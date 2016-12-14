Yapay zeka, yolda karşılaştığınız insanları sosyal medyada bulabiliyor

İnternete erişimin çok kolaylaşması ve sosyal ağların yaygınlaşması ile birlikte devasa bir fotoğraf paylaşım çılgınlığı yaşanmaya başladı. İnsanlar ya özçekim yaparak ya da toplu halde fotoğraf çektirerek sosyal ağlara koyuyor ve arkadaşları ile paylaşıyor.

Kaçış Yok

Elbette bu paylaşılan fotoğrafların havada kaldığı veya unutulduğu düşünülemez. Komplo teorileri bir yana sosyal ağların ve internet devlerin kullandığı algoritmalar paylaşılan her fotoğrafı tarıyor, analiz ediyor. Böylece kendisine farklı hizmetlerde bu analizleri kullanabiliyor. Örneğin kullanıcı çektiği bir fotoğraftaki arkadaşlarını otomatik olarak etiketleyebiliyor veya yüz hatlarına en uygun kostüm filtrelerini uygulayabiliyor.

Rus fotoğrafçı Egor Tsvetkov, metroda karşılaştığı insanların fotoğraflarını çekmeye ve sosyal ağlarda bu insanları bulmaya karar verdi. 6 hafta boyunca titiz bir çalışma yapan Egor, St. Petersburg şehrinde 100 kişinin fotoğrafını çekti ve FindFace adındaki yüz tanıma uygulaması ile internette analizlerini yaptı.

Ortaya çıkan sonuçlar ise çok ilginç. Egor sosyal ağ tercihi olarak Rusya’da kullanılan VKontakte platformunu seçmiş. 55 milyon kullanıcısı olan bu platformda taramalar yapmış ve ortalama olarak yüzde 70 başarı sağlamış. Yani fotoğrafını çektiği 100 kişiden 70’ini sosyal ağlarda bulmayı başarmış. Ve bu sadece VK üzerinde elde edilen bir oran.

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Şu bir gerçek ki ne kadar çok fotoğraf paylaşırsak yapay zeka bizi o kadar iyi analiz ediyor. Yüz hatlarımızın haritasını çıkararak solgun veya bulanık fotoğraflarda bile bizi çok iyi tanıyabiliyor. Bu noktada POI veya Azınlık Raporu gibi yapımların gerçeğe dönüşmesinin çok yakın olduğunu görebiliyoruz. İlgili fotoğrafları galerimizde bulabilirsiniz.



