Yapay fare embriyosu üretildi!

Cambridge Üniversitesi’nde görevli olan Magdalena Zernicka-Goetz ve ekibi, laboratuvar ortamında yapay embriyo üretmeyi başardılar. Bilim insanları, çalışmanın Science dergisindeki detaylarına göre embriyonun gelişmesi için gerekli olan embriyonik kök hücreleri ve ekstra embriyonik trofoblast hücrelerini üç boyutlu yapı iskelesi kullanarak birleştirdiler.

Embriyo, tüm aşamaların tamamlanmasının ardından fare embriyosuna oldukça benzer bir görünüm kazandı ve gelişerek hücresel bölümlerini sorunsuz ve doğru zamanda oluşturdu. Bu, embriyonun üretiminde kullanılan hücrelerin sağlıklı bir şekilde birbirleriyle çalışabildikleri manasına geliyor.

Fetüse dönüşmeyecek

Bilim insanları embriyonun oldukça sağlıklı bir şekilde geliştiğini dile getirse de bu embriyonun bir fetüse dönüşmesi mümkün değil. Embriyonun fetüse dönüşmeyecek olmasının birçok farklı nedeni var ancak asıl neden, embriyoda yolk kesesini üretecek üçüncü bir hücrenin bulunmuyor olması. Bunun yanı sıra laboratuvar ortamında üretilmiş olan embriyonun gelişimi için uygun ortam da mevcut değil.

Araştırmalarda kullanılacak

Embriyonun üretilmesindeki asıl amaç, hücre içi faaliyetlerin daha iyi bir şekilde incelenmesi ve hamileliğin ilk aşamalarının daha iyi anlaşılması. Bu gibi incelemeler sayesinde gebelik döneminde yaşanan sorunlara çözüm sunulabilir ve kısırlık gibi durumlar ortadan kaldırılabilir.

https://futurism.com/scientists-grown-first-synthetic-self-developing-embryo/