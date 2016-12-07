İTÜ öğrencilerinin geliştirdikleri otomobil 1 litre benzinle 300 km gidebiliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen -adını Latince’de kolaylaştırmak anlamına gelen "Facilis" kelimesinden alan- İTÜ Facilis Otomobil Takımı, 2011 yılında Shell Eco-marathon yarışmasına katılmak üzere kurulmuş bir proje ekibi niteliği taşıyor.

Shell Eco-marathon ise yakıt tüketimini minimuma indirerek geleceğin otomobillerini tasarlayan mühendis adaylarının bir yıl boyunca süren çalışmalarını yarıştırdığı dünya çapında bir organizasyon. Etkinliğin Avrupa ayağında beş yıldır Türkiye’yi başarıyla temsil eden Facilis, farklı mühendislik fakültelerinden 40 kişilik öğrenci grubundan oluşuyor.

Yeni hedef 1 litre benzinle 500 kilometre

Kuruluşundan bu yana dört farklı otomobil tasarlayıp üreten ekip, en son geride bıraktığımız ekim ayında İstanbul’da düzenlenen Shell-Eco-marathon Türkiye yarışında 1 litre benzin ile 300 km yol giderek benzin kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etti. Genç mühendis adayları diğer taraftan üç yıldır yarışmalara katılan ve geliştirmesine devam edilen otomobil Macaw ile mayıs ayında Londra’da düzenlenecek Avrupa yarışına hazırlanıyorlar.

500 km/litre hedefi koyan Facilis, yaşanan maddi zorlukları aşabilmek için sanayinin desteğini bekliyor. Kendilerini ifade ederek maddi ve manevi destek arayışına giren öğrenciler, hedeflerine ulaşarak ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyorlar. İTÜ Facilis Otomobil Takımı hakkındaki detaylara dilerseniz 2017 Avrupa yarışlarında kendilerine en azhedefi koyan Facilis, yaşanan maddi zorlukları aşabilmek için sanayinin desteğini bekliyor. Kendilerini ifade ederekarayışına giren öğrenciler, hedeflerine ulaşarak ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyorlar. İTÜ Facilis Otomobil Takımı hakkındaki detaylara dilerseniz buradaki sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.