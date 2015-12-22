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Yasaklanan web siteleri artık "451" hatası verecek

Zaman zaman "HTTP 404 sunucu bulunamadı" ve "HTTP 400 Bad Request" gibi hatalarla karşılaşıyoruz. Hata kodlarına eklenen yeni "451 hatası" ise artık yasaklanan sitelerde karşımıza çıkacak.
3 yıl
5,5b
1
32
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Yasaklanan web siteleri artık
 
Web sayfalarında gezerken bazı sıradışı anlarda "HTTP durum kodları"yla karşılaşıyoruz. Özellikle "HTTP 404 sunucu bulunamadı" ve "HTTP 500 Internal Server Error" ile hemen hemen herkes en az bir kez karşılaşmıştır. Kodlarda yapılan bir düzenleme ise artık yasal olmayan sitelerin de benzer bir şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyor.
Yasaklı siteler için HTTP 451 kodu ayrılırken, ilerleyen tarihlerden itibaren hükumet tarafından yasaklanan bir web sitesine girmeye çalıştığınızda "451 hatası" ile karşılaşacaksınız. Bugüne kadar yasaklı sitelerde genellikle istek süresi uzadığı ve buna bağlı olarak sayfa görüntülenemediği için boş bir ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum kullanıcılara çoğu zaman sitenin yasaklandığından ziyade hizmet veremediğini düşündürüyor. HTTP 451 hatası ise bu karmaşıklığı ortadan kaldıracak.
Görsel : Alexander Koerner / Getty Images 

http://www.engadget.com/2015/12/20/web-status-code-for-censorship/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
Bizim ülkede bir de 452 kodu kullanılsın bence. Anlamı "hükümetin hoşuna gitmeyen site" olsun. İktidara gelen kullansın.
1 Yanıt Yanıtla +29
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Menow 3 yıl
Benim anlamadığım bir web sayfası neden yasaklanır? Kardeşim bu adı üstünde bir web sayfası. Yani zorla bakacağınız bir şey yok. Adrese girmiyorsunuz oluyor bitiyor. Size ne o sayfadan. Kötü amaçlı içerik. Kime göre kötü? Web evrenseldir yahu, sana kötüdür başkasına iyi.
Talep varsa siteye demekki işe yarıyordur. Talep yoksa işe yaramıyordur. Yani bir web sayfası ne yapabilir? İnsanların gözü var beyni var. Bakmak isteyen bakar istemeyen bakmaz bundan kime ne ya!
Misal, pornolar en çok tercih edilen yasaklı siteler ise demekki insan doğası bu abi. Bu kadar çok talep gören bir şey normal dışı denmeside normal değil. İzleyen 1-2-3 kişi sapık diyelim. La dünyada porno izlemeyen erkek mi var? Kadınlarında %50 si desek.
Web sayfalarında en çok açılan sitelere bakın. Google'da en çok aranan kelimelere bakın. İçersinde yasaklanan site içerikleri başta geçiyor. İnsanlar talep ettikçe yasaklıyorlar. Arkadaş talep edilen bu. Buna şu kötü bu iyi, şunu yasakla buna izin ver demek kime düşüyor.
Bu işin tek dengesi var kardeşim, arz ve talep.
Ay çocuklarım izlememeliydi nasıl izlerler kapatın bu siteyi! Sen çocuğuna sahip çık kardeşim. Senin çocuğun izlemesin diye tüm dünya o siteden mahrum kalacak. Ay kalsın sizi sapıklar. Dünyanın 4'de üçüne tekabül ediyor o sapıklar dikkatini çekerim. O sapık dediğin adamlarla durmadan karşı karşıya geliyorsun, henüz tecavüze uğradın mı? Sana nazik davranan, gün içinde bütün işini gören çalışanlarında 4'de üçü o sapıklar içersinde. Kabul edin artık onlar sapık falan değil. Onlar normal olanlar.
Facebook'ta aleyhte bir paylaşım yapılıyor. Hop kapatın. Hacı sen nasıl bir hükümdarsın ya :) Ya bırak insanlar özgürce düşünsün istediklerini yazsın çizsin. Neyden zevk alıyorsa onu yaşasın. Elbette başkalarının özgürlüğüne kasıt etmedikçe.
Benim anlamadığım bir web sayfası neden yasaklanır? Kardeşim bu adı üstünde bir web sayfası. Yani zorla bakacağınız bir şey yok. Adrese girmiyorsunuz oluyor bit...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Hatsune Miku 3 yıl
Web sayfalarında gezerken bazı sıradışı anlarda "HTTP durum kodları"yla karşılaşıyoruz. Özellikle "HTTP 404 sunucu bulunamadı" ve "HTTP 500 Internal Server Error" ile hemen hemen herkes en az bir kez karşılaşmıştır.

Evet, karşılaşıyoruz.
donanımhaber de her gün HTTP 500 İnternal Server Error hatasını sık sık görüyoruz. Alıştık Artık
Web sayfalarında gezerken bazı sıradışı anlarda "HTTP durum kodları"yla karşılaşıyoruz. Özellikle "HTTP 404 sunucu bulunamadı" ve "HTTP 500 Internal Server ...
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personalcomputer 3 yıl
Bunun için HTTP 451'in bütün ülkeler tarafından kabul edilmesi gereken bir protokole sahip olması gerekiyor yoksa sorun çıkar, pek kullanılacağını sanmam ayrıca.
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HADO77 3 yıl
Yasaklı site kriteri neye göre oluşturulmuş buna bakmak lazım?

Objektif kriterler varsa itirazın anlamı yok. Subjektif yorumlar varsa ve bu çok keyfi ise o zaman tartışılabilir.

Benim başıma bir olay gelmişti bir şirketin kataloğundaki çocuk resimlerinin donlu olanları dava edilmişti istismar gerekçesiyle davayı açan kazanmıştı.

Şahsen ben bu duyarlılığa hayran kalmıştım.



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bionic1 3 yıl
Birileri pornocular falan demis bu konu altınfs. Şu haber tavafuk oldu bak iyimi. TÜBA uyesi olarak atanmış çocuk pornocusu ilahiyat profesörünün haberi: odatv.com/...
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vamp 3 yıl
Cocuk pornosunu ilk yasakladıkları gün bunun yasaklamanin bahanesi oldugunu internette herkese anlatmaya çalışmıştım. Şimdilerde dediklerim gerçekleşiyor. Çocuk pornosu bahane yasaklamalar şahane.
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DH Misafiri 3 yıl
fahrenheit 451-anlamlı hata kodu
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kadirirdem 3 yıl
Engellenmiştir değilde hatakodu verecek anlaşılan...
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Guest-FEC292359 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Engellenmiştir değilde hatakodu verecek anlaşılan...


Psikolojik fiyatlandırmadaki durumla aynı. Ucuza aldığımızı zannedip 5-10 kuruşla hem kendimizi iyi hissettiğimiz hemde üreticiyi beynimizde iyi olarak kodladığımız gibi, sitelere girişlerde gördüğümüz engelleme ibaresi yumuşatılarak hata gibi ufak bir algıya sebebiyet verecek. Böylece teoride ve pratikte hükumetin bir suçu yokmuş gibi duracak. Uygulama kelime oyunu ve beyin zafiyetlerinden yararlanmadan başka bir şey değil ve kesinlikle amacına ulaşacaktır.
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aycibin 3 yıl
Yasak ve sansurde dünya liderliğine yaklaştık.durmak yok yola devam.aferin.
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Şok!??????
Pornocular tedirgin. Halk isyanda ??
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acbold 3 yıl
Bu tarz yasaklama yetkisi hükümetlerde olunca gayet normal. Bağımsız kuruluşlar tarafından oluşturulan vakıflar bu işi yürütmeli. Geri kafalı insanların yasak denince akla ilk olarak +18 gelmesi ise pek şaşırtmadı. Toplumsal olarak savaşmanız gereken şeyler insan vücutları değil ilk olarak bunu anlamanız gerek. O vücutların taşığı kafalar ile savaşıyor aydın insanlar. Bu da herhalde en zor iş olsa gerek bu "Yeni Türkiye" de.
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bionic1 3 yıl
Yetmez ama evet. Oh evet. Daha hızlı. (Penguen dergisinden alınmadır).
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