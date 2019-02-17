Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yapay zeka ile sahte yüzler üreten site yayınlandı

Her girişinizde farklı insan yüzleriyle karşılaştığınız yeni bir site açıldı. Ancak bu sitedeki insanların hiçbiri gerçek değil. Yapay zeka tarafından üretiliyorlar.
3 ay
7,7b
1
22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yapay zeka ile sahte yüzler üreten site yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Yapay zeka birçok alanda, farklı amaçlara yönelik geliştiriliyor. Örneğin Nvidia tarafından var olmayan insan yüzleri üretmek amacıyla kullanıldığını görmüştük. Bugün ise Nvidia’ya ait bu aracı kullanan yeni bir web sitesi ortaya çıktı. Sitede bulunan yüzlerden hiçbiri gerçek bir insana ait değil.

Her yenilemede farklı bir yüz

ThisPersonDoesNotExist (Bu kişi yok) adındaki siteye her girişinizde yeni bir yüzle karşılaşıyorsunuz. Bu yüzler yapay zeka tarafından üretiliyorlar. Ancak oldukça gerçekçi göründüklerini söyleyebiliriz. Yüzlerin üretilebilmesi için büyük bir fotoğraf kataloğu öğrenme kaynağı olarak kullanılmış. Sonuçlar her zaman kusursuz değil. Dikkatli bakıldığında yüzün sahte olduğunu ortaya çıkaracak bir detay yakalanabiliyor. Özellikle gözlük bulunan yüzlerde sahtelik rahatlıkla fark ediliyor.

Ayrıca Bkz. "General Motors, ilk “işe gidip gelme” odaklı elektrikli bisikletlerini piyasaya sürüyor"

Siz de bu bağlantı yardımıyla siteye ulaşabilirsiniz. Site insan yüzlerine odaklanmış olsa da, Nvidia’nın bu teknolojisi kediler, arabalar ve yatak odaları gibi pek çok farklı şey üretmek için de kullanılabiliyor. Yapay zekanın yapabileceklerini görmek açısından bu sitenin ilginç bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.


https://www.engadget.com/2019/02/15/ai-creates-infinite-fake-faces/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 3 ay en beğenilen
iyi oldu fake profilim için fotoğraf aramaktan kurtardı beni.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 3 ay
Al-i İmran Suresi, 6. ayet: Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan başka İlah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Araf Suresi, 11. ayet: Andolsun, Biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.
Rum Suresi, 24. ayet: Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
Mü'min Suresi, 64. ayet: Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Yücedir.
Zuhruf Suresi, 56. ayet: Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.
Haşr Suresi, 24. ayet: O Allah ki, Yaratan'dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.
Tegabün Suresi, 3. ayet: Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır.
İnfitar Suresi, 8. ayet: Dilediği bir surette seni tertib etti.
Al-i İmran Suresi, 6. ayet: Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan başka İlah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
MS4343 3 ay
Bu tür bir şeyi en son sahte porno filmler üretmek için kullanıyorlardı...bkz.Deepfake
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberler101.com 3 ay
bu sitenin fotolarını arşivleyip kenara koyup "ai dating" sitesi açılabilir. profil fotosu aramaya gerek kalmadı artık.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 3 ay haberler101.com
Sahte hesaplar artık daha gerçekçi olacak demektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 3 ay
Yapay zeka sadece taklit ediyor, olmayan bir şeyi sıfırdan tasarlayamıyor..
https://hizliresim.com/mMNaZ1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 3 ay
Anlaşılamayan sahte haber. Anlaşılamayan sahte yüz. Amaç nedir. Alternatif evren mi kuracaksınız?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 3 ay labtek38
Sahte haberi anlayabilmek için biraz düşünmek kâfi. 9/11 haberinde kuleye çarpan uçağın videoya sonradan eklendiğini anlamak için örneğin biraz düşünmek yeter, fakat kimse düşünmediği için sahte haberler tutuyor. Sahte haberlerin amacı ise insanları kontrol altında tutmak için; yani hergün her ay sahte bir gündem belirleyerek o gündem dahiline hapsederk yönlendirmek için. Yakında başlaması beklenen III. Dünya Savaşında görün siz sahte haberleri asıl.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Draxen 3 ay
Yapay essek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Bu teknoloji oyunlarda kullanılabilinir bu sayede hiç birbirine benzemeyen npcler yaratılabilinir muhteşem olur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
:D aynı zamanda davada açamazlar çünkü bu fotodakilerin yüzü gerçek insanlara ait değil gün doğdu fakeci eğlenmek isteyenlere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 3 ay
Al-i İmran Suresi, 6. ayet: Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan başka İlah yoktur; üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Araf Suresi, 11. ayet: Andolsun, Biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.
Rum Suresi, 24. ayet: Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
Mü'min Suresi, 64. ayet: Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Yücedir.
Zuhruf Suresi, 56. ayet: Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.
Haşr Suresi, 24. ayet: O Allah ki, Yaratan'dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.
Tegabün Suresi, 3. ayet: Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır.
İnfitar Suresi, 8. ayet: Dilediği bir surette seni tertib etti.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 3 ay FerdosParadise
Neden bu kadar sacmalik yazma ihtiyaci hissettin?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deli333 3 ay
scripting bu birader nolur herşeye yapay zeka demeyi bıraksın bu dunya artık ya
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realexile 3 ay Deli333
Agla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 3 ay
Bu kadar işlem gücüne sahip bir sistemin, var olan veri tabanındaki fotoğrafları kolaj yapmasında o kadar şaşırılacak bir durum yok.
Başlıktaki sağ taraftaki bill gates değil mi?
Diğer fotoğrafları inceledim sistem erkek, kadın herkese küpe koymayı çok seviyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 3 ay tostumm
Başlıktaki sağ taraftaki bill gates değil mi?
AYNEN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7706 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yapay zeka, nvidia ve
8 etiket daha sahte yüz thispersondoesnotexist olmayan insan Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay NASA, Rus roketleriyle 2020 yılına kadar devam edecek 3 ay Yıldız Savaşları: Bölüm IX'un çekimlerini tamamlayan ekip, seriye duygusal bir şekilde veda etti 3 ay Vivo'nun yeni alt markası iQOO, yarın bir duyuru yapacak 3 ay Seramik kasalı Samsung Galaxy S10+'ın Çin fiyatı sızdı 3 ay Samsung Galaxy S9+ ile 1 yıl, hâlâ alınır mı? 3 ay Apple Music kullanıcıları artık arkadaşlarına 1 aylık ücretsiz abonelik hediye edebilecekler 3 ay BlackBerry ve Kanada'dan otonom araç teknolojisine 350 milyon dolarlık yatırım 3 ay Apple'ın katlanabilir iPhone patenti ortaya çıktı 3 ay Amazon, Tesla'nın yeni rakibi Rivian'a 700 milyon dolar yatırım yaptı 3 ay Eski Microsoft çalışanı, akıllı ev teknolojilerini geliştirmek için Apple'a katıldı 3 ay Avatar Yüzünden 16 Yıl Geciken Alita: Battle Angel Film İncelemesi 3 ay OnePlus, Google Duo’yu akıllı telefonlarına entegre edeceğini açıkladı 3 ay Picktricity isimli şirketten klasik güneş panellerine alternatif geldi 3 ay Nerf Fortnite silahları geliyor 3 ay Apple sesli asistan teknolojileri geliştiren Pullstring girişimini satın aldı 3 ay Kâğıt uçaklara hayat veren PowerUp Toys yeni oyuncaklarla karşımızda 3 ay Galaxy Tab A 10.1 2019 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Ekranı tuval gibi kullanabileceğiniz 3Doodler uygulaması yayınlandı 3 ay Hasbro çocuğunuza Darth Vader eğitimi verecek 3 ay Redmi yöneticisi: ToF sensörler ile kullanıcılar kandırılmaya çalışılıyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Yapay zeka ile sahte yüzler üreten site yayınlandı Sonraki Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel firmaları NFC’li telefon üretimini azalttı 3 ay Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasının vizyon tarihi açıklandı 3 ay General Motors, ilk “işe gidip gelme” odaklı elektrikli bisikletlerini piyasaya sürüyor 3 ay AMD’den DLSS konusunda açıklama geldi 3 ay Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı 3 ay Nvidia GTX 1660 Ti’ın GPU’su gün yüzüne çıktı 3 ay Neandertal insanına ait olduğu düşünülen 29 bin yıllık ayak izleri keşfedildi 3 ay NASA, 2028 yılında Ay’a tekrar astronot göndermeyi planlıyor 3 ay LG V50 ThinQ'nun basın görseli sızdırıldı 3 ay Çin uzayda bir güneş enerjisi istasyonu inşa edecek 3 ay Apex Legends, Twitch izlenmelerinde de rekor kırıyor 3 ay Twitter'ın silinen direkt mesajları sakladığı ortaya çıktı 3 ay Siyah renk seçeneğine sahip AirPods 2 baharda piyasaya sürülebilir 3 ay Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı 3 ay Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9'un AnTuTu puanı açıklandı 3 ay Huawei Mate 20 Lite’ın Game Suit yazılımı ne işe yarıyor? 3 ay Facebook ve ABD hükümeti arasında milyarlarca dolarlık ceza pazarlığı 3 ay Pictionary oyununa sanal çizim desteği 3 ay Dibe vuran kripto para piyasasına rağmen Binance en karlı borsa olmayı başardı 3 ay Nvidia gelirlerde düşüş yaşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim