Yasaklanan web siteleri artık "451" hatası verecek

Web sayfalarında gezerken bazı sıradışı anlarda "HTTP durum kodları"yla karşılaşıyoruz. Özellikle "HTTP 404 sunucu bulunamadı" ve "HTTP 500 Internal Server Error" ile hemen hemen herkes en az bir kez karşılaşmıştır. Kodlarda yapılan bir düzenleme ise artık yasal olmayan sitelerin de benzer bir şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Yasaklı siteler için HTTP 451 kodu ayrılırken, ilerleyen tarihlerden itibaren hükumet tarafından yasaklanan bir web sitesine girmeye çalıştığınızda "451 hatası" ile karşılaşacaksınız. Bugüne kadar yasaklı sitelerde genellikle istek süresi uzadığı ve buna bağlı olarak sayfa görüntülenemediği için boş bir ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum kullanıcılara çoğu zaman sitenin yasaklandığından ziyade hizmet veremediğini düşündürüyor. HTTP 451 hatası ise bu karmaşıklığı ortadan kaldıracak.

Görsel : Alexander Koerner / Getty Images

http://www.engadget.com/2015/12/20/web-status-code-for-censorship/?ncid=txtlnkusaolp00000595