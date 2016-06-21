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Yazılımcı iseniz, KOSGEB desteğini kaçırmayın

Ülkemizden de dünya çapında oyun ve uygulama geliştirici çıkmasına destek sağlamak amacıyla başlayan KOBİ gelişim programı, projelerini gerçekleştirmek isteyen girişimleri bekliyor.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazılımcı iseniz, KOSGEB desteğini kaçırmayın
 

Ülkemizden de dünya çapında oyun ve uygulama geliştirici çıkmasına destek sağlamak amacıyla başlayan KOBİ gelişim programı, projelerini gerçekleştirmek isteyen girişimleri bekliyor. Programda üst sınır 250 000 TL olarak belirlenmiş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi BaşkanlığıKOSGEB tarafından başlatılan program, 31 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında geçerli. Girişimler, projeleri için uygun görüldüğü takdirde geri ödemesiz 100 000 TL ve geri ödemeli 150 000 TL olmak üzere toplamda 250 000 TL destek alacak. Programın toplam bütçesi ise 50 milyon TL.

KOSGEB destek programından faydalanabilmek için, girişimlerin şu sıfatları taşıması gerekiyor:

  • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı.
  • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler.
  • Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları.
Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"
Başvuru koşulları olarak ise:
  • 01.01.2016’dan önce kurulmuş olma.
  • 2015 yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olma.
  • Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutma.
  • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde etme şeklinde belirlenmiş.

Girişimler, projeleri kabul edildiği takdirde 7 Eylül itibariyle projelerine başlamak zorunda. 6 veya 12 ay süresi olan projeler boyunca 2 ayda bir faaliyet raporu hazırlanması gerekiyor. Başvuru biraz zahmetli olsa da, yeterli finansmanı bulamayan geliştiricilerimiz için büyük bir fırsat olacaktır.

Detaylı başvuru kılavuzu 



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darkexecuter 2 yıl en beğenilen
Tamamen birilerine koltuk çıkmaya yönelik. Yok şu tarihten önce kurulmuş olmak, yok en az şukadar satış gerçekleştirmiş olmak, falan filan. Lan adam girişimci, yeni fikirleri var, onları gerçekleştirmek istiyor, sen ise sözüm ona girişimci desteği diye zaten kurulmuş ve çalışan şirketlere para vermenin peşindesin ey KOSGEB.
Tamamen birilerine koltuk çıkmaya yönelik. Yok şu tarihten önce kurulmuş olmak, yok en az şukadar satış gerçekleştirmiş olmak, falan filan. Lan adam girişimci, ...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Mianfei 2 yıl FatihAsl
FatihAsl
Hadi buyurun. Saray diye bağırmakla olmuyor. Devlet desteğini alın ve bu ülkeye bir faydanız dokunsun.

Dikkatli okursan fakirin bi şansı olmadığını görürsün . Göz boyamadan ve torpilden ibaret.
FatihAslHadi buyurun. Saray diye bağırmakla olmuyor. Devlet desteğini alın ve bu ülkeye bir faydanız dokunsun.Dikkatli okursa...
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sendomi 2 yıl
arkadaşlar ben kursuna gittim bu zımbırtının,herkes sanıyor ki destek verecek devlet ama öyle değil değil kazın ayağı,önce ben cebimde ki parayı harcayacağım işletmeyi açacağım ama sadece demirbaşların parasını veriyorlar yani alıp sattığın malın parası yok,öyle demirbaşı aldım ver paramıda yok preforma fatura istiyor senden belgeleri toplayıp götürüyorsun veriyorsun inceliyorlar ve demirbaşların parsını veriyorlar yada vermiyorlar ör bir tv aldın 55'' adam bu ne diyor bunu neden aldın 42'' niye alamdın cevabına bakıyor kafasına yatarsa onay veriyor vermezse tv sana kaçtı,sonra kira yardımı yapıyor güya ama bunun içinde bağkurunu düzgün ödeme şartı koyuyor ve buda kiranın %80 kadar bir yardım eğer bağkurunu bu aya ödemedin para yok,3 yıl boyunca işletmeni kapatamıyorsun zarar ediyorum deyip başvuru yaparsan kurul inceliyor ve kapatıp kapatmayacağına karar veriyor,eğer kapatamazsın derse zıçtın yok eğer kapatabilirsin derse bu seferde sana verdiği tüm parayı faiziyle senden geri alıyor zaten batmışsın birde üstüne bu,kısaca olay şu sana dur diyorlar sende duruyorsun,bir tanıdığım kursa gitmeden kosgebden 50000tl hibe ile traktör almış anlayan anladı,şurda yazanlara baktığımda ise adamlar minareyi çalmışlar ama aylar önce kılıfını hazırlamışlar bundan kim faydalanacak belli,tüm bunları bırak işkurdan arayıp çağırdılar kosgeb için ben ön görüşme olacak sanıyorum birde baktım proje istiyorlar adamlar bunuda orda bir tanıdık söyledi kimsenin haberi yok belli bir kesim hariç tabi apar topar proje yapıp anlattık olumsuz bir tavır aldım sordumda yani olmadı dedim bu tepkinizle yok öyle birşey dediler neyse aldılar,kurs başladı 22-23 kişinin kafadan 18 tanesi bunlardandı gari siz anlayın ne olduğunu
arkadaşlar ben kursuna gittim bu zımbırtının,herkes sanıyor ki destek verecek devlet ama öyle değil değil kazın ayağı,önce ben cebimde ki parayı harcayacağım iş...
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ay_sema 1 yıl
2018 yılında KOSGEB Girişimcilik Desteğinde ön ödeme erken ödeme gelmiş bilgisi olan arkadaşlar var mı ?
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23stardust23 2 yıl
Kosgebe bende kayit olup kursuna gittim secimlerden once.adamlar diyorki isletmeyi kur parani sonrasinda alirsin.cebimde param olsa kosgeble mi ugrasirim.kendim akpliyim .secim vaatlarinde yeni birsey vaat edecekler diye umutlandim.(genclere 50 bin hibe 100 bin faizsiz kredi) ak partiye sormak lazim hangi gencin cebinde 150 bin tl var.utanmadan birde secim vaadi olarak sanki yeni birseymis gibi gostermeleri.allah hepinizi kahretsin.yalanci serefsizler.
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BekirTemel 2 yıl
kosgeb destek veriyor demek çok yanlış, çünkü tüm şartları yerine getirsenizde bahsi geçen desteklemeler olmayabiliyor bu durumda kim destekleniyor?
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paardon 2 yıl
Kosgeb, yandaşların çöplüğüne dönmüştür. O 50.000.000 lirayı da hayali projelerle aralarında bölüşür geçerler. Bu ülkenin ne yazılımcısı, ne işçisi, ne girişimcisi insan yerine konur.
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Guest-48C19E19E 2 yıl
Eğer yandaş değilsen tesla gibi elektriği kablosuz iletsende ışınlamayı bulsanda sana bir şey yok.
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unflattering 2 yıl Guest-48C19E19E
de bruyne

Eğer yandaş değilsen tesla gibi elektriği kablosuz iletsende ışınlamayı bulsanda sana bir şey yok.

Teslayı üretecektinde elinden mi aldılar kardeş.
Işınlanma ile ilgili projeni sundunda gülüp geçtiler para vermediler mi?
Saçmalama yeri olmuş burası!
Devletin parasını boş işlere harcamasını beklemek ahmaklıktır. Eğer o devlet saçma fikirlere hayalcilere boş işlere para verecekse o devlette ahmaktır. Ama böyle bir durum yok. Bence şartlar gayet mantıklı ve makul.
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Guest-48C19E19E 2 yıl
Eğer yandaş değilsen tesla gibi elektriği kablosuz iletsende ışınlamayı bulsanda sana bir şey yok.
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Portraitclub 2 yıl
Ben de biraz araştırdım. Bankadan kredi çekmek daha kolay. Göründüğü gibi değil, 30 bin TL verecek diye kırk takla atacağım onu da parça parça verecek üstüne 3 yıl boyunca hiç zarar etmeyeceğim, yada iflas etmeyeceğim edersem de faizi ile geri alacak ya bu kadar komik olmayın benim o kadar param olsa zaten sana neden geleyim? Akıl var mantık var. Araştırmadan gelip kosgebi savunanlara devlet daha ne yapsın diyenlere sadece gülüyorum. At gözlüğü takmış insanlar
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huseyinadukeeee 2 yıl

Sacmalik
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JoeyBane 2 yıl
Adrese teslim olmus..
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alemburda34 2 yıl
Acaba sirket devralsak olur mu oda riskli is

"01.01.2016’dan önce kurulmuş olma."
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Xenom 2 yıl alemburda34
alemburda34

Acaba sirket devralsak olur mu oda riskli is

"01.01.2016’dan önce kurulmuş olma."

Hatalı yazmışlar sanırım.

..dan önce kurulmuş olmama olacaktı sanki o
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