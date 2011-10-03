Yapı Kredi'den ev sahibi olma yolunu öğreten ödüllü oyunu MortgageMania

Bankacılık alanında tüketicilere yönelik olarak eğitsel oyun geliştiren bir isim henüz duymamıştık. Yapı Kredi bu alanda bir ilki gerçekleştirdi ve ev sahibi olmanın yollarını öğreten MortgageMania adlı web tabanlı oyununu yayına soktu.





MortgageMania'da oyuncular zar atarak semtler arasında ilerliyor ve satılık ilanı taşıyan evleri peşin fiyatına veya mortgage ile satın almaya çalışıyor.





Sahip oldukları konutları kiraya verebilen oyuncular böylece gelir elde edebiliyor. Tüm evleri satın alarak semt sahibi olmak mümkün.





Semte okul, hastane, otopark gibi sosyal tesisler yaparak evlerin satış ve kira bedelleri artırılabiliyor. Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden arkadaş davetleri ekstra puan kazandırıyor. Böylece Yapı Kredi bünyesinde verilen tüm mortgage kredileri hakkında tüketiciler bilgi sahibi oluyor. Bu açıdan oyun bir parça Monopoly'ye benziyor.





3-31 Ekim tarihleri arasında ise en çok evi toplayarak mal varlığını en yükseğe çıkaran oyuncular birbirinden değerli hediyeler kazanıyor.





5 kişiye Play Station 3, 10 kişiye iPhone 4G 16GB ve 10 kişiye iPod Nano 8GB hediye eden MortgageMania'ya www.mortgagemania.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Oyunun geliştiricisi Türk MagiClick firması.