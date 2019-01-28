Yapay zeka destekli robotik diz, amputelerin dakikalar içinde yürüyebilmesini sağlıyor

Robotik uzuv sahibi amputeler genellikle hemen kullanmaya başlayamazlar. Protezin kendi hareket stillerine uyum sağlaması için saatlerce manuel ayar yapmaları ve eğer bir şeyi yanlış yaparlarsa tekrar o noktaya geri dönmeleri gerekebilir. Ancak araştırmacıların geliştirdikleri yeni yapay zeka destekli robotik diz ile bu olay tarihe karışacak.

10 dakika içinde yürüyüşe hazır

Araştırmacılar yaklaşık 10 dakika içinde düz bir zeminde yürümeyi sağlayan ayarlanabilir bir robotik diz geliştirdiler. Yapay zeka destekli bu robotik diz sensör verilerindeki kalıpları tanımak, güvenlik sınırlarını belirlemek ve kararlı, yumuşak yürüme hareketlerini içeren kalıpları öğrenmek için bir deneme yanılma algoritması kullanıyor.

https://www.engadget.com/2019/01/28/ai-tuned-robotic-knee/

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Geliştirilen ve yapay zeka kullanan bu protez,çok daha fazla işlev ve ayar sunuyor. Bunun da kullanıcıyı zorlayacağı belirtilse de bu robotik dizinaşamasında olduğu veiçin daha da uygun bir hale getirileceği ifade ediliyor.