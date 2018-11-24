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Yapay omurga diski geliştirildi

Herkesin muzdarip olduğu baş-boyun ya da sırt ağrılarına sebep olan aşınmış ya da zedelenmiş omurga disklerinin yerine geçecek, organ mühendisliğiyle üretilmiş yapay disk geliştirildi.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Herkesin sırt ya da boyun ağrılarıyla ilgili bir geçmiş olmuştur. Kimilerinde bu ağrılar kronik hale gelmiş ve ameliyat kaçınılmaz olmuştur. Söz konusu ağrıların temel sebebi, omurlar arasında yer alan intervertebral disklerin aşınması ya da özelliğini kaybetmesidir.

Ağrıda muzdarip kişilere yapılan ameliyatta ise hasarlı disk alınarak iki omur birleştirilerek adeta tek kemik gibi hareket etmesi sağlanır. Bu durum hareket kısıtlığı getirdiği gibi, bağlanan kemiklerin alt ve üstündeki disklere daha fazla yük binmesine neden olur. Bu soruna çözüm arayan araştırmacılar, doku mühendisliğini kullanarak laboratuvar ortamında yapay intervertebral disk geliştirdiler. Denekler üzerinde yapılan ilk testler oldukça vaatkar duruyor.

Silindir şeklindeki polimer gel tabaklarına inek kök hücresi yerleştiren bilim adamları, bu tabakaların altını ve üstünü polikaprolaktondan yapılma köpük benzeri disklerle kaplamışlar. Daha sonra bu diskler on dört fare ve yedi keçinin boynuna yerleştirilmiş. Hayvanların hareketlerini haftalarca takip edip inceledikten sonra ötenazi uygulayan bilim adamları yapay diskleri incelediklerinde maruz kaldıkları baskıya rağmen şekillerini koruduğunu görmüşler.

Diskin sevindiren özelliği, ameliyattan haftalar geçtikten sonra bile şeklini ve bütünlüğünü korumasının yanı sıra, doğal hareketler neticesinde maruz kaldığı stres gücüne karşı koyabilmesi olmuş. Keçi gibi büyük omurgalı canlılarda başarılı olması diskin gelecekte insanlarda kullanılabilmesi adına ümit vadediyor.

https://www.sciencemag.org/news/2018/11/watch-these-tissue-engineered-spinal-disks-mimic-real-thing?fbclid=IwAR0Qwo_E53MDhaZYTa6a4m2IZOClCneJU2vhLuuOao03KyE1gktHolTywyM Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 5 ay en beğenilen
Tam bana göre. Ters hareket yaptım sırtımdaki omurlardan biri kaydı, sanki bıçak saplanmış gibi acıyor ama sadece bazı açılarda hareket edince. Daha sonra belimde aynı sorun oldu. Şimdi boynumda da var. Yakında tüm disklerim kayacak.
Çok fazla bilgisayar başında zaman geçiriyorsanız, güneş yüzü görmüyorsanız doktora d-vitamini eksikliği testi yaptırın. D vitamininiz yetersizse kemik erimesi(ve bunu takiben omurga kırıkları), saç dökülmesi, depresyon, unutkanlık gibi etkileri oluyor.
D vitamini bulamıyorsanız, 3 saat "ülke ve dünya gündemi" bölümünde trollemek yerine çıkın güneşli hava gezin, kollarınıza boynunuza güneş vursun, yürürken boyun egzersizleri de yapın. Kilo yapar diye tereyağı yemezseniz de yine d vitamini eksikliği yaşayabilirsiniz. Bu durumda zayıflayan omurganız sizi kambur yapar ve kilolu halinizden daha kötü gözükürsünüz.
Tam bana göre. Ters hareket yaptım sırtımdaki omurlardan biri kaydı, sanki bıçak saplanmış gibi acıyor ama sadece bazı açılarda hareket edince. Daha sonra belim...
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wtersad 5 ay
bel fıtığına iyi geliyor mu?
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partyboy 5 ay
ötenazi ?
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Tugrul_512bit 5 ay partyboy
Ne olacak keçinin sırtına yük koyup fıtık ettikten sonra ötenazi yapmak zorunda kalmışlardır. Çünkü bilgisayarda simülasyonla yapmıyorlar. Bilgisayarda keçiyi modelleyebilseler belki hayvanların acı çekmesine gerek kalmayacak. Sonuçta yaptıkları testler fizikseldir. Kimyasal testleri basit bir kapta da yapabilirler.
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zaferq 5 ay
inş hayata geçer
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Tugrul_512bit 5 ay en beğenilen
Tam bana göre. Ters hareket yaptım sırtımdaki omurlardan biri kaydı, sanki bıçak saplanmış gibi acıyor ama sadece bazı açılarda hareket edince. Daha sonra belimde aynı sorun oldu. Şimdi boynumda da var. Yakında tüm disklerim kayacak.
Çok fazla bilgisayar başında zaman geçiriyorsanız, güneş yüzü görmüyorsanız doktora d-vitamini eksikliği testi yaptırın. D vitamininiz yetersizse kemik erimesi(ve bunu takiben omurga kırıkları), saç dökülmesi, depresyon, unutkanlık gibi etkileri oluyor.
D vitamini bulamıyorsanız, 3 saat "ülke ve dünya gündemi" bölümünde trollemek yerine çıkın güneşli hava gezin, kollarınıza boynunuza güneş vursun, yürürken boyun egzersizleri de yapın. Kilo yapar diye tereyağı yemezseniz de yine d vitamini eksikliği yaşayabilirsiniz. Bu durumda zayıflayan omurganız sizi kambur yapar ve kilolu halinizden daha kötü gözükürsünüz.
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cocainbar 5 ay Tugrul_512bit
Tam beni tarif ettin :D
Doktor ameliyat diyecek diye gitmiyorum. xD
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Gr8Kebabini 5 ay
Umarım bu konuda çalışmalar devam eder. Türkiye'de yapılmasından umudum yok, hiç değilse adamlar yapsa da millet rahat rahat yaşasa.
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esmerbuyucu 5 ay
"inek kök hücresi"
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