Yapay zeka desteğiyle Mastercard artık çok daha güvenli

Kullanıcıların ürün/hizmet alımlarının daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini hedefleyen Mastercard, mağaza içi ya da online alışverişlerdeki bir ödeme işleminin sahte olup olmadığına karar verilmesine yardımcı olan ve dolandırıcılığı tespit etmeye yarayan "Decision Intelligence" ürününü tanıttı.

Gerçekleştirilen her işlemde daha kapsamlı değerlendirme, öğrenme yaklaşımı ve puanlama sergileyen yapay zeka, normal alışkanlıklar haricinde seyreden bir hareket olmadığı sürece kart sahibinin gerçek işleminin dolandırıcılık şüphesiyle iptal edilmesinin önüne geçiyor.

Decision Intelligence teknolojisi nasıl çalışıyor?

Günümüzde aktif şekilde kullanılan birçok sistem taradıkları verileri analiz ederek risk puanı oluşturuyorlar ve bu analizi mevcut dolandırıcılığı önleme sistemleriyle birleştiriyorlar. Her işlemde aynı analizin uygulanmasından ötürü sistem çoğu zaman gerçek alışverişleri birer tehdit unsuru olarak algılayarak iptal edebiliyor.

Decision Intelligence ise tüketicinin alışveriş geçmişini, kart kullanım alışkanlıklarını öğrenerek bunları gerçek zamanlı verilerle birleştiriyor ve sadece normalin dışındaki davranışlarda kullanıcıyı uyarıyor. Diğer bir deyişle sistem zaman içerisinde neyin normal ve neyin anormal olduğunu kendi kendine öğrenebiliyor.

Yapılan araştırmaya göre geçerli olduğu halde geçersiz sayılan işlemlerin yıllık maliyetinin 118 milyar dolar olduğu ve bunun da gerçekten hileli işlemlerdeki toplam kaybın (9 milyar dolar) 13 katı büyüklüğünde olduğu düşünüldüğünde durum daha iyi şekilde anlaşılabiliyor.