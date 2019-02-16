General Motors, ilk “işe gidip gelme” odaklı elektrikli bisikletlerini piyasaya sürüyor

General Motors (GM), geçtiğimiz yıl Kasım ayında tanıtımını yaptığı ve firma için ilk olacak elektrikli bisiklet serisini görücüye çıkardı. Yukarıdaki resimde de görülebilen bisikletlere, şirketin kendi geliştirdiği elektrikli motor ev sahipliği yapıyor.

Firmanın ARIV markası altında piyasa süreceği bisikletler Meld ve Merge adlarını taşıyor. Sade bir iskelet üzerine inşa edilen kompakt modellerden katlanabilir olanına, Merge adı uygun görülmüş.

GM’nin ARIV için baştan tasarladığı motor; bisikletleri, dört seviye pedal destekli güç aktarımı sayesinde 25 km/s hızlarına ulaştırabiliyor. Kapsamlı güvenlik testlerden geçirilen batarya ise yaklaşık 3,5 saatte tam şarj oluyor ve yaklaşık olarak 64 km’lik bir menzil sunuyor.

Güvenlik konusunda da cömert olan bisikletler; görüş mesafesini artırmaya yardımcı, şarj edilebilir ön ile arka LED güvenlik ışıkları ve fren mesafesini kısaltmaya yarayan büyük fren diskleri ile satılacak. Tasarım anlamında da oldukça stil sahibi görünen bisikletlerde daha modern bir tasarım dili sergilemek adına kablolamalar, iskeletin içinden geçecek şekilde yapılmış.

Dik ve sapa arazi bölgelerinde bisikletlerini daha kolay taşımak isteyen kullanıcılar için ise ARIV, yürüyüş modunu ihmal etmemiş. Bu sayede motoru yürüyüş moduna alınan bisiklet, kullanıcısı yürürken daha kolay kontrol edilebilir hale gelmiş.

Bağlantı imkânları unutulmamış

Bluetooth ara yüzü ile ARIV uygulamasına bağlanabilen bisikletler kullanıcılarına; hız, mesafe, pil seviyesi vb. bilgileri görebilme imkânı sunuyor. Uygulamaya ileri bir tarihte gelecek güncelleme ile ise kullanıcıların terlemeden evlerine ulaşabilmelerinin sağlanacağı ifade ediliyor. Telefonun bisiklete güvenle sabitlendiği Quad Lock (Dörtlü Kilit) mekanizması ve şarj imkânı sunan bir USB bağlantı noktası da bisikletlerin diğer özelliklerinden.

Bisikletler ilk etapta Almanya, Belçika ve Hollanda da satışa sunulacak. Ülkelere göre Meld modeli 2,750-2,800 € ve Merge modeli de 3,350-3,400 € fiyat bantlarında satılacak. Bisikletlerin 2019 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2019/feb/0214-ariv.html