Yapay zeka ile sahte yüzler üreten site yayınlandı

Her yenilemede farklı bir yüz
ThisPersonDoesNotExist (Bu kişi yok) adındaki siteye her girişinizde yeni bir yüzle karşılaşıyorsunuz. Bu yüzler yapay zeka tarafından üretiliyorlar. Ancak oldukça gerçekçi göründüklerini söyleyebiliriz. Yüzlerin üretilebilmesi için büyük bir fotoğraf kataloğu öğrenme kaynağı olarak kullanılmış. Sonuçlar her zaman kusursuz değil. Dikkatli bakıldığında yüzün sahte olduğunu ortaya çıkaracak bir detay yakalanabiliyor. Özellikle gözlük bulunan yüzlerde sahtelik rahatlıkla fark ediliyor.Ayrıca Bkz. "General Motors, ilk “işe gidip gelme” odaklı elektrikli bisikletlerini piyasaya sürüyor"
Siz de bu bağlantı yardımıyla siteye ulaşabilirsiniz. Site insan yüzlerine odaklanmış olsa da, Nvidia’nın bu teknolojisi kediler, arabalar ve yatak odaları gibi pek çok farklı şey üretmek için de kullanılabiliyor. Yapay zekanın yapabileceklerini görmek açısından bu sitenin ilginç bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.engadget.com/2019/02/15/ai-creates-infinite-fake-faces/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Araf Suresi, 11. ayet: Andolsun, Biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.
Rum Suresi, 24. ayet: Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
Mü'min Suresi, 64. ayet: Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Yücedir.
Zuhruf Suresi, 56. ayet: Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.
Haşr Suresi, 24. ayet: O Allah ki, Yaratan'dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.
Tegabün Suresi, 3. ayet: Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır.
İnfitar Suresi, 8. ayet: Dilediği bir surette seni tertib etti.