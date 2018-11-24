Yapay omurga diski geliştirildi

Herkesin sırt ya da boyun ağrılarıyla ilgili bir geçmiş olmuştur. Kimilerinde bu ağrılar kronik hale gelmiş ve ameliyat kaçınılmaz olmuştur. Söz konusu ağrıların temel sebebi, omurlar arasında yer alan intervertebral disklerin aşınması ya da özelliğini kaybetmesidir.



Ağrıda muzdarip kişilere yapılan ameliyatta ise hasarlı disk alınarak iki omur birleştirilerek adeta tek kemik gibi hareket etmesi sağlanır. Bu durum hareket kısıtlığı getirdiği gibi, bağlanan kemiklerin alt ve üstündeki disklere daha fazla yük binmesine neden olur. Bu soruna çözüm arayan araştırmacılar, doku mühendisliğini kullanarak laboratuvar ortamında yapay intervertebral disk geliştirdiler. Denekler üzerinde yapılan ilk testler oldukça vaatkar duruyor.



Silindir şeklindeki polimer gel tabaklarına inek kök hücresi yerleştiren bilim adamları, bu tabakaların altını ve üstünü polikaprolaktondan yapılma köpük benzeri disklerle kaplamışlar. Daha sonra bu diskler on dört fare ve yedi keçinin boynuna yerleştirilmiş. Hayvanların hareketlerini haftalarca takip edip inceledikten sonra ötenazi uygulayan bilim adamları yapay diskleri incelediklerinde maruz kaldıkları baskıya rağmen şekillerini koruduğunu görmüşler.



Diskin sevindiren özelliği, ameliyattan haftalar geçtikten sonra bile şeklini ve bütünlüğünü korumasının yanı sıra, doğal hareketler neticesinde maruz kaldığı stres gücüne karşı koyabilmesi olmuş. Keçi gibi büyük omurgalı canlılarda başarılı olması diskin gelecekte insanlarda kullanılabilmesi adına ümit vadediyor.

https://www.sciencemag.org/news/2018/11/watch-these-tissue-engineered-spinal-disks-mimic-real-thing?fbclid=IwAR0Qwo_E53MDhaZYTa6a4m2IZOClCneJU2vhLuuOao03KyE1gktHolTywyM