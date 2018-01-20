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Yanlış füze alarmı yapılan Hawaii'de yeni güvenlik zafiyeti ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta tüm eyalete yanlışlıkla füze uyarısında bulunulan Hawaii'de Acil Durum Dairesi'nin güvenlik zafiyeti bununla sınırlı kalmadı. Sistemin şifresi, resmi Twitter hesabından paylaşılmış.
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Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yanlış füze alarmı yapılan Hawaii'de yeni güvenlik zafiyeti ortaya çıktı
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Geçtiğimiz hafta ABD eyaleti Hawaii’de cep telefonlarına füze alarmı gönderilmiş halk arasında paniğe neden olmuştu. Gönderilen mesajda Hawaii eyaletinin balistik füze tehdidi altında olduğu belirtilirken vatandaşların derhal sığınaklara gitmesi gerektiği vurgulandı. Mesajda bunun bir tatbikat olmadığı uyarısı da yer alıyordu.

Büyük kargaşaya yol açan bu mesaj sonrasında eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada mesajın yanlışlıkla gönderildiği duyuruldu. Bir çalışanın bilgisayarda yanlış butonu seçmesinden dolayı böyle bir uyarı yayıldığı ifade edilmişti. Çalışanın her gün açtığı menüde bu defa bir alttaki butona basarak bir anda bu kadar önemli bir uyarıyı şehirde yayması, bir takım zafiyetlerin ortada olduğunu gösteriyor.

Resmi hesaptan sistem şifresi paylaşıldı

Hawaii’deki Acil Durum Dairesi’nin güvenlik açıkları bununla kalmıyor. Son çıkan haberlerde dairenin erişim şifrelerinden birinin Temmuz ayında yanlışlıkla paylaşıldığı ortaya çıktı.

Yanlış füze alarmı yapılan Hawaii'de yeni güvenlik zafiyeti ortaya çıktı

Temmuz ayında Acil Durum Dairesi’nin Twitter hesabından yayınlanan fotoğrafta masanın üzerindeki kâğıtta sisteme giriş şifresi görünüyor. Bir yetkili tarafından yapılan açıklamada şifrenin sisteme giriş şifresi olduğu ancak füze uyarısında kullanılan hesapla alakası olmadığını söyledi. Bu durum ortadaki güvenlik açığını gözler önüne serdi.

Hawaii Acil Durum Dairesi’nin kullandığı kontrol panelinin görselleri de yayınlandı. Resimde göreceğiniz üzere çok basit bir sistem kullanılıyor.


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