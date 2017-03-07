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Yapay fare embriyosu üretildi!

Bilim insanları, kök hücreleri ve embriyoyu besleyen hücreleri kullanarak laboratuvar ortamında yapay fare embriyosu üretmeyi başardılar. Embriyon fetüse dönüşmeyecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yapay fare embriyosu üretildi!
 

Cambridge Üniversitesi’nde görevli olan Magdalena Zernicka-Goetz ve ekibi, laboratuvar ortamında yapay embriyo üretmeyi başardılar. Bilim insanları, çalışmanın Science dergisindeki detaylarına göre embriyonun gelişmesi için gerekli olan embriyonik kök hücreleri ve ekstra embriyonik trofoblast hücrelerini üç boyutlu yapı iskelesi kullanarak birleştirdiler.

Embriyo, tüm aşamaların tamamlanmasının ardından fare embriyosuna oldukça benzer bir görünüm kazandı ve gelişerek hücresel bölümlerini sorunsuz ve doğru zamanda oluşturdu. Bu, embriyonun üretiminde kullanılan hücrelerin sağlıklı bir şekilde birbirleriyle çalışabildikleri manasına geliyor.

Fetüse dönüşmeyecek

Bilim insanları embriyonun oldukça sağlıklı bir şekilde geliştiğini dile getirse de bu embriyonun bir fetüse dönüşmesi mümkün değil. Embriyonun fetüse dönüşmeyecek olmasının birçok farklı nedeni var ancak asıl neden, embriyoda yolk kesesini üretecek üçüncü bir hücrenin bulunmuyor olması. Bunun yanı sıra laboratuvar ortamında üretilmiş olan embriyonun gelişimi için uygun ortam da mevcut değil.

 Araştırmalarda kullanılacak

Embriyonun üretilmesindeki asıl amaç, hücre içi faaliyetlerin daha iyi bir şekilde incelenmesi ve hamileliğin ilk aşamalarının daha iyi anlaşılması. Bu gibi incelemeler sayesinde gebelik döneminde yaşanan sorunlara çözüm sunulabilir ve kısırlık gibi durumlar ortadan kaldırılabilir. 

https://futurism.com/scientists-grown-first-synthetic-self-developing-embryo/ Yorum Yaz
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pranis 2 yıl en beğenilen
Siz kimsiniz canlı yaratıyorsunuz bire kafirler ? yaratmak sadece Allah-u Tealâ(cc) mahsustur. Bu yaptığınız şirk tir !
Denyoluk bir tarafa,
Geleceğimize ışık tutuyor bu adamlar, belki tam gelişemeyecek fakat atılan adım çok büyük..
Siz kimsiniz canlı yaratıyorsunuz bire kafirler ? yaratmak sadece Allah-u Tealâ(cc) mahsustur. Bu yaptığınız şirk tir !Denyoluk bir tarafa,Geleceğimiz...
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Xeblion 2 yıl
Haram
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DH Misafiri 2 yıl
bir embriyo olusturmak için bu kadar teknoloji gerekiyorsa dünyadaki bütün canlılar ve genetik dizilimleri nasıl oluştu ateist olanlardan bir açıklama bekliyorum
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axaxa 2 yıl
Yapmayın böyle şeyler hiç hoş değil.
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sedatkuran 2 yıl
İNSAN kendini yok etmezsse 500 sene sonra insanlar özel amaçlı canlılar yapabilecek. Zaten 300 sene sonra pek çok din de kitaplıklardaki masal bölümlerinde yerini alacak..
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arel.gr 2 yıl sedatkuran
sedatkuran
İNSAN kendini yok etmezsse 500 sene sonra insanlar özel amaçlı canlılar yapabilecek. Zaten 300 sene sonra pek çok din de kitaplıklardaki masal bölümlerinde yerini alacak..

masal değil, efsanevi "orribile" hikayeleri bölümlerinde yerini alacak..
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TsG 2 yıl
Evrime insan müdahalesi...
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eSSelamuAleykum 2 yıl
"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın..." Binalı Yıldırım..
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pranis 2 yıl en beğenilen
Siz kimsiniz canlı yaratıyorsunuz bire kafirler ? yaratmak sadece Allah-u Tealâ(cc) mahsustur. Bu yaptığınız şirk tir !
Denyoluk bir tarafa,
Geleceğimize ışık tutuyor bu adamlar, belki tam gelişemeyecek fakat atılan adım çok büyük..
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orientem 2 yıl
Anlamayanlar için kısaca açıklamak gerekirse burda olay canlı üretmek değil hücrelerin rahim dışında gelişebilmesini sağlamak.
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LambayaFunfDe 2 yıl
oyun mu oynuyonuz ameke
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Hasegawa 2 yıl ***Respect***
***Respect***



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Not : Yanmamak icin benim kefenlerden alabilirsiniz.

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Xeblion 2 yıl
Haram
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