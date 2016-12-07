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İTÜ öğrencilerinin geliştirdikleri otomobil 1 litre benzinle 300 km gidebiliyor

İTÜ Makine Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin en verimli benzinli prototip otomobili olarak nitelendirilen "Macaw", 1 litre benzinle 300 km mesafe gitmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen -adını Latince’de kolaylaştırmak anlamına gelen "Facilis" kelimesinden alan- İTÜ Facilis Otomobil Takımı, 2011 yılında Shell Eco-marathon yarışmasına katılmak üzere kurulmuş bir proje ekibi niteliği taşıyor.
Shell Eco-marathon ise yakıt tüketimini minimuma indirerek geleceğin otomobillerini tasarlayan mühendis adaylarının bir yıl boyunca süren çalışmalarını yarıştırdığı dünya çapında bir organizasyon. Etkinliğin Avrupa ayağında beş yıldır Türkiye’yi başarıyla temsil eden Facilis, farklı mühendislik fakültelerinden 40 kişilik öğrenci grubundan oluşuyor.

Yeni hedef 1 litre benzinle 500 kilometre 

Kuruluşundan bu yana dört farklı otomobil tasarlayıp üreten ekip, en son geride bıraktığımız ekim ayında İstanbul’da düzenlenen Shell-Eco-marathon Türkiye yarışında 1 litre benzin ile 300 km yol giderek benzin kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etti. Genç mühendis adayları diğer taraftan üç yıldır yarışmalara katılan ve geliştirmesine devam edilen otomobil Macaw ile mayıs ayında Londra’da düzenlenecek Avrupa yarışına hazırlanıyorlar.
2017 Avrupa yarışlarında kendilerine en az 500 km/litre hedefi koyan Facilis, yaşanan maddi zorlukları aşabilmek için sanayinin desteğini bekliyor. Kendilerini ifade ederek maddi ve manevi destek arayışına giren öğrenciler, hedeflerine ulaşarak ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyorlar. İTÜ Facilis Otomobil Takımı hakkındaki detaylara dilerseniz buradaki sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

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cansev07 2 yıl
Geleceğin yakıtı artık elektrik. Benzinin çok bir ömrü kalmadı artık arabalar için. Elektrikli otomobiller üstünde çalışsalar daha iyi olur.
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shadowtr 2 yıl
Genç beyinlerimiz Shell için çalışıyor.
Tübitak için de erik merik uğraşan gençler burs alıyor...
Sorunun nerede olduğu o kadar açık ki.
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TheDenier 2 yıl
Ben de 1 ya da 2 yıla bir ekip kurarak bir araç tasarlamayı düşünüyorum.Fakat gel gelelim bir makine mühendisi olarak benzinin hiç bitmemesini istiyorum, neden diye soracak olursanız, o motorun sesi, çalışma sistemi,mühendisliği hep beni etkilemiştir, elektrik motorunun ona nazaran daha basit yapısı ve kendine içten yanmalı motor gibi daha belirgin kendine özgü bir sesi olmadığı için bir yandan üzülüyorum yok olacak olmasına.
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helluri 2 yıl
Petrol firmaları gizli anlaşma ile, bu şartları sağlamak için yakıta bişey katıyoruz. Böylece 1 litre ile 300 km gidiyorsunuz fiyatı 10 dolar dese işlerine gelebilir
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erkanberk 2 yıl
Arkadaşların emeğine saygı duymak lazım. Desteklemek teşvik etmek lazım. Sponsor olup maddi yardıma boğmak lazım. Lazım da lazım. Köstek olana da KÖTEK lazım.
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kadirirdem 2 yıl
helal olsun , böyle şeyler görmek güzel...
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arel.gr 2 yıl
combustion out !
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Fazla şeyapmayın gençler. Bu işlere fazla kafa yorarsanız sıyırırsınız. En iyisi yurtdışı hazırlıklarına şimdiden başlayın. Çalışmalarınızın değerini bilecek bir devlet yok bu ülkede, kimse dönüp yüzünüze bile bakmayacak.
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fuujitsu 2 yıl
1 depoyladır o, 1 litreyle nasıl 300 km yol gidecek?
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burayk 2 yıl
Bazı arkadaşlar fosil yakıtların yakın zamanda tükeneceğini dolayısıyla enerjimizi elektrikli araçlara yöneltmemiz gerektiğini söylemiş.Dışarıdan bakan bir insan elbette böyle bir yorum yapabilir. Fakat işin aslı biraz farklı. Ayrıca İTÜ facilis takımının hali hazırda elektrikli araç projesi de mevcut: youtube.com/...
1 litre yakıtla neredeyse 300km gidebiliyor olması demek, uzun süren bir mühendislik sürecinin bir sonucudur. Bu derece bir verimliliğe ulaşırken ekip birçok konuda tecrübe kazanır. Mühendislik manavlık değildir, bu aralar elma çok gidiyor armut satmayalım demeye benzemez. Kaldı ki hali hazırda fosil yakıtlar endüstride çok büyük yer tutuyor. Bu yönde araştırma-geliştirme yapmak elektrikli araçlarda gelecek görmemek anlamına gelmez.
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sdc55 2 yıl
başarılar
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