Yasaklanan web siteleri artık "451" hatası verecek

Web sayfalarında gezerken bazı sıradışı anlarda "HTTP durum kodları"yla karşılaşıyoruz. Özellikle "HTTP 404 sunucu bulunamadı" ve "HTTP 500 Internal Server Error" ile hemen hemen herkes en az bir kez karşılaşmıştır. Kodlarda yapılan bir düzenleme ise artık yasal olmayan sitelerin de benzer bir şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyor.
Yasaklı siteler için HTTP 451 kodu ayrılırken, ilerleyen tarihlerden itibaren hükumet tarafından yasaklanan bir web sitesine girmeye çalıştığınızda "451 hatası" ile karşılaşacaksınız. Bugüne kadar yasaklı sitelerde genellikle istek süresi uzadığı ve buna bağlı olarak sayfa görüntülenemediği için boş bir ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum kullanıcılara çoğu zaman sitenin yasaklandığından ziyade hizmet veremediğini düşündürüyor. HTTP 451 hatası ise bu karmaşıklığı ortadan kaldıracak.
Görsel : Alexander Koerner / Getty Images
http://www.engadget.com/2015/12/20/web-status-code-for-censorship/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Talep varsa siteye demekki işe yarıyordur. Talep yoksa işe yaramıyordur. Yani bir web sayfası ne yapabilir? İnsanların gözü var beyni var. Bakmak isteyen bakar istemeyen bakmaz bundan kime ne ya!
Misal, pornolar en çok tercih edilen yasaklı siteler ise demekki insan doğası bu abi. Bu kadar çok talep gören bir şey normal dışı denmeside normal değil. İzleyen 1-2-3 kişi sapık diyelim. La dünyada porno izlemeyen erkek mi var? Kadınlarında %50 si desek.
Web sayfalarında en çok açılan sitelere bakın. Google'da en çok aranan kelimelere bakın. İçersinde yasaklanan site içerikleri başta geçiyor. İnsanlar talep ettikçe yasaklıyorlar. Arkadaş talep edilen bu. Buna şu kötü bu iyi, şunu yasakla buna izin ver demek kime düşüyor.
Bu işin tek dengesi var kardeşim, arz ve talep.
Ay çocuklarım izlememeliydi nasıl izlerler kapatın bu siteyi! Sen çocuğuna sahip çık kardeşim. Senin çocuğun izlemesin diye tüm dünya o siteden mahrum kalacak. Ay kalsın sizi sapıklar. Dünyanın 4'de üçüne tekabül ediyor o sapıklar dikkatini çekerim. O sapık dediğin adamlarla durmadan karşı karşıya geliyorsun, henüz tecavüze uğradın mı? Sana nazik davranan, gün içinde bütün işini gören çalışanlarında 4'de üçü o sapıklar içersinde. Kabul edin artık onlar sapık falan değil. Onlar normal olanlar.
Facebook'ta aleyhte bir paylaşım yapılıyor. Hop kapatın. Hacı sen nasıl bir hükümdarsın ya :) Ya bırak insanlar özgürce düşünsün istediklerini yazsın çizsin. Neyden zevk alıyorsa onu yaşasın. Elbette başkalarının özgürlüğüne kasıt etmedikçe.
Evet, karşılaşıyoruz.
donanımhaber de her gün HTTP 500 İnternal Server Error hatasını sık sık görüyoruz. Alıştık Artık