Yapay zeka ile sahte yüzler üreten site yayınlandı

Yapay zeka birçok alanda, farklı amaçlara yönelik geliştiriliyor. Örneğin Nvidia tarafından var olmayan insan yüzleri üretmek amacıyla kullanıldığını görmüştük. Bugün ise Nvidia’ya ait bu aracı kullanan yeni bir web sitesi ortaya çıktı. Sitede bulunan yüzlerden hiçbiri gerçek bir insana ait değil.

Her yenilemede farklı bir yüz

ThisPersonDoesNotExist (Bu kişi yok) adındaki siteye her girişinizde yeni bir yüzle karşılaşıyorsunuz. Bu yüzler yapay zeka tarafından üretiliyorlar. Ancak oldukça gerçekçi göründüklerini söyleyebiliriz. Yüzlerin üretilebilmesi için büyük bir fotoğraf kataloğu öğrenme kaynağı olarak kullanılmış. Sonuçlar her zaman kusursuz değil. Dikkatli bakıldığında yüzün sahte olduğunu ortaya çıkaracak bir detay yakalanabiliyor. Özellikle gözlük bulunan yüzlerde sahtelik rahatlıkla fark ediliyor.

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Siz de bu bağlantı yardımıyla siteye ulaşabilirsiniz. Site insan yüzlerine odaklanmış olsa da, Nvidia’nın bu teknolojisi kediler, arabalar ve yatak odaları gibi pek çok farklı şey üretmek için de kullanılabiliyor. Yapay zekanın yapabileceklerini görmek açısından bu sitenin ilginç bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2019/02/15/ai-creates-infinite-fake-faces/