım ben mi beceremiyorum diye.

Bir kere canı nerden isterse oradan güzergah,çiziyor. Alternatif falan vermiyor. Örneğin İstanbul - Siirt arasını hep Adana üzerinden götürüyor. Dengeli de deseniz, en hızlı rota da deseniz, en kısa da deseniz sonuç değişmiyor. Halbuki Malatya üzerinden yol daha kısa.

Yine bir türlü feribot bugını düzeltmediler. Güzergah üzerinde feribot varsa mutlaka oradan götürmeye çalışıyor. Seçeneklerden feribotu kaldırırsanız rota çizmiyor ve çok fazla seçeneği devre dışı bıraktığınıza dair uyarıyor. İsteyen İstanbul - Bursa arasını çizdirip deneyebilir.

İstanbul'da bile birçok sokak adı güncel değil.

İş görüyor mu? Evet görüyor ve ben de sık sık kullanıyorum. Fakat forumlarda daha iyisi yokmuş, kategorisinde lidermiş gibi konuşulmasına anlam veremiyorum. Neredeyse hergün kullanıyorum, öyle ya da böyle görevini yapıyor ve beni gitmem gereken yere götürüyor ama bazen çok gereksiz hamleler yaparak şehir içine ya da ara sokaklara sokuyor.
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seckinsahin 6 yıl
Here yi 8x kullanamıyor ama :(


kullanım destek 85lira yuh mk
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Bradley Cooper 6 yıl
yandex te piyasaya bir girdi tam girdi. yakında kendi telefonu ve sistemi üzerine çalışmaya başlarsalar şaşırmayın
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Nokia Specialist 6 yıl
HERE varken bu kim



Attan inip eşeğe binmek olur
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eofdred 6 yıl
androidde kullandım ben bunu POI hizmeti sıfır. atıyorum konya içerisinde kule site diye arıyorum ildeki en önemli merkezlerden birisi bana avrupadan şehirleri gösteriyor.
windows phoneda here maps gibi bir güzellik var umarım rekabet etmek için düzeltirler bu uygulamayı windows phone sayesinde android kullanıcılarının iyi bir bedava navigasyon uygulaması olur :D
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Utku 6 yıl eofdred
eofdred
androidde kullandım ben bunu POI hizmeti sıfır. atıyorum konya içerisinde kule site diye arıyorum ildeki en önemli merkezlerden birisi bana avrupadan şehirleri gösteriyor.
windows phoneda here maps gibi bir güzellik var umarım rekabet etmek için düzeltirler bu uygulamayı windows phone sayesinde android kullanıcılarının iyi bir bedava navigasyon uygulaması olur :D

Here'ın poı destegı de kotu.

Yandex'e gore en buyuk avantajı daha kalıtelı bır program olması ve offlıne kullanabılme ımkanı.
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