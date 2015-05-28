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Yaralansa da yoluna devam edebilen robot teknolojisi!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yaralansa da yoluna devam edebilen robot teknolojisi!
 
Önceden programlanan verileri uygulama noktasında yüksek performans ortaya koyan ancak herhangi bir yaralanma / bozulma durumunda ne yapacağını bilmediği için olduğu yerde dönüp durmaya başlayan robotik süreç artık geride kalıyor. Jean-Baptiste Mouret ve ekibi tarafından hazırlanan sistem, robotlara bahsi geçen sorunu çözme yetisi veriyor.
Jean-Baptiste Mouret ve ekibini geliştirdiği algoritma, robotların üzerlerinde yer alan kamera birimiyle kendisin yavaşlatan ve engelleyen objeleri algılamasına imkan tanıyor. Yani kırık bir bacağı direkt olarak kendisi görüntüleyen robot, bu sorunu çözmek adına bünyesine eklenen farklı hareket kalıplarını uyguluyor ve aşağıda yer alan videodan da görülülebildiği üzere hasarlı halinden daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyor.
Yaklaşık 1 dakika içerisinde uygulayabilir hale geldiği belirtilen algoritma, yapılan testler doğrultusunda birçok robot içerisinde de aktif olarak çalışabiliyor ve özellikle insansı robotlar için büyük bir potansiyel ortaya koyuyor. Bahsi geçen videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.nature.com/news/instinctive-robot-recovers-from-injury-fast-1.17641 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Ölümsüz robotlar

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Blasterreal 4 yıl
pansuman yaparız geçer
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9unkarekoku 4 yıl
Teknolojiyi severim, ama hiç bir teknoloji beni bu robotlar kadar ürkütüp korkutmuyor
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selcuksert38 4 yıl
skynet e bir adım kala.
sanırım 2050 ye kalmadan robotlar dünyasına hep beraber şahit olacağız.
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AktifProje 4 yıl
Ben bunlardan korkuyorum ya
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