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Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günü 2017 etkinliği başlıyor

Alanında uzman birçok ismin daha katılacağı YAZGİG’17, hafta sonunu tıka basa bilimle doldurmak isteyenler için asla kaçırmamalarını tavsiye ettiğimiz bir etkinlik.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Donanımhaber olarak basın sponsoru olduğumuz ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günü - YAZGİG, önemli konu ve konukları ile sektörde yol göstermeyi amaçlayacak.

Ankara Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen etkinlik, alanında uzman ve global çapta ün yapmış pek çok ismi bir araya getiriyor. Bu yıl etkinlik Ord. Prof. Dr. Abdülkadir NOYAN Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Etkinliğin ana temaları Yapay Zeka’nın geleceği ve Görüntü İşleme teknolojileri alanında yapılan çalışmalar olacak.

YAZGİG’17 de ilk bakışta ön plana çıkan isimlerden söz etmek gerekirse;

Mehmet TÜRKER: GlassOuse adındaki projesiyle Apple ve Google olmak üzere bir çok şirketi peşinden koşturan Mehmet TÜRKER, üzerinde bulunan sensörler (gyro sensör) sayesinde kafa hareketlerinin en ince ayrıntısını dahi algılayan bir gözlük geliştirmişti.

Apple önümüzdeki aylarda dünya genelinde Apple Store mağazalarında GlassOuse gözlüğünü satmaya başlayacak.

Dr. Umut Yıldız: NASA’nın (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) Kaliforniya eyaletindeki Jet Propulsion Laboratory (JPL) bölümünde çalışan Umut Yıldız, burada Molekül Astrofiziği, Yıldız Oluşumu, Molekül Bulutları, Veri Madenciliği ve Uzay Haberleşmesi üzerine çalışmalar yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Nonstop Chuck Norris ile dur durak yok"

Bunlar dışında IBM Watson bölümünde çözüm mimarı olarak çalışan Ahmet Sait Çelik ve otizmli çocuklara yönelik eğitim araçları geliştiren Otsimo’nun kurucusu Serkan Değirmenci de konuşmacılar arasında yer alıyor.

Türkiye’de bahsi geçen konulardaki en büyük organizasyon olan ve bu bağlamda Türkiye’de bir ilk olma özelliği gösteren organizasyonda kafanızdaki sorulara bulacağınız cevapların yanı sıra bu iki konu ve daha birçok bilgiye de sahip olacaksınız. Etkinliğe kayıt için www.yazgig.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

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tosuntosun 2 yıl
konuyu okurken kim konuyu kimin açtığı direk isunum şeklinden belli oluyor
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