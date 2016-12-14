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Yapay zeka, yolda karşılaştığınız insanları sosyal medyada bulabiliyor

Yakında kendimize şu soruyu sorabiliriz: Yapay zekanın nasıl bizi tanımasını engelleyebiliriz? Evet, internete o kadar çok bilgi yüklüyoruz ki artık nokta atışı bizi tanıyabilecek hale geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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23
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternete erişimin çok kolaylaşması ve sosyal ağların yaygınlaşması ile birlikte devasa bir fotoğraf paylaşım çılgınlığı yaşanmaya başladı. İnsanlar ya özçekim yaparak ya da toplu halde fotoğraf çektirerek sosyal ağlara koyuyor ve arkadaşları ile paylaşıyor.

Kaçış Yok

Elbette bu paylaşılan fotoğrafların havada kaldığı veya unutulduğu düşünülemez. Komplo teorileri bir yana sosyal ağların ve internet devlerin kullandığı algoritmalar paylaşılan her fotoğrafı tarıyor, analiz ediyor. Böylece kendisine farklı hizmetlerde bu analizleri kullanabiliyor. Örneğin kullanıcı çektiği bir fotoğraftaki arkadaşlarını otomatik olarak etiketleyebiliyor veya yüz hatlarına en uygun kostüm filtrelerini uygulayabiliyor.

Rus fotoğrafçı Egor Tsvetkov, metroda karşılaştığı insanların fotoğraflarını çekmeye ve sosyal ağlarda bu insanları bulmaya karar verdi. 6 hafta boyunca titiz bir çalışma yapan Egor, St. Petersburg şehrinde 100 kişinin fotoğrafını çekti ve FindFace adındaki yüz tanıma uygulaması ile internette analizlerini yaptı.

Ortaya çıkan sonuçlar ise çok ilginç. Egor sosyal ağ tercihi olarak Rusya’da kullanılan VKontakte platformunu seçmiş. 55 milyon kullanıcısı olan bu platformda taramalar yapmış ve ortalama olarak yüzde 70 başarı sağlamış. Yani fotoğrafını çektiği 100 kişiden 70’ini sosyal ağlarda bulmayı başarmış. Ve bu sadece VK üzerinde elde edilen bir oran.

Ayrıca Bkz. "Vega mimarisi ilk olarak yapay zeka çalışmalarına gidecek"

Şu bir gerçek ki ne kadar çok fotoğraf paylaşırsak yapay zeka bizi o kadar iyi analiz ediyor. Yüz hatlarımızın haritasını çıkararak solgun veya bulanık fotoğraflarda bile bizi çok iyi tanıyabiliyor. Bu noktada POI veya Azınlık Raporu gibi yapımların gerçeğe dönüşmesinin çok yakın olduğunu görebiliyoruz. İlgili fotoğrafları galerimizde bulabilirsiniz.



http://www.boredpanda.com/face-recognition-photography-your-face-is-big-data-egor-tsvetkov/?page_numb=1 Yorum Yaz
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aspirin_00 2 yıl en beğenilen
misal 5 milyon fotoğrafı ne kadar zamanda tarıyor nette milyarlarca fotoğraf var
5 Yanıt Yanıtla +8
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selcuksert38 2 yıl
TAMAMEN MASUM AMAÇLI...
UZAY ERİĞİ VAR YERSEN::))
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Strola 2 yıl
Person of interest deki gibi bir sistem oluşturulsun da bir işe yarasın bari.
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1 Avatar
They Killed Kenny 2 yıl
Stalkta yeni dönem. Hadi yine yaşadınız DH halkı
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SEO-Uzmanı 2 yıl
hayırdır !? son 30 yıldır bu konuda 100 lerce film çekildi ve sonra birden sadece bir firma başarılı olsa anlayacağım ama nedendir bilinmez ! tüm firmalar sanki microsofta yapay zeka SDK kiti alır gibi ve bunun üzerinde çalışır gibi birden ortaya eş zamanlı yapay zeka uygulamaları birden bire ortaya çıktı ! bu yapay zeka quantum bilgisayar üzerinde çalışan bir şey olmadığı düşünülür ise bundan 10 yıl önce değilde neden bu gün !? işin içinde dünya dışı bir akıl ve zihin şekillendirme insanlığı bok yoluna götürebilecek ! ahlaki değerleri hiç edecek bir sisteme doğru gidiyoruz ! önce otonom araç modası ile başlayacak sonra işsiz kalan şoförlerin isyanı öncesi bunlar isyana ve sistemi bozmaya yatkın kitle diye sınıflandırılma sonrası haklının haksız ve mağdur edileceği bir düzene doğru gidişat var ! bu yazanlara şimdi inanmayın yarın zaten bizzat kendi gözlerinizle görüp anlayacaksınız ! onun için kafa yormayın, zaten hiç bir şeyi değiştiremeyiz ! yapay zeka sorunları çözmek için geliyor ama asıl sorunu her zaman insanın ortaya çıkardığını anladığında ; insan sorununu nasıl düzeltecek !?
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kadirirdem 2 yıl
bunu kötüye kullanabilirler Türkiye'de...
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aycibin 2 yıl
mission impossible ghost protocol
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirTemel 2 yıl
Bunu iyi bir şey sanan var mı? Sürekli rahatsız edilmek riskiniz artıyor sasece
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Amd64x2 2 yıl
Face Recognition yada Face Detection uzun zamandır amatör programcılar tarafından bile hobi amaçlı kodlanabiliyor. Luxand FaceSDK için 3000 euronuz yoksa free olarak Opencv işinizi fazlasıyla görüyor. Sen ben bu işlerle uğraşıyorsak, dev yazılım şirketlerinin neler yapabileceğini hayal bile edemeyiz.
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CaSsErDoDo 2 yıl
Sapıklara gün doğdu.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
şu an haber resmini google görselden ara dedim ;
" emotient apple " olarak tanımladı ! :)
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kaazto28 2 yıl
Konuyla biraz ilintili video izleyin izlettirin, burada emin çapa nın reklamını yapmıyorum halimiz içler acısı
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selcuksert38 2 yıl
TAMAMEN MASUM AMAÇLI...
UZAY ERİĞİ VAR YERSEN::))
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arel.gr 2 yıl selcuksert38
selcuksert38
TAMAMEN MASUM AMAÇLI...
UZAY ERİĞİ VAR YERSEN::))

çekirdeğiyle
yutulur.
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