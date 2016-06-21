Yazılımcı iseniz, KOSGEB desteğini kaçırmayın

Ülkemizden de dünya çapında oyun ve uygulama geliştirici çıkmasına destek sağlamak amacıyla başlayan KOBİ gelişim programı, projelerini gerçekleştirmek isteyen girişimleri bekliyor. Programda üst sınır 250 000 TL olarak belirlenmiş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı – KOSGEB tarafından başlatılan program, 31 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında geçerli. Girişimler, projeleri için uygun görüldüğü takdirde geri ödemesiz 100 000 TL ve geri ödemeli 150 000 TL olmak üzere toplamda 250 000 TL destek alacak. Programın toplam bütçesi ise 50 milyon TL.

KOSGEB destek programından faydalanabilmek için, girişimlerin şu sıfatları taşıması gerekiyor:

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı.

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler.

Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları.

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