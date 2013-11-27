Yandex.Navigasyon uygulaması Windows Phone için yayınlandı

Haber Editörü
Yandex'in anlık trafik durumuna göre güzergah tarifi yapan navigasyon uygulaması nihayet Windows Phone için de yayınlandı.
Uygulama ile en hızlı alternatif güzergah çizme, anlık trafik bilgilerine göre güzergahları değiştirebilme, kapallı yollar ve traifk kazaları hakkında bilgilendirme, sesli komutlar şeklinde pek çok özelliğe erişmek mümkün oluyor.
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Bir kere canı nerden isterse oradan güzergah,çiziyor. Alternatif falan vermiyor. Örneğin İstanbul - Siirt arasını hep Adana üzerinden götürüyor. Dengeli de deseniz, en hızlı rota da deseniz, en kısa da deseniz sonuç değişmiyor. Halbuki Malatya üzerinden yol daha kısa.
Yine bir türlü feribot bugını düzeltmediler. Güzergah üzerinde feribot varsa mutlaka oradan götürmeye çalışıyor. Seçeneklerden feribotu kaldırırsanız rota çizmiyor ve çok fazla seçeneği devre dışı bıraktığınıza dair uyarıyor. İsteyen İstanbul - Bursa arasını çizdirip deneyebilir.
İstanbul'da bile birçok sokak adı güncel değil.
İş görüyor mu? Evet görüyor ve ben de sık sık kullanıyorum. Fakat forumlarda daha iyisi yokmuş, kategorisinde lidermiş gibi konuşulmasına anlam veremiyorum. Neredeyse hergün kullanıyorum, öyle ya da böyle görevini yapıyor ve beni gitmem gereken yere götürüyor ama bazen çok gereksiz hamleler yaparak şehir içine ya da ara sokaklara sokuyor.
kullanım destek 85lira yuh mk
Attan inip eşeğe binmek olur
windows phoneda here maps gibi bir güzellik var umarım rekabet etmek için düzeltirler bu uygulamayı windows phone sayesinde android kullanıcılarının iyi bir bedava navigasyon uygulaması olur :D
Here'ın poı destegı de kotu.
Yandex'e gore en buyuk avantajı daha kalıtelı bır program olması ve offlıne kullanabılme ımkanı.